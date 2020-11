STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag der vierte Gewinntag in Folge ab. An den vorangegangenen drei Handelstagen hat der Leitindex SMI insgesamt mehr als 7 Prozent hinzugewonnen - und das, obwohl der Ausgang der US-Wahlen nach wie vor nicht sicher ist.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'314,52 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,34% auf 27'848 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +3,85% auf 11'591 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,73% auf 24'105 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erzielt mit Cosentyx gute Wirksamkeit bei Gelenkschleimhautentzündung - Bobst: Covid-19-Pandemie haben Umsätze und Betriebsergebnis beeinflusst 2020: Umsatz von 1,3 Mrd Fr. erwartet - EBIT sollte positiv sein Mittelfristziele werden bestätigt - 8% EBIT-Marge - ROCE mind. 20% vorbörsliche Indikation +3,1% - Evolva: Nachfrage nach Produkten in den letzten Monaten deutlich gestiegen 2020: EBITDA-Verlust zwischen 16 und 17 Mio Fr erwartet Zum 1. Januar 2021 wird Gerhard Lobmaier Chief Operations Officer - Klingelnberg H1: Umsatz 61,7 Mio EUR (VJ 88,4 Mio) EBIT -10,6 Mio EUR (VJ -10,0 Mio) Reinergebnis -10,9 Mio EUR (VJ -8,1 Mio) Zunehmend positiver Bestellungseingang seit August Erholung in einzelnen Märkten Vorsichtig optimistisch für Zeit nach der Krise kann Abwärtstrend nicht stoppen (HEADLINE) - Obseva Q2: Nettogewinn von -24,4 Mio USD (VJ: -27,6 Mio) Q3: Verfügt über Barmittel in Höhe von 50,6 Mio USD (Q2: 45 Mio) - Pargesa 9 Monate: Reinergebnis von 186 Millionen Franken (VJ 316 Mio) - Sunrise Q3: Umsatz 471 Mio Fr. (VJ 474 Mio) Adj. EBITDA 176 Mio Fr. (VJ 173 Mio) Reingewinn 28 Mio Fr. (VJ 48 Mio) 2020: Ziele bestätigt - Umsatz 1,84-1,88 Mrd; EBITDA 675-690 Mio - Valiant 9 Mte: Konzerngewinn 87,6 Mio Fr. (VJ 86,5 Mio) Geschäftserfolg 108,1 Mio Fr. (VJ 105,1 Mio) Betriebsertrag 313,6 Mio Fr. (VJ 306,0 Mio) 2020: Erwarten Jahresergebnis im Rahmen des Vorjahres - Züblin H1: Mietertrag 4,7 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) Konzernergebnis 2,0 Mio Fr. (VJ 4,4 Mio) Netto-Betriebsertrag bei 4,3 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) erzielt im ersten Halbjahr weniger Gewinn (HEADLINE) - GLKB ergänzt Geschäftsleitung mit Rolf Widmer und Roland Wickart - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt Auftrag von Canal+ - LLB-Präsident Wohlwend tritt wegen Verdacht auf Insidergeschäft ab - MCH: aoGV findet am 27. November 2020 statt - Meyer Burger ernennt Moritz Borgmann zum Leiter der Solarzellen-Produktion - Relief Therapeutics setzt Studien zu Covid-19 Behandlung fort . NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Index Konsumentenstimmung im Oktober bei -12,8 Punkten (Juli -12,0) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester International meldet Anteil von 4,95% - AMS: BlackRock erhöht Anteil auf 5,02% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 4,79% - Molecular Partners: Camber Cap. senkt auf <3%, Mark Lampert erhöht auf 8,04% - Sunrise: Liberty Global meldet Anteil von 96,6% PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sunrise: Conf. Call Q3 (09.30 Uhr) - Züblin: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) - Bobst: Investorentag (Conf. Call 10.30 Uhr) - Klingelnberg: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Freitag: - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - AMS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Aluflexpack: Umsatz Q3 - PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Valora: Trading Update 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - Sunrise: aoGV (VR-Wahlen etc., 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS - Touristische Beherbergungen September 2020 (08.30 Uhr) SNB - Referate Andrea Mächler/Thomas Moser, Geldmarkt-Apéro (16.00 Uhr) - Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 09/20 - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr) mit Fed-Chef Jerome Powell PK: 20.30 Uhr) - CH: Devisenreserven Oktober 2020 (Freitag) Arbeitsmarktdaten Oktober 2020 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0695 - USD/CHF: 0,9116 - Conf-Future: +24 BP auf 172,49% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,506% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +2,83% auf 10'287 Punkte - SLI (Mittwoch): +2,36% auf 1'580 Punkte - SPI (Mittwoch): +2,69% auf 12'801 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,95% auf 12'324 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,44% auf 4'923 Punkte

