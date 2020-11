STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird am Montag fester erwartet. Die Hoffnung, dass in den USA ein Impfprogramm schon im Dezember starten könnte, sorgt für Zuversicht. Die US-Arzneimittelbehörde FDA muss den Impfstoff von Biontech/Pfizer zwar erst noch zulassen. Aber die Anleger blenden derzeit die wirtschaftlichen Probleme mehr oder weniger aus. "Die Marktteilnehmer konzentrieren sich trotz steigender Infektionszahlennur vor allem auf den Impfstoff", sagt ein Händler. - SMI vorbörslich: +0,57% auf 10'555,58 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,75% auf 29'263 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,42% auf 11'855 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,42% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: US-Notfallzulassung für Antikörper-Covid-Cocktail von Regeneron - Zurich bestätigt Gespräche zur Übernahme der MetLife-Sparte P&C - Aluflexpack investiert in Werkserweiterung in Kroatien - Aryzta: Haben von Elliott nicht-bindende Offerte erhalten Einige der von Elliott gestellten Bedingungen sind nicht erfüllbar Prüfen weiterhin alle Möglichkeiten für nachhaltige Zukunft Elliot: Elliott bestätigt erneutes Übernahme-Interesse Finanzierung des potentiellen Angebots steht zur Verfügung Benötigen Zustimmung des Aryzta-Verwaltungsrats zu pot. Angebot Vorschlag lag bei 0,80 Franken je Aktie - Cosmo: Giuseppe Cipriano wird zum Chief People Officer ernannt Marco Lecchi wird zum Chief Operating Officer ernannt - Molecular Partners: erster Patient erhielt in Phase 1 Studie Corona-Kandidaten - Orascom DH: Darlehen zur Refinanzierung von Schulden - Laufzeit von 7 Jahren unterzeichnet ein mittelfristiges Darlehen in Höhe von 265 Mio USD - Pargesa-Minderheitsaktionäre werden mit GBL-Aktien abgefunden - Phoenix Mecano: Geschäftsbereich DewertOkin wird ausgegliedert und gelistet CEO: Listing von rund 20% der DewertOkin geplant IPO-Erlös soll China-Expansion finanzieren (100 Mio EUR) Gruppe plant (Teil)-Börsengang an STAR Market in Shanghai - Relief kündigt Einberufung aoGV an zwecks Kapitalerhöhung - Siegfried-CEO schliesst Einstieg in den Bereich Biologics nicht aus NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros bereitet sich auf Ansturm im Online-Geschäft vor PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS meldet höhere Erwerbspositionen von 9,06% - LafargeHolcim: BlackRock senkt Anteil auf 4,996% - Meyer Burger: Swisscanto senkt Anteil auf 4,5682% - OC Oerlikon: Black Creek senkt Anteil auf <3% - Peach Property: ZGB Capital senkt auf 6,39% - Santhera: JP Morgan senkt Erwerbspositionen auf 32,212% - UBS: Artisan Partners erhöht auf 3,15% - Varia: Engelwood AM/Philae Fund meldet Anteil von 7,26% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - aoGV: Landis+Gyr (Dividende 2019) Mittwoch: - Montana Tech: Ergebnis Q3 - U-blox: Analyst Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 10/20 (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (15.45 Uhr) - CH: CS-CFA Index November (Mittwoch) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Pargesa (per HEUTE) - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Richemont: Aktien werden ohne A Warrant gehandelt (ab 25.11.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 24.11.: - UBS (0,365 USD) per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1873 - USD/CHF: 0,9104 - Conf-Future: +5 BP auf 172,19% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,466% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,05% auf 10'496 Punkte - SLI (Freitag): +0,21% auf 1'647 Punkte - SPI (Freitag): +0,12% auf 13'018 Punkte - Dax (Freitag): +0,39% auf 13'137 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,39% auf 5'496 Punkte

