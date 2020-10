STIMMUNG - Es droht ein weiterer verlustreicher Handelstag zu werden an der Schweizer Börse. Den Indikationen zufolge dürfte der Leitindex SMI mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. Damit würde er den schwachen Vorgaben aus Asien folgen. - SMI vorbörslich: -1,02% auf 9'458,64 Pkte - Dow Jones (Mittwoch): +0,52% auf 26'659 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,64% auf 11'185,59 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,52% auf 22'977 Punkte (08.20 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim Q3: Umsatz 6'455 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'344 Mio) Umsatz vergl. -2,6% (AWP-Konsens: -3,6%) EBIT wiederk. 1'445 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'343 Mio) 2020: Free Cash Flow Prognose auf über 2,75 Mrd Fr. angehoben Q4: Robuste Nachfrage erwartet Unsicherheiten und tiefe Visibilität machen Ausblick schwierig Verschuldungsgrad liegt unter 1,8x CEO: Wir hatten ein sehr starkes drittes Quartal Erwarten nur geringe Einschränkungen in zweiter Welle Starke Nachfrage in Emerging Markets und solide Preise vorbörslich +0,7% nach Q3-Zahlen - Swiss Re 9 Mte: Verlust von 691 Mio Dollar (AWP-Konsens: -862 Mio) Verdiente Nettoprämien 30,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 29,7 Mrd) Eigenkapital 27,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 27,7 Mrd) Combined Ratio Corso 118,7% (AWP-Konsens: 118,2%) Combined Ratio 110,3% P&C (AWP-Konsens: 110,3%) SST-Quote per 1. Juli 2020 bei 223 Prozent Gerüstet, um vom sich verbessernden Marktumfeld zu profitieren Gewinn ohne Coronaschäden 1'643 Mio USD CEO: Überzeugt, dass Reservierungsansatz weiterhin angemessen ist Im dritten Quartal Covid-19-Rückstellungen weiter aufgestockt Rückstellungen per Ende September bei 3,0 Mrd. USD vorbörslich +0,5 Prozent nach Zahlen über Erwartungen - Lonza stellt AstraZenecas Antikörperkombination gegen COVID-19 her Herstellung von AZD7442 wird im H1 2021 aufgenommen - Logitech lanciert "League of Legends"-Produkte - Novartis erweitert Produktionsmöglichkeiten für Kymriah in Asien Adakveo erhält Zulassung in Europa - Partners Group und UBS führen Privatmarktlösung für Vermögensverwaltung ein - Roche erhält FDA-Zulassung für Cobas-Test von Mutation bei Lungenkrebs - Sika ernennt Raffaella Marzi zum Konzernleitungsmitglied - Galindo in den VR - Sunrise: Weko billigt Übernahme durch Liberty Global ohne Auflagen - Genfer KB: Frédéric Vernet per Anfang Januar zum Finanzchef ernannt - GLKB 9 Mte: Reingewinn 18,9 Mio Fr. (VJ 17,8 Mio) Geschäftserfolg 22,1 Mio Fr. (VJ 21,0 Mio) Betriebsertrag 60,3 Mio Fr. (VJ 60,2 Mio) - HBM Healthcare: Portfoliounternehmen Galecto nimmt bei Nasdaq Börsengang auf - SNB 9 Mte: Gewinn 15,1 Mrd Fr (H1: +0,8 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 9,1 Mrd Fr. (H1: +7,1 Mrd) Gewinn auf Fremdwährungspositionen 5,3 Mrd Fr. (H1: -6,8 Mrd) Gewinn auf Frankenpositionen 1,0 Mrd Fr. (H1: +0,6 Mrd) Q3: Gewinn 14,3 Mrd Fr. - SIX-Verwaltungsrat erhält Zuwachs aus Spanien - Walliser KB ernennt neue Mitglieder der Generaldirektion NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - keine relevanten Meldungen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Detailhandel September zu VJ nom. -0,3% - real +0,.3 (kalenderbereinigt) Detailhandel September zu VM nom. -3,6% - real -3,6% (saisonbereinigt) - Ausland: MNI JAPAN OCT TOKYO CORE CPI -0.5% Y/Y; SEP -0.2% MNI JAPAN SEP JOBLESS RATE 3.0% VS. AUG 3.0% MNI JAPAN SEP INDUSTRIAL OUTPUT +4.0% M/M; AUG +1.0% MNI: AUSTRALIA Q3 PRODUCER PRICE INDEX +0.4% Q/Q; Q2 -1....> MNI: FRANCE SEP CONSUMER SPENDING -5.1%, -1.3% Y/Y Frankreich: BIP Q3 +18,2% GG VQ (PROGNOSE +15,0) - 1. SCHÄTZUNG DEUTSCHLAND: EINZELHANDELSUMSATZ REAL SEPT +6,5% GG VORJAHR (PROGNOSE +6,5) MNI: GERMANY SEP RET SALES -2.2% M/M, +6.5% Y/Y; AUG+1.8...> WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS meldet Eigenanteil von 4,97%/14,05% - Comet: Norges Bank senkt Anteil leicht auf 2,8% - Dufry: FMR LLC meldet Anteil von 3,19% - Kuros: Eckenstein-Geigy-Stiftung senkt Anteil auf unter 3% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 4,88% - Molecular Partners: Novartis meldet Anteil von 6,41% - Partners Group meldet eigene Positionen von 1,194%/5,193% - Sunrise: Patrick Schmitz-Morkramer und Patrick Bierbaum senken Anteil <3% PRESSE DONNERSTAG - CS-Chef Gottstein schlägt neue Corona-Notkredite vor (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - LafargeHolcim: Conf. Call Q3 (10.00 Uhr) - Swiss Re: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) Montag: - aoGV: Julius Bär (2. Teil Dividende, 16.00 Uhr) Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Dufry: Trading Statement Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis Q3 (MK: 09.00 Uhr) - Lem: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Ypsomed: Ergebnis H1 2020/21 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Detailhandelsumsätze September 2020 (08.30 Uhr) KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) KOF Beschäftigungsindikator (Montag) Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2020 (Montag) BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2020 (Dienstag) - Ausland: - FR: Konsumentenpreise 10/20 (08.45 Uhr) - DE: BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - ZO: Arbeitslosenquote 09/20 (11.00 Uhr) BIP Q3/20 (1. Veröffentlichung) Konsumentenpreise 10/20 (vorläufig) - US: Private Einkommen und Ausgaben 09/20 (13.30 Uhr) MNI Chicago PMI 10/20 (14.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/20 (endgültig) (15.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.11.: - Julius Bär (0,75 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.35 Uhr) - EUR/CHF: 1,0681 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -1 BP auf 172,86% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,521% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,65% auf 9556 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,64% auf 1'472 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,43% auf 11'950 Punkte

