STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit Gewinnen in den letzten Monat des Jahres starten. Weltweit haben die Börsen einen der stärksten November in der Geschichte gesehen. Hoffnungen auf bald breit verfügbare Impfstoffe sowie der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen haben die Stimmung befeuert. - SMI vorbörslich: +0,34% auf 10'512,20 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,91% auf 29'639 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,06% auf 12'199 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +1,34% auf 26'788 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco: EBITA-Marge von 3-6% über den Zyklus angestrebt Streben Marktanteilsgewinne an Wachstum zuletzt leicht über Erwartungen Progressive Divendendenpolitik gilt weiterhin Streben starken Cash flow an (Conversation-Rate von >90% im Schnitt) 2. Corona-Welle hat sich weniger stark ausgewirkt als erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - AMS erhält Geld für Entwicklung von Corona-Sensor - Credit Suisse nominiert António Horta-Osório als VR-Präsident Ein RMBS-Fall könnte Busse von bis zu 680 Mio USD bringen Werden zu gegebener Zeit Update liefern vorbörsliche Indikation +0,5% - Roche beteiligt sich an Startup Noema Pharma erhält US-Notfallzulassung für Corona-Antikörper-Test vorbörsliche Indikation +1,2% - Swisscom gewinnt Mobilfunkt-Netztest Connect vor Sunrise und Salt - Aryzta Q1: Organische Umsatzentwicklung -15,4% (AWP-Konsens: -18,8%) Umsatz 672,6 Mio EUR (AWP-Konsens: 660,3 Mio) Graduelle Verbesserungen gegenüber Q4 Verbesserungen im Fastfood & DH durch Foodservice zunichte CEO/VRP: Neues Businessmodell mit Länderfokus 2020/2021: Keine Guidance wegen anhaltenden Covid-19-Einschränkungen - Cosmo ernennt Jurgen Lenz zum neuen CMO - Galenica: Neue Struktur richtet sich auf Kunden aus Leiterin Coop Vitality Virginie Pache Jeschka neu in der GL Mit neuer Struktur eröffnen sich Synergie- nd Effizienzpotenziale passt per 1. Januar 2021 Organisations- und Führungsstruktur an schafft Geschäftsbereiche ab und baut Service Units auf vorbörsliche Indikation +1,2% - Helvetia überträgt Beratungsmandat für "Immobilien Schweiz" ans AM - HLEE plant Kapitalerhöhung mittels Privatplatzierung - Medartis übernimmt 25% an KeriMedical zum Preis von 10 Mio Fr. wird Einsitz in KeriMedical-Verwaltungsrat nehmen - Rapid Nutrition beantragt Dekotierung der Aktien von der SIX SIX: Mutmassliche Verstösse gegen IFRS-Standards in früheren Abschlüssen - SHL bietet neu virtuelle Arztbesuche in Deutschland an - Swiss Steel: Banken gewähren Erleichterungen von bestehendem Konsortialkredit Bigpoint übernimmt nicht bezogene Aktien zu 0,21 Fr. VRP Jens Alder tritt zurück - Heinrich Christen übernimmt plant Kapitalerhöhung - Bruttoerlös 200 Mio EUR - Wisekey will 12,3 Millionen neue Aktien für Akquisition Arago schaffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BIP real Q3 2020 bei -1,6% gg Vorjahr (AWP-Umfrage: -4,1 bis -2,3%) BIP real Q3 2020 bei +7,2% gg Vorquartal (AWP-Umfrage: +5,0 bis +7,0%) BIP real Q2 2020 revidiert auf -7,0% gg Vorquartal (von -7,3%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - APG SGA: Pictet Asset Management meldet leicht tieferen Anteil von 4,98% - LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 5,06% - MCH: Gruppe Lupa etc. meldet Erwerbspositionen von 206,44% - SIG-Combibloc-Grossaktionär Onex trennt sich von restlichen SIG-Anteilen - SIG Combibloc: Onex bietet restlichen 10,1-Prozent-Anteil zum Kauf an - SIG Conbiblock: Onex verkauft restlichen 10,1-Prozent Anteil - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,9% - U-blox: BlackRock erhöht Anteil auf 2,91%, Credit Suisse auf 6,25% - Vifor Pharma: BlackRock meldet Anteil von 4,74% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Capital Markets Day 2020 (14.00 bis 17.30 Uhr, online) Mittwoch: - VAT: Capital Markets Day (13.00 bis 16.00 Uhr) Donnerstag: - Also: Investorentag (online, 14.00 - 17.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: BFS Parahotellerie im Q3 2020 (08.30 Uhr) BFS Landesindex der Konsumentenpreise November 2020 (Mittwoch) - DE: Arbeitslosenzahlen 11/20 (09.55 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (10.00 Uhr) - IT: BIP Q3/20 (10.00 Uhr - GB: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (10.30 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 11/20 (11.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (15.45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/20 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 10/20 (16.00 Uhr) API Ölbericht (22.30 Uhr)oche) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dottikon ES: Split 1 zu 10 per 4.12. - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) per 10.12: - EFG International (0,15 Fr.) per 11.12: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 1,0849 - USD/CHF: 0,9068 - Conf-Future: +10 BP auf 172,77% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,509% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,24% auf 10'476 Punkte - SLI (Montag): -0,14% auf 1'652 Punkte - SPI (Montag): -0,29% auf 13'003 Punkte - Dax (Montag): -0,33% auf 13'291 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,42% auf 5'519 Punkte

