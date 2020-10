STIMMUNG - Positive Vorgaben aus den USA und aus China dürften der Schweizer Börse am Montag zu einem positiven Trend verhelfen. Die Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen zur Abfederung der Coronakrise sorgt laut Händlern auch zu Wochenbeginn für eine gute Stimmung. Präsident Donald Trump hat sich nun doch für ein überarbeitetes Konjunkturpaket ausgesprochen. - SMI vorbörslich: +0,48% auf 10'370,00 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,57% auf 28'587 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,39% auf 11'580 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,28% auf 23'554 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär zahlt am 18. November 2015 ausgegebene Anleihe zurück - Landis+Gyr 2019/20: Dividende von 2,00 Fr. vorgeschlagen - aoGV am 24.11. H1: Nettoumsatz 623,5 Mio USD (-27,1%) Auftragsbestand -17% auf 2,1 Mrd USD Konzernverlust von 2,0 Mio USD Restrukturierungskosten 15,4 Mio USD Keine nennenswerten Projektstornierungen Covid verursacht regulatorische Verzögerungen bei Projekten 2020: Ausblick für Umsatz und Margen abhängig von Covid 2020/21: Umsatz zwischen 1,3 und 1,4 Mrd USD erwartet H2: Höhere Margen als im H1 erwartet vorbörsliche Indikation -1,5% - SIX: Tecan kommt in den SMIM und Swissquote in den SPI Mid per 16.10. vorbörsliche Indikation Tecan +1,5% - Basilea: Präsentation gepoolter Wirksamkeitsdaten für Derazantinib - Belimo ernennt Elena Cortona zur neuen Technologie-Chefin - HBM Healthcare bringt Beteiligung an die Hongkonger Börse - Leonteq eröffnet Büro in Mailand - Mikron: CEO Bruno Cathomen tritt auf Mitte 2021 zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco erhöht BIP-Prognose 2020 auf -3,8% (alt: -6,2%); 2021 neu +4,2% (+5,3%) Seco: Arbeitslosenquote 2020 bei 3,2% erwartet (alt: 3,8%) - JP: MNI JAPAN SEP CORP GOODS PRICE INDEX -0.8% Y/Y; AUG -0.6% MNI JAPAN AUG CORE MACHINE ORDERS +0.2% M/M; JULY +6.3% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von zuletzt 24,255% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,34% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Landis+Gyr: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2020 (nachbörslich) - ao GV: Peach Property (Kapitalerhöhung, Statutenänderung etc.) Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (Online) - CH: EFV/SNB - Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15.10. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 12. bis 19. Oktober) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist 8. bis 19. Oktober) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding 13.-21. Oktober) Indexanpassungen: - Tecan steigen für Sunrise in den SMIM auf (per 16.10.) - Swissquote steigen in den SPI Mid auf (per 16.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0758 - USD/CHF: 0,9103 - Conf-Future: -17 BP auf 171,90% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,495% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,48% auf 10'320 Punkte - SLI (Freitag): +0,26% auf 1'582 Punkte - SPI (Freitag): +0,52% auf 12'885 Punkte - Dax (Freitag): +0,07% auf 13'051 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,71% auf 4'947 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)