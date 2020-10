STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine leicht festere Eröffnung ab. Damit würde er sich gegen die schwächeren Vorgaben aus Übersee stemmen. - SMI vorbörslich: +0,12% auf 10'349,16 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,55% auf 28'680 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,10% auf 11'864 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,13% auf 23'633 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS: Christian Meissner übernimmt Führungsposten im Investment Banking Meissner tritt mit sofortiger Wirkung aus VR von JB zurück - Nestlé schliesst Übernahme von Aimmune Therapeutics ab - Bossard Q3: Umsatz 200,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 200,8 Mio) Ergebnis Q3 gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus 2020: Umsatz zwischen 780 und 800 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -0,9% - Leclanché ernennt Karl Bohman zum Leiter der Geschäftseinheit Stationär - Medacta lanciert neue Generation von Operationsinstrumenten - Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder von bis zu 18,44 Mio. USD - SHL untersucht zusammen mit Mayo Clinic Vorzüge von Heim-Telemonitoring - Sunrise-Übernahme: Def. Zwischenergebis unverändert, Nachfrist ab morgen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Norges Bank senkt Anteil auf 2,99% - Dufry: BlackRock senkt Anteil auf 2,49% - Interroll meldet höheren Eigenanteil von 3,12% - Swissquote: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01% - Temenos: T. Rowe Price Associates senkt Anteil unter 3% - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Donnerstag: - Roche: Umsatz Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lonza: Investor Update (13.30 - 17.00 Uhr) - Gurit: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr) Freitag: - Conzzeta: Umsatz Q3 - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EUR: Industrieproduktion 08/20 (11.00 Uhr) - USA: Erzeugerpreise 09/20 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) - Fortsetzung IWF und Weltbank Jahrestagung (online) - IWF-Chefin Georgiewa spricht für den IWF ab 16.15 Uhr Malpass ab 17.00 für die Weltbank Saudi- Finanzminister spricht ab 17.15 Uhr zum Thema G-20 - CH Produzenten- und Importpreisindex PPI September 2020 (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding bis 21.10.) Indexanpassungen: - Tecan steigen für Sunrise in den SMIM auf (per 16.10.) - Swissquote steigen in den SPI Mid auf (per 16.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0747 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: +34 BP auf 171,88% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,488% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,27% auf 10'336 Punkte - SLI (Dienstag): -0,37% auf 1'586 Punkte - SPI (Dienstag): -0,27% auf 12'913 Punkte - Dax (Dienstag): -0,91% auf 13'019 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,64% auf 4'948 Punkte

