STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Donnerstag eine freundliche Eröffnung an. Der Leitindex SMI würde damit seinen Zickzackkurs der letzten Tage weiter fortsetzen. Es ist derzeit vor allem der Nachrichtenfluss zum Thema US-Konjunkturpaket, der die Märkte in die eine oder andere Richtung lenkt. - SMI vorbörslich: +0,40% auf 10'228,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,91% auf 28'303 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,88% auf 11'365 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,96% auf 23'648 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 4,79 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,84 Mrd) Org. Umsatzwachstum 3,7% (AWP-Konsens: 3,8%) Umsatz Aromen 2,59 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,61 Mrd) Umsatz Riechstoffe 2,20 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,23 Mrd) bestätigt Mittelfristziele - Weiter org. Wachstum von 4-5% erwartet vorbörsliche Indikation -1,45% - AMS: Umsatz im dritten Quartal von 564 Mio USD Im Zshg. mit Osram Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen über 7 Jahre In Vorbereitung für neue Brückenfinanzierung von bis zu 750 Mio EUR vorbörsliche Indikation -1,5% - Idorsia 9 Mte 20: operative Kosten Non-GAAP von 297 Mio bis 307 Mio Fr. erw. erwarten für erste neun Monate Umsatz von 66 Mio Fr. erwarten liquide Mittel von 816 Mio Fr. per Ende Sept. will sich etwa 575 Millionen Franken an frischem Kapital besorgen vorbörsliche Indikation -4,5% - BCV und Ethos kooperieren auf dem Gebiet nachhaltige Anlagen - Cassiopea schliesst Patienten-Rekrutierung für Phase II bei Alopezie ab - Relief Therapeutics: SIX Exchange Regulation spricht Busse von 12'000 Fr. aus Therapeutics ernennt Jack Weinstein zum CFO - SoftwareOne: Beat Curti tritt per sofort aus Verwaltungsrat aus - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH Seco: Arbeitslosenquote Sept. 3,2% (VM 3,3%), saisonber. 3,3% (VM 3,4%) - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,69% - Dufry: Norges Bank senkt Anteil auf 4,89%, Eigenanteil 0,02%/63,05% - Idorsia: Johnson & Johnson (Cilag) meldet Anteil von 27,22% - Leclanché: Bruellan Holding senkt Anteil unter 3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: SHL Freitag: - Keine Termine Montag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2020 (nachbörslich) - ao GV: Peach Property (Kapitalerhöhung, Statutenänderung etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Sitzungsprotokoll 10.9.20 (13.30 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) IWF-Analyse zur Auswirkung der Pandemie auf Weltwirtschaft (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Liberty Global bietet 110 Fr./Aktie (11.9. - HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 12. bis 19. Oktober) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist HEUTE bis 19. Oktober) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding 13.-21. Oktober) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0792 - USD/CHF: 0,9165 - Conf-Future: -2 BP auf 171,95% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,491% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,44% auf 10'188 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,08% auf 1'564 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,38% auf 12'721 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,17% auf 12'929 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,27% auf 4'882 Punkte

