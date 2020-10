STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien fester erwartet. Die Mitteilung, wonach US-Präsident Donald Trump ins Weisse Haus zurückgekehrt ist, sei mit grosser Erleichterung aufgenommen worden, heisst es am Markt. Damit werde eine grosse Unsicherheit gedämpft und zugleich stiegen auch die Chancen auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,19% auf 10'322,89 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,68% auf 28'149 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,32% auf 11'332 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,50% auf 23'428 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova-CEO sieht sich am Investorentag mit aktueller Strategie auf gutem Weg Marktposition wurde erfolgreich ausgebaut Omni-Channel-Strategie wird vorangetrieben Audiological-Care-Geschäft steigt in China ein Vorbörsliche Indikation +1,2% - ABB liefert Batterien für elektrische Schiffe an Niagarafällen - Sika nimmt Mörtel-Fabrik in China in Betrieb - Aryzta 2019/20: Umsatz 2,9 Mrd EUR (AWP-Konsens: 2,9 Mrd) Organische Umsatzveränderung -11,6% (AWP-Konsens: -12,4%) EBITDA 260 Mio EUR (AWP-Konsens: 223,7 Mio) Underlying EPS -1,8 Cent (AWP-Konsens: -0,73 Cent) Q4: Organische Umsatzveränderung -26,2% (AWP-Konsens:-23,2%) VRP: Prüfen alle strategischen Optionen - intern und extern 2020/2021: Momentan keine Guidance möglich - holprige Erholung - Dufry: Umsatzrückgang im Juli/August zwischen 75 und 85 Prozent Per Ende August 67 Prozent der Umsatzkapazität wieder geöffnet präzisiert Bedingungen für Kapitalerhöhung - Glarner Kantonalbank: CEO Hanspeter Rhyner verlässt Bank per 30. April 2021 Sven Wiederkehr wird neuer CEO - Zuger Kantonalbank: Hanspeter Rhyner wird neuer CEO - Blackstone ernennt Chief Marketing Officer/Leiter Vermögensverwaltung - Kuros-Aktionäre segnen Kapitalerhöhung ab kündigt neue Daten aus Forschungspipeline für Fachkongress NASS an - Leclanché rüstet zwei neue Genfersee-Passagierschiffe mit Batterien aus - Molecular Partners sieht Wirksamkeit von Covid-19-DARPin durch Daten gestützt - Orell Füssli ernennt Reto Janser per 01.06.21 zum CFO - Santhera stellt Phase-III-Studie mit Puldysa wegen mangelnder Wirksamkeit ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta übernimmt italienisches Biotech-Unternehmen Valagro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN DE: Auftragseingang Industrie August 4,5% gg Vormonat (Prognose 2,8) Auftragseingang Industrie August -2,2% gg Vorjahr (Prognose -3,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Medacta: Mawer Investment Management meldet Anteil von 3% - Pierer Mobility: Stefan Pierer erhöht Anteil auf 67,59% - Siegfried: Ernst Göhner Stiftung meldet Anteil von 6,57% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,06% - Swiss Re: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,35% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,03% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Sonova: Investorentag - Dufry: ao GV (Kapitalerhöhung) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Credit Suisse: Restatement Finanzzahlen 2016-2020 nach neuer Konzernstruktur - GV: SHL WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Handelsbilanz 08/20 (14.30 Uhr) Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede (16.40 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) - CH: SNB Devisenreserven September 2020 (Mittwoch) Seco Arbeitsmarktdaten September 2020 (Donnerstag) SNB-Referat Thomas Jordan: Was macht gutes Geld aus? (Donnerstag) SONSTIGES - Börsen in China wegen eines Feiertags geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - 8.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Immobilienfirma Epic Suisse (verschoben auf unbekannt) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0780 - USD/CHF: 0,9149 - Conf-Future: -22 BP auf 172,22% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,501% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,49% auf 10'303 Punkte - SLI (Montag): +0,75% auf 1'574 Punkte - SPI (Montag): +0,46% auf 12'864 Punkte - Dax (Montag): +1,10% auf 12'828 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,97% auf 4'872 Punkte

