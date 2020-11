STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft etwas fester. Nach der Konsolidierung vom Vortag der massiven Gewinne der Vorwoche bis und mit Montag scheint damit bereits wieder die Zuversicht Oberhand zu gewinnen. - SMI vorbörslich: +0,38% auf 10'400,26 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,90% auf 29'421 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,37% auf 11'554 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,78% auf 25'350 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 1,818 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,726 Mrd) Operatives Ergebnis -129 Mio USD (AWP-Konsens: -151 Mio) Oper. Kernergebnis 279 Mio USD (AWP-Konsens: 206 Mio) Ergebnis je Aktie -0,30 USD (VJ -0,14) 2020: Können weiterhin keine Guidance geben wegen Corona-Pandemie VR beschliesst Ausgabe von 8 Millionen zusätzlichen Namenaktien Vorbörsliche Indikation +3,3% - Kühne+Nagel hat Aufträge im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen - Barry Callebaut 2019/20: Verkaufsmenge -2,0% (AWP-Konsens: -2,5%) Umsatz 6,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,96 Mrd) EBIT 491,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 478 Mio) Konzerngewinn 311 Mio Fr. (AWP-Konsens: 302 Mio) Dividende 22,0 Fr. (Konsens: 25,20; VJ 26,00 Fr.) CFO Remco Steenbergen geht, Ben De Schryver neuer CFO Zuversichtlich hinsichtlich Mittelfristziele Vorbörsliche Indikation +1,2% CEO: Langsamere Erholung bei Gourmet erwartet als in Industrie Schnellere Erholung in Gourmet, wenn Impfungen breit erhältlich sind Zweite Welle in Europa ist eine andere Situation als noch im Frühjahr - EFG Q3: Nettoneugeld-Zufluss am oberen Ende des Zielbandes von 4-6% Verwaltete Vermögen 151,3 Milliarden Franken Spiro J. Latsis wird nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren Ilan Hayim als neues Mitglied des Verwaltungsrates nominiert Raj Singh tritt Ende Dezember als Chief Risk Officer ab Ausschüttung der zweiten Dividenden-Tranche von 0,15 Fr. vorgeschlagen Vorbörsliche Indikation +1,8% - LM Group 9M: Umsatz 115,2 Mio EUR (VJ 258,5 Mio) EBITDA Kerngeschäft 7,4 Mio EUR (VJ 56,5 Mio) Reinergebnis -30,1 Mio EUR (VJ 20,6 Mio) Litten ab September unter zweiten Corona-Welle Verlangsamung dürfte sich über Wintersaison fortsetzen Ausreichend Barmittel auch bei weiteren Verschlechterung - Swiss Steel Q3: Umsatz 509,4 Mio EUR (VJ 670,1 Mio) Adj. EBITDA -21,1 Mio EUR (VJ -32,9 Mio) Reinergebnis -66,3 Mio EUR (VJ -419,9 Mio) Q4: Weitere Erholung im Bereich Automobil erwartet Zögerliche Erholung im Maschinen- und Anlagenbau erwartet Finanzierungskonzept bis 2025 gesichert - Implenia: Banken bestätigen Syndikatskreditvertrag im Umfang von 800 Mio Fr. - Kudelski und Canal+ erwirken Schliessung von Piraterieorganisation - Swissquote und Postfinance gemeinsam Banking-App lancieren NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - ABB meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 5,0439% - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 2,75% - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 2,98% - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Dätwyler: Pema Holding meldet Anteil von 78,31% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01% - Groupe Minoteries: Werner Minder meldet Anteil von 0,046% - Obseva: Diverse Beteiligungsmeldungen - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 41,491% - SHL: Value Base Ltd, Tel Aviv meldet Anteil von 5,32% - Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,9% - Temenos: Capital Group Companies senkt auf 4,99% - Comgest Global meldet 3,12% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 4,47% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Barry Callebaut: Webcast Ergebnis 2019/20 (10.00 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call Ergebnis Q3 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9 Mte - Bâloise: Zwischenmitteilung Q3 Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE CH: EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2020 (Freitag) US: API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0819 - USD/CHF: 0,9151 - Conf-Future: -59 BP auf 170,72% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,421% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,55% auf 10'361 Punkte - SLI (Dienstag): -0,43% auf 1'622 Punkte - SPI (Dienstag): -0,57% auf 12'861 Punkte - Dax (Dienstag): +0,51% auf 13'163 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,55% auf 5'419 Punkte

