STIMMUNG - Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt können auf etwas höhere Kurse hoffen. Die festere Tendenz an den US-Märkten, die sich auch in Teilen Asiens fortgesetzt hat, dürfte auch hierzulande wenigstens zu Beginn für eine freundliche Tendenz sorgen, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,65% auf 10'212,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,40% auf 28'309 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,33% auf 11'516 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,34% auf 23'648 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé Q3: Organisches Wachstum +4,9% (AWP-Konsens: +2,6%) Beschleunigung des Kaffeegeschäfts 9 Mte: Organisches Wachstum 3,5% (H1 +2,8%) Umsatz 61,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 61,64 Mrd) Internes Realwachstum RIG +3,3% (H1 +2,6) Organisches Wachstum Industrieländer +3,9% (H1 +4,1%) Organisches Wachstum Emerging Markets +2,8% (H1 +1,1%) E-Commerce +47,6% - Anteil am Umsatz von 12,3% Zweistelliges Wachstum von Nestlé Health Science Nespresso erzielte mittleres einstelliges Wachstum Stark anhaltende Dynamik in Nord- und Südamerika E-Commerce Treiber Kaffee, Purina, Nutrition und Health Science Strateg. Prüfungen von Wasser, Yinlu "vollständig auf Kurs" Beide strategischen Prüfungen dürften Anfang 2021 abgeschlossen sein Treiben Portfolioentwicklung rasch und konsequent voran 2020: Organisches Wachstum um die 3 Prozent (vorher 2-3%) vorbörsliche Indikation +2,65% - Novartis erhält 'Orphan Drug'-Status von FDA für Branaplam bei Huntington's - Biotechunternehmen Prothena erhält von Roche weitere Meilensteinzahlung - LafargeHolcim-Chef will gestärkt aus der Coronakrise kommen "The Market" vorbörsliche Indikation +1,0% - Zur Rose 9 Mte: Umsatz inkl. Medpex 1'245 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'252 Mio) Umsatz 1'066 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'059 Mio) bestätigt Ziele für 2020 vorbörsliche Indikation +1,5% - GAM Q3: Verwaltete Vermögen 120,4 Mrd Fr. (Ende Juni: 119,4 Mrd) Nettoneugeld Investment Mgmt -2,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: -0,6 Mrd) Erwarten weiter volatiles Marktumfeld vorbörsliche Indikation -2,4% - Inficon Q3: Umsatz 92,0 Mio USD (AWP-Konsens: 95,9 Mio) EBIT 10,5 Mio USD (AWP-Konsens: 16,1 Mio) Reingewinn 7,9 Mio USD (AWP-Konsens: 12,8 Mio) Künftig sollen wieder höher Margen erzielt werden Mittelfr. Zielausrichtung mit höherer Gewinnmarge grundsätzl. intakt 2020: Umsatz von 370-390 Mio USD, EBIT-Marge 15-16% erwartet vorbörsliche Indikation -4,3% - Idorsia schliesst Kapitalerhöhung ab - Bruttoerlös von 535,5 Millionen Fr. Aktionäre haben 15,8 Mio oder 66,5% der angebotenen Titel gezeichnet Jean-Paul und Martine Clozel haben an Kapitalerhöhung partizipiert will übrige knapp 8 Mio Aktien institutionellen Investoren anbieten vorbörsliche Indikation -1,3% - Dormakaba-Aktionäre segnen an der GV alle Anträge ab Chef will Platz in den Top-3 verteidigen - Bellevue: Hansjörg Wyss löst Jörg Bantleon als Aktionär ab - Meyer-Burger-Chef: "Arbeiten mit Hochdruck an Fremdkapitalfinanzierung" - Acht Kündigungen bei Tamedia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock senkt Anteil auf 4,83% - Nestlé: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,94% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,35% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 3,02% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,12% - Bellevue: Hans Jörg Wyss übernimmt von Jörg Bantleon Anteil an Gruppe - Groupe Minoteries: Fondation Groupe Mutuel meldet Anteil von 9,999% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Peach Property: Kreissparkasse Biberach erhöht Anteil auf 10,16% - Pierer Mobility: Stefan Pierer senkt Anteil auf 66,19% - Rieter: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,98% - Vifor Pharma: BlackRock senkt Anteil auf 4,06% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Nestlé: Conf. Call (14.00 Uhr) - Inficon: Call zu Ergebnis Q3 (9.30 Uhr) - Züblin: aoGV (Zuwahl eines Verwaltungsrates) Donnerstag: - Sika: Ergebnis + Webcast 9 Mte - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte - Idorsia: Ergebnis Q3 Freitag: - CFT: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - Schindler: Ergebnis + Conf. Call Q3 - ABB: Ergebnis + Conf. Call Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - Rieter: Trading Update Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Teilnahme von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Lange an Anlass (9.30 Uhr) - US: Rede von Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester (16.00 Uhr) EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Rede von Minneapolis Fed-Präsident Neel Kashkari (18.00 Uhr) Rede von Dallas Fed-Präsidnet Robert Kaplan (18.00 Uhr) Fed, Beige Book (20.00 Uhr) - CH: KOF Prognose-Tagung (Donnerstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per 22.10: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0729 - USD/CHF: 0,9050 - Conf-Future: -31 BP auf 172,80% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,524% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,37% auf 10'146 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12% auf 1'570 Punkte - SPI (Dienstag): -0,20% auf 12'679 Punkte - Dax (Dienstag): -0,92% auf 12'737 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,00% auf 4'929 Punkte

