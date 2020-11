STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit einer Konsolidierungspause gerechnet. Die Vorgaben aus den USA und die Stimmung seien weiterhin gut. Aber nach dem starken Lauf, den der SMI hingelegt habe, tue dem Markt ein Marschhalt gut, ist zu hören. Am Vortag hatte die Meldung über einen zweiten aussichtsreichen Corona-Impfstoff den Aktienbörsen weltweit Auftrieb verliehen. - SMI vorbörslich: -0,28% auf 10'557,57 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,60% auf 29'950 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,80% auf 11'924 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,42% auf 26'015 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Datacolor 2019/20: Dividende wird auf 7 Fr. gesenkt (VJ 15 Fr.) Schwieriges Umfeld hat Geschäftsjahr belastet Schnelle Erholung in China Gut gerüstet für Rückkehr auf Wachstumspfad Verfügen über hohe Liquidität und solides Eigenkapital - SFS 2020: Kräftigere Nachfrageerholung erkennbar Umsatz zwischen 1,63 und 1,68 Mrd Fr. erwartet EBIT im Gesamtjahr zwischen 180 und 200 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation +2,8% - Valora: Aktienplatzierung über beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren Zahl der ausgegebenen Aktien erhöht sich um 10% Hauptaktionär Ditsch zeichnet proportional zu seiner Beteiligung Neue Aktien werden zu 158 Fr. das Stück platziert Brutterlös aus Aktien-Platzierung rund 70 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation -4,2% - Cosmo erhält Zulassung für Eleview in Japan - Helvetia lanciert mit Start-up Adresta digitale Versicherung für Uhren - Intershop reicht Baugesuch für Projekt "Au Park" in Au-Wädenswil ein - Komax baut nach Abschluss des Konsultationsverfahrens 70 Stellen ab - Valiant plant neue Geschäftsstelle im Aargauer Freiamt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - GAM: Schroders meldet Anteil von 5,067% - Peach Property: Thomas Wolfensberger meldet Anteil von 6,69% - Valartis: Nebag meldet Anteil von 5,89% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 5,05% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Richemont: aoGV (Aktienoptionen etc.) Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - ABB: Capital Markets Day 2020 (online, 11.30 bis 17.15 Uhr) - UBS: aoGV (2. Teil Dividende, 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF: Prognose Gesundheitsausgaben, mit MK (10.00 Uhr) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober 2020 (Donnerstag) BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik Industrie Q3 (Donnerstag) BAK: Online-Prognosetagung (Donnerstag) - EU: Bauproduktion 09/20 (11.00 Uhr) US: Einzelhandelsumsatz 10/20 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 10/20 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 10/20 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 10/20 (15.15 Uhr) Lagerbestände 09/20 (16.00 Uhr) NAHB-Index 11/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.11.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per 23.11., letzter Handelstag 20.11.) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0815 - USD/CHF: 0,9120 - Conf-Future: -23 BP auf 171,53% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,477% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,90% auf 10'587 Punkte - SLI (Montag): +1,34% auf 1'658 Punkte - SPI (Montag): +0,81% auf 13'122 Punkte - Dax (Montag): +0,47% auf 13'139 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,70% auf 5'471 Punkte

