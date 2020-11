STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine leicht freundliche Eröffnung ab. Damit würde er den freundliche Vorgaben aus Übersee folgen. Vor allem in den USA hat der Standardwerte-Index Dow Jones mit einem Schlusskurs oberhalb der 30'000-Punkte-Marke ein psychologisch wichtiges Signal gesetzt - SMI vorbörslich: +0,20% auf 10'512,80 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,54% auf 30'046 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,31% auf 12'037 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,50% auf 26'297 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant sieht Abbau von rund 100 Stellen vor stellt rund 70 Mio Fr. für Rightsizing-Programm zurück Bereits laufendes Effizienzprogramm ist in voller Umsetzung vorbörsliche Indikation +1,2% - Nestlé verkauft Yinlu an chinesische Food Wise vorbörsliche Indikation +0,2% - Baloise investiert in deutsches Start-up Ben Fleet Services - Basilea: Pfizers Antrag auf Marktzulassung in China angenommen - Rückruf von Mammut-Lawinenairbag wegen möglicher Mängel - DKSH verlängert Partnerschaft mit Procter & Gamble um mehrere Jahre vorbörsliche Indikation +1,3% - EFG ernennt Patrick Ramsey zum neuen Leiter Mitteleuropa & Naher Osten - Graubündner Kantonalbank erhält zwei neue Bankräte - Implenia ernennt Claudia Bidwell zur Personalchefin - Leonteq: Fitch bestätigt "BBB-"Langfrist-Rating mit Ausblick "stabil" - Santhera mit Kapitalerhöhung für Finanzierungsvereinbarungen - SIG übernimmt Joint Venture mit Obeikan in Saudi Arabien vollständig Positiver Beitrag zu freiem Cashflow und Gewinn pro Aktie ab 2021 Umsatz von SIG Combibloc Obeikan 2019/20 290 Mio EUR - EBITDA 80 Mio Finanzierung aus genehmigtem Kapital, Barguthaben und Kreditfazilitäten SIG vorbörsliche Indikation +1,2% - U-Blox: Geben keine Finanzziele für 2020 ab wegen Kaufofferte für Telit Beobachten erhöhte Aktivitäten in allen Segmenten und Industrien Aktualisierung der Finanzziele in naher Zukunft U-Blox vorbörsl. +3,2% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,24% - Belimo: 1832 Asset Management erhöht Anteil auf 5,12% - Meyer Burger: UBS Fund Management meldet Anteil von zuletzt unter 3% - Wisekey: Nice & Green senkt Anteil auf 4,99% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - U-blox: Analyst Day Donnerstag: - Carlo Gavazzi: Ergebnis H1 - Comet: Investor Day (ab 10.00 Uhr) Freitag: - Credit Suisse: aoGV (2. Teil Dividende) - Dottikon ES: Ergebnis H1 aoGV (Kapitalerhöhung, Split) - MCH: aoGV (Kapitalerhöhung) - New Value: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE CH: CS-CFA Index November (10.00 Uhr) BFS Beschäftigungsbarometer Q3 2020 (Donnerstag) EU: EZB Finanzstabilitätsbericht (10.30 Uhr) US: BIP Q3/20 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 110/20 (14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/20 (14.30 Uhr) Private Einkommen 10/20 (16.00 Uhr) Konsumentenausgaben 10/20 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/20 (16.00 Uhr) Verkauf neuer Häuser 10/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 4./5.11.2020 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Richemont: Aktien werden ohne A Warrant gehandelt (ab 25.11.) - EPH: Angebotsfrist für Kapitalerhöhung zwischen 26.11. und 10.12.2020 EX-DIVIDENDE DATEN: per 26.11: - Landis+Gyr: (2,00 Fr.) per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0847 - USD/CHF: 0,9113 - Conf-Future: -3 BP auf 172,11% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,465% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,26% auf 10'492 Punkte - SLI (Dienstag): +0,40% auf 1'653 Punkte - SPI (Dienstag): +0,26% auf 12'992 Punkte - Dax (Dienstag): +1,26% auf 13'292 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,21% auf 5'558 Punkte

