STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag beflügelt vom Ausgang der US-Präsidentenwahlen an den Aufwärtstrend der vergangenen Woche anknüpfen. Nach dem klaren Sieg von Joe Biden falle die Unsicherheit über die weitere Führung der USA weg, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,99% auf 10'424,36 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,24% auf 28'323 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,04% auf 11'895 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,12% auf 24'840 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär erzielt Einigung in FIFA-Angelegenheit in den USA Rückstellung von 79,7 Mio USD für 2020 Vereinbarung umfasst 3-jähriges Deferred-Prosecution-Agreement VRP möchte Rechtsfälle schnell abarbeiten (FuW-Interview) - Nestlé übernimmt Mehrheit an britischer Mindful Chef - Novartis-VRP rechnet mit sinkenden Medikamentenpreisen in den USA - Sika weitet Produktion im französischen Werk Gournay-en-Bray aus - Vifor schliesst Lizenzabkommen mit Angion für Nieren-Therapie CEO: Wollen künftig über weitere Partnerschaften wachsen Planen 2025 Umsatz von mehr als 3 Mrd Fr. zu erzielen - Valora Q3: EBIT von 8,5 Mio Fr. 2020: EBIT von 10 bis 15 Mio Fr. erwartet - Orior 2020: Ziele bestätigt 2025: Wollen nachhaltig und rentabel wachsen Bestätigen Wachstum 2-4% pro Jahr und EBITDA-Marge von über 10% Wollen weiterhin absolute Dividende stetig erhöhen Bleiben weiterhin offen für Übernahmen und Partnerschaften - Ypsomed entwickelt Autoinjektor YpsoDose mit Partnern weiter - DKSH ernennt Sam Oh zum neuen Chief Information Officer - ObsEva: CEO Ernest Loumaye wird von Brian O'Callaghan abgelöst - Romande Energie übernimmt 15 Windparks in Frankreich - SIG-Chef Rolf Stangl übergibt Leitung an Finanzchef Samuel Sigrist - Swiss Steel prüft Eigenkapitalmassnahmen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss einigt sich mit Kapers auf Sparmassnahmen für Zeitraum von 2021 - 2023 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Oktober 3,2% (VM 3,2%), saisonber. 3,3% (VM 3,4%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Norges Bank senkt Anteil auf 2,59%; Blackrock senkt auf 4,72% - Groupe Minoteries: Werner Minder meldet Anteil von 3,016% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,22% - Santhera meldet Eigenanteil von 7,78%/85,05%; JPMorgan von 47,355% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Valora: Conf. Call Trading Update 9 Mte (11.00 Uhr) - Sunrise: aoGV (VR-Wahlen etc., 10.30 Uhr) Dienstag: - PSP Swiss Property: Ergebnis Q3 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Varia US: Q3 Trading Update - Conzzeta: Capital Markets Day (online, ab 09.15 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich; Conf. Call am 11. Nov.) Mittwoch: - Barry Callebaut: Ergebnis 2019/20 (Webcast 10.00 Uhr) - LM Group: Trading Update Q3 - Swiss Steel: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2020 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: Sentix-Investorvertrauen 11/20 (10.30 Uhr) - CH: EFV/SNB - Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (Datum noch nicht bekannt) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0693 - USD/CHF: 0,8988 - Conf-Future: -1 BP auf 172,23% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,516% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,16% auf 10'323 Punkte - SLI (Freitag): +0,33% auf 1'599 Punkte - SPI (Freitag): +0,07% auf 12'835 Punkte - Dax (Freitag): -0,70% auf 12'480 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,46% auf 4'961 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)