STIMMUNG - Zum Start in die neue Woche zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine freundliche Eröffnung ab. Die Stabilisierung beim Leitindex SMI vom Freitag dürfte sich nun fortsetzen Rückenwind bekommt der SMI zum Wochenstart durch die freundlichen Vorgaben aus Übersee. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 10'229,78 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,39% auf 28'606 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,36% auf 11'672 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,20% auf 23'692 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär 9 Monate: Verwaltete Vermögen 413 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 408,7 Mrd) Neugeldzufluss annualisiert nahe 4% (AWP-Konsens: +2,3%) Bruttomarge "knapp über 89 BP" (AWP-Konsens: 86,2 BP) CI-Ratio bei 66,1 Prozent (AWP-Konsens: 68,4%) Betriebsertrag dank anhaltender Kundenaktivität höher als Vorjahr Belastung von 190 Mio Fr. durch Abschreibung auf Kairos-Goodwill Kairos-Manager beteiligen sich an Kairos - Bär behält 70% vorbörsliche Indikation +2,1% - Partners Group wird gemeinsamer Eigentümer von Telepass zusammen mit Atlantia - Roche: FDA-Zulassung für Venclexta-Kombinationen bei myeloischer Leukämie investiert 500 Millionen Dollar in Kanada - Cembra und Ikea Schweiz lancieren gemeinsam Kreditkarte - MCH blitzt bei Finma mit Beschwerde gegen Übernahmekommission ab - Sunrise: aoGV am 9. November - VR-Wahlen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Autogrill will in der Schweiz bis zu 200 Stellen abbauen - Ex-Rosneft-Chef reicht Klage gegen Bank Edmond de Rothschild ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BR Berset: Wir schliessen keine Einrichtungen, Restaurants oder Firmen Bundespräsidentin Sommaruga: Führen Empfehlung für Homeoffice wieder ein Bundesrat plant Maskenpflicht und Verbot grösserer Menschengruppen Bundesrat verschärft schweizweit geltende Corona-Massnahmen - Ausland: - JP: MNI SEP EXPORTS -4.9% Y/Y; AUG -14.8% - CN: PBOC INJECTS CNY50 BILLION VIA 7-DAY REVERSE REPOS MON 3Q 2020 REAL GDP +4.9% Y/Y VS 2Q +3.2% Y/Y: NBS SEP INDUSTRIAL OUTPUT +6.9% Y/Y VS AUG +5.6% Y/Y: NBS SEP RETAIL SALES +3.3% Y/Y VS AUG +0.5% Y/Y: NBS YTD FIXED-ASSET INVESTMENT +0.8% Y/Y VS JAN-AUG -0.3%B JAN-SEP 2020 REAL GDP +0.7% Y/Y VS 1H -1.6% Y/Y: NBS CHINA 3Q 2020 REAL GDP +2.7% Q/Q VS 2Q +11.5% Q/Q: NBS WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock erhöht Anteil auf 5,1%/0,01% - Dufry: Goldman Sachs erhöht auf 5,86% - Galenica: Norges Bank erhöht leicht auf 3,01% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,97%/0,03% - Partners Group übernimmt signifikanten Anteil an Telepass - Zur Rose: Invesco senkt Anteil auf 2,787% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Ergebnis Q3 - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) GV: Dormakaba Mittwoch: - Nestlé: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Ergebnis Q3 - Inficon: Ergebnis Q3 (Call 9.30 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 aoGV: Züblin (Zuwahl eines Verwaltungsrates) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: NAHB-Index 10/20 (16.00 Uhr) - CH: Aussenhandel/Uhrenexporte September 2020/Q3 (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.10.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dufry (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Kuros (Kapitalerhöhung Bezugsfrist bis 19.10.) - Idorsia (Kapitalerhöhung, Bookbuilding bis 21.10.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.10: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0722 - USD/CHF: 0,9156 - Conf-Future: +17 BP auf 173,21% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,528% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +1,38% auf 10'207 Punkte - SLI (Freitag): +1,38% auf 1'568 Punkte - SPI (Freitag): +1,17% auf 12'737 Punkte - Dax (Freitag): +1,62% auf 12'909 Punkte - CAC 40 (Freitag): +2,03% auf 4'936 Punkte

