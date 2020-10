STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt werden auch am Donnerstag tiefere Kurse erwartet. Die weiter rasant steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 und die damit verbundene Furcht vor einem erneuten Lockdown der Wirtschaft stimmten die Anleger immer negativer. - SMI vorbörslich: -0,22% auf 9'967,69 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,35% auf 28'211 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,28% auf 11'485 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,54% auf 23'511 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 9 Mte: Umsatz 5,81 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 5,82 Mrd) Reingewinn 561,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 506,5 Mio) EBIT 797,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 728,3 Mio) Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Überproportionale EBIT-Steigerung in H2 erwartet Prognose klammert neue mehrheitliche Lockdowns wie im Frühjahr aus China in den letzten Monaten mit zweistelligen organischen Zuwachsraten 2020: Umsatz leicht tiefer - EBIT im Bereich des Vorjahres vorbörsliche Indikation +1,9% - Kühne+Nagel bezieht neues Hauptquartier in Indien - Lonza erweitert Kapselproduktionskapazität um 15 Prozent - Roche bündelt Kräfte mit Atea Pharmaceuticals im Kampf gegen Covid-19 - Straumann integriert Oralscanner von 3Shape in eigene Software - Huber+Suhner 9 Mte: Umsatz 563,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 565,9 Mio) Auftragseingang 571,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 577,8 Mio) H2: Umsatz auf ähnlichem Niveau wie H1 erwartet 250 Stellen werden bis Mitte 2021 gestrichen, 100 in der Scheiz Kosteneinsparungen von 15 bis 20 Mio Fr. erwartet Produktionsstandort in Brasilien wird geschlossen 2020: EBIT-Marge mindestens auf Niveau H1 erwartet vorbörsliche Indikation -1,6% - Cembra: Rücktritt von Robert Oudmayer als CEO im Verlauf des Jahres 2021 Suche nach einem Nachfolger für Oudmayer hat begonnen Susanne Klöss-Braekler, Martin Blessing zur Wahl in VR vorgeschlagen Rechnen weiterhin mit einem soliden Geschäftsergebnis für 2020 - EFG: BSI muss in malaysischen Korruptions-Skandal weniger Gewinn abliefern Finma-Entscheid zu BSI hat keinen Effekt auf Resultate - Implenia: Auftragsvolumen bei Alto Pont-Rouge beläuft sich auf 132 Mio Fr. realisiert Alto Pont-Rouge als Totalunternehmer - Poenina: CFO Fotios Michos verlässt die Firma per Ende April 2021 Haben Suche nach CFO-Nachfolger aufgenommen - Varia US: Bestätigung der Dividenden-Guidance Properties rechnet mit Verkauf von elf kleinen Immobilien im Q4 - Baloise-CEO steckt für die neue Strategieperiode höhere Ziele - IGEA: Mark De Simone tritt als Verwaltungsrat zurück - Santhera hat 1 Million Aktien ausgegeben - Stadler liefert Flirt-Züge im Wert von 158 Mio EUR nach Portugal - Warteck Invest erhält Baubewilligung zum Neubau "Syd" - Wisekey und US-Gesundheitsunternehmen Allscripts bauen Kooperation aus - Züblin GV wählt David Schärli in den Verwaltungsrat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,27% - Aryzta: BlackRock meldet Anteil von 2,88% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 2,94% - Bellevue: Hansjörg Wyss meldet Anteil von 9,66%, Bantleon <3% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% - Peach Property: ZGB Capital meldet Anteil von 10,66% - Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,88% - Vifor Pharma: BlackRock erhöht Anteil auf 5,12% - Zur Rose: UBS erhöht Anteil auf 10,5% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sika: Webcast 9 Mte (15.00 Uhr) Freitag: - ABB: Ergebnis + Conf. Call Q3 - Schindler: Ergebnis + Conf. Call Q3 - BB Biotech: Ergebnis Q3 - CFT: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis Q2 - Rieter: Trading Update + Conf. Call Q3 - Komax: Investorentag Montag: - GV: Crealogix WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF Konjunkturprognose Herbst (10.00 Uhr) - EU: Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) zu europaweiten Bezahlsystemen und zum digitalen Euro (09.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Oktober 2020 vorab (16.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Frühindikator September 2020 (16.00 Uhr) Wiederverkäufe Häuser September 2020 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Dormakaba (10,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0738 - USD/CHF: 0,9061 - Conf-Future: -42 BP auf 172,37% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,491% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,54% auf 9'990 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,38% auf 1'548 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,45% auf 12'495 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,41% auf 12'558 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,53% auf 4'854 Punkte

