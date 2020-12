STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte eine wenig veränderte Eröffnung ab. Damit dürfte der Leitindex SMI die Konsolidierung auf hohem Niveau weiter fortsetzen. Nach dem starken Lauf im November mit einem Plus von mehr als 9 Prozent haben Anleger zuletzt etwas Gewinne mitgenommen.

- SMI vorbörslich: -0,02% auf 10'446,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,63% auf 29'824 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,28% auf 12'355 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,05% auf 26'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA erteilt Zulassung für Xolair zur Behandlung von Nasenpolypen Genentech erhält FDA-Zulassung von Gavreto Form von Schilddrüsenkrebs - Lonza gewinnt weiteren Kunden für Ibex-Anlage in Visp - Sika-CEO will Ziele 2023 erreichen (Inti FuW) - AMS lanciert weltweit genausten Körpertemperatur-Sensor - Tecan eröht Prognose für das Gesamtjahr 2020 2020: Umsatzwachstum (LW) im tiefen-mittleren 10%-Bereich erw. Ausgewiesene EBITDA-Marge von über 20,5% des Umsatzes erwartet Steigerung des EBITDA hauptsächlich von Mengenvorteilen getrieben vorbörsliche Indikation +2,3% - VAT anlässlich Investor Day: Beschleunigung des zukünftigen Wachstums angestrebt Umsatz von etwa 1,1 Mrd Fr. über den Zyklus bis 2025 EBITDA-Bandbreite von 30-35% über den Zyklus bis 2025 Wachstum ist auf Anlage in Malaysia ausgerichtet Schweiz wird Rückgrat der operativen Präsenz bleiben Wollen Marktanteile im Kerngeschäft Ventile gewinnen Wachstum des Servicegeschäfts - Einführung neuer Produkte geplant 2020: Nettoumsatzwachstum auf 680 Mio Fr. und EBITDA-Marge über 30% vorbörsliche Indikation +0,3% - Belimo übernimmt kanadische Firma Opera Electronics - Calida: Kraftloserklärung der nicht angedienten Lafuma-Aktien am 4. Dezember - Dufry schliesst Übernahme von US-Tochter Hudson ab - SoftwareONE und RIB Software bilden strategische Partnerschaft - Spice PE: Leon Restaurants schlägt CVA zur Sicherung der Zukunft vor - Varia US Properties schliesst Kapitalerhöhung ab - Vontobel: Axel Schwarzer zieht sich aus operativem Geschäft zurück - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Einzelhandelsumsatz real Okt +2,6% gg VM (Prognose +1,2) +8,2% gg VJ (Prognose +5,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,01%, UBS senkt auf 8,8% - Calida hält nach öffentlichem Kaufangebot 98% des Aktienkapitals der Lafuma - Julius Bär: Wellington Management Group erhöht auf 5% - Kuros meldet mit Eigenanteil von 0,05%/6,51% - LafargeHolcim: BlackRock senkt Anteil auf 4,86 - Mobilezone: BlackRock meldet Anteil von 2,82% - Obseva: Brian O'Callaghan meldet Anteil von 3,2% - Relief Therapeutics senkt eigene Veräusserungspositionen auf 0,952% - Santhera meldet Eigenpositionen von 9,91%/59,61% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,1% - U-blox: BlackRock senkt Anteil auf 2,91% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - VAT: Capital Markets Day (13.00 bis 16.00 Uhr) Donnerstag: - Also: Investorentag (online, 14.00 - 17.00 Uhr) Freitag: - Glencore: Investor Update (ab 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE: CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise November 2020 (08:30) EU: Erzeugerpreise Oktober 2020 (11:00) Arbeitslosenquote Oktober 2020 (11:00) US: ADP Beschäftigung November 2020 (14:15) Anhörung US-Notenbankchef Jerome Powell vor Finanzausschuss (16.00h) EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30) Fed, Beige Book (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dottikon ES: Split 1 zu 10 per 4.12. - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 3.12.: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0865 - USD/CHF: 0,9000 - Conf-Future: -26 BP auf 172,51% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,504% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26% auf 10'449 Punkte - SLI (Dienstag): -0,09% auf 1'650 Punkte - SPI (Dienstag): -0,19% auf 12'979 Punkte - Dax (Dienstag): +0,69% auf 13'382 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,14% auf 5'582 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)