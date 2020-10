STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss höher erwartet. Nach den starken Verlusten vom Vortag sei mit einer technischen Erholung zu rechnen, heisst es am Markt. Dafür spreche auch die Erholung an den US-Börsen, die sich in Teilen Asien fortgesetzt hat. Zudem dürften vor dem Wochenende Baissepositionen glattgestellt werden. Dass damit die Verluste vollständig wettgemacht werden, glauben die Marktteilnehmer aber nicht. Dafür sei die Verunsicherung wegen der rasanten Zunahme der Infektionen mit Covid-19 zu gross. Vielmehr könnten im Verlauf die Anschlusskäufe versiegen und die Gewinne abschmelzen, heisst es. - SMI vorbörslich: +0,70% auf 10'138,67 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,07% auf 28'494 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,47% auf 11'714 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,27% auf 23'445 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé leitet gemäss Insider Verkauf von Wasser-Marken ein (HEADLINE) - Richemont: Planen die Schaffung von maximal 22 Millionen neuer A-Aktien hält an Aktien-Treueprogramm für Aktionäre fest - Roche: Tochter Chugai beantragt Japan-Zulassung für Risdiplam bei SMA erhält Zulassung in der Schweiz für Tecentriq-Kombinationstherapie - Temenos Q3: Umsatz 213,5 Mio USD (AWP-Konsens: 232,3 Mio) Lizenzumsatz 76,5 Mio USD (AWP-Konsens: 94,8 Mio) EPS 0,90 USD (AWP-Konsens: 0,97 USD) EBIT 83,5 Mio USD (AWP-Konsens: 90,5 Mio) Chef: Q2 war Tiefpunkt. Erwarte Wachstum im Q4 und 2021 2020: EBIT in etwa flach gegenüber Vorjahr Ziel von Umsatzwachstum von mindestens 13% bestätigt - UBS lanciert Plattform für Freiwilligenarbeit - Addex: SIX verfolgt mögliche Verletzungen nicht weiter - Conzzeta 9 Mte: Umsatz 905,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 870,1 Mio) 2020: Prognosen bestätigt - Umsatz deutlich unter Vorjahr erwartet Weiter Betriebsgewinn im mittleren 2-st. Mio-Bereich erwartet - Peach Property Group: Anleihe über 300 Mio Euro vollständig platziert - VAT Q3: Auftragseingang 156,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181,6 Mio) Umsatz 185,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 184,8 Mio) Q4: Nettoumsatz von 165 - 180 Mio Fr. erwartet 2020: Reingewinn deutlich über dem Niveau von 2019 erwartet Nettoumsatz von 670 - 685 Mio Fr. erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,07% - Schweiter: Credit Suisse Funds erhöht Anteil auf 3,06% - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 6,56% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Conzzeta: Umsatz Q3 - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag: - Julius Bär: Interim Statement 9 Mte Dienstag: - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen September 2020 (08.00) Handelsbilanz August 2020 (11:00) Verbraucherpreise September 2020 (2. Schätzung) (11:00) US: Einzelhandelsumsatz September 2020 (14:30) Industrieproduktion September 2020 (15:15) Kapazitätsauslastung September 2020 (15:15) Konsumklima Uni Michigan Oktober 2020 (16:00) Lagerbestände Grosshandel August 2020 (16:00) CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte September 2020/Q3 (Dienstag) KOF Consensus Forecast (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist 15. - 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding bis 21.10.) Indexanpassungen: - Tecan steigen für Sunrise in den SMIM auf (per 16.10.) - Swissquote steigen in den SPI Mid auf (per 16.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.10: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - Conf-Future: +57 BP auf 173,01% (Donnerstag) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0711 - USD/CHF: 0,9151 - Conf-Future: +33 BP auf 173,01% - SNB: Kassazinssatz -0,521% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -2,18% auf 10'068 Punkte - SLI (Donnerstag): -2,16% auf 1'547 Punkte - SPI (Donnerstag): -2,11% auf 12'589 Punkte - Dax (Donnerstag): -2,49% auf 12'704 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,11% auf 4'837 Punkte

