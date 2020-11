STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss mit leichten Abgaben in den Handel starten. Er würde damit an die insgesamt schwächeren Vorgaben der Übersee-Märkte folgen. Für die laufende Woche zeichnet sich aber trotz des erwarteten Rücksetzers aktuell immer noch ein Plus ab. - SMI vorbörslich: -0,23% auf 10'471,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,08% auf 29'080 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,65% auf 11'710 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,53% auf 25'386 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - S&P senkt Rating für ABB auf 'A-' - Ausblick neu stabil - Givaudan geht Forschungspartnerschaft mit Novozymes ein - Aryzta ernennt zwei Berater für Firmen-Verkäufe - Implenia gewinnt mehrere Aufträge in Deutschland - Volumen 290 Mio Euro - Pargesa-Aktien werden per 23.11. von SIX dekotiert - Letzter Handelstag 20.11. - Relief und NeuroRX kündigen Rekrutierung von 150 Patienten für Covid-Test an - Zur Rose, Allianz, CSS und Visana lancieren Gesundheitsplattform - vorbösrslich +1,3% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS meldet Anteil von 8,66%1,44 - Burckhardt: Vontobel Fonds Services senkt Anteil unter 3% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,99% - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Molecular Partners: Michael Tobias Stumpp senkt auf <3% - Peach Property meldet Eigenanteil von 0,09%/21,98% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 16.00 Uhr) - Sonova: Ergebnis H1 (Conf Call 09.30 Uhr) Dienstag: - Datacolor: Ergebnis 2019/20 (definitiv) - Richemont: aoGV (Aktienoptionen etc.) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2020 (08.30 Uhr) - EU: BIP Q3/20 (11.00 Uhr) Handelsbilanz 09/20 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 10/20 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20 (16.00 Uhr) - KOF: Prognose Gesundheitsausgaben (Dienstag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag 20.11.) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,1803 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: +58 BP auf 171,54% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,424% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,34% auf 10'496 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,60% auf 1'634 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,31% auf 13'016 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,24% auf 13'053 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,52% auf 5'363 Punkte

