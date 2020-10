STIMMUNG Die rasante Ausbreitung der Corona-Pandemie hält die Finanzmärkte auch in der neuen Woche fest im Griff. Auch an der Schweizer Börse werden daher zum Wochenstart tiefere Kurse erwartet. In den USA und auch in Europa haben die Coronavirus-Fallzahlen neue Höchstwerte erreicht, was zu anhaltender Verunsicherung führt. An den Börsen in Fernost ging es daher auch mehrheitlich bergab. Zudem dürften sich die Anleger nur noch wenige Tage vor den US-Präsidentenwahlen kaum mehr aus der Deckung trauen.

- SMI vorbörslich: -0,91% auf 9'932,22 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,10% auf 28'336 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,37% auf 11'548 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,09% auf 23'494 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert positive Phase-II-Daten für Iptacopan (LNP023) - Swisscom: Italien verbietet Fastweb laut Insider 5G-Aufbau mit Huawei - Aryzta: Verwaltungsrat beendet Übernahmegespräche mit Elliott Advisors VR will nun "optimale Lösung für Unternehmen" auswählen GV findet am 15. Dezember statt - Basilea präsentiert Daten zur anti-angiogenen Aktivität von Derazantinib - CPH: Nettoergebnis im laufenden Jahr von rund 40 Mio. Franken verbucht latenten Steuerertrag von rund 12 Mio. Franken - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - Julius Bär: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Kuros: IPConcept meldet Anteil von 4,55% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 4,97% PRESSE MONTAG - Siegfried-CEO: Investitionen in Abfüllanlage für Biontech lohnen sich (Market) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Crealogix Dienstag: - Bucher: Umsatz Q3 - Datacolor: Ergebnis 2019/20 - Idorsia: Ergebnis Q3 - Novartis: Ergebnis (Conf. Call 14.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis Q3 Mittwoch: - Straumann: Umsatz Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Aevis: Ergebnis Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: ifo-Geschäftsklima Oktober 2020 (10:00) - US: CFNA-Index September 2020 (13:30) Verkauf neuer Häuser September 2020 (15:00) - CH: CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - Sunrise: Angebot Liberty Global (Nachfrist bis 28.10.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0713 - USD/CHF: 0,9056 - Conf-Future: -22 BP auf 172,08% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,489% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,25% auf 10'024 Punkte - SLI (Freitag): +0,30% auf 1'554 Punkte - SPI (Freitag): +0,18% auf 12'508 Punkte - Dax (Freitag): +0,82% auf 12'646 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,20% auf 4'910 Punkte

