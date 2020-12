STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten und damit seinen Trend der vorangegangenen Handelstage fortsetzen. Nach dem starken Lauf im November stehe der Markt verstärkt unter dem Einfluss von Gewinnmitnahmen, heisst es von Händlerseite. -

- SMI vorbörslich: -0,10% auf 10'425,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,20% auf 29'884 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,05% auf 12'349 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,03% auf 26'809 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - LafargeHolcim investiert 100 Mio Fr. in Indien in Abwärme-Rückgewinnung - Nestlé investiert in nächsten Jahren 3,2 Mrd Fr. gegen Klimawandel - Arbonia übernimmt noch ausstehenden Anteil von 65% an Webcom Management - Mobilezone lanciert in Deutschland zusätzliche Marke - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Gategroup schliesst Kauf des Europa-Caterings von Lufthansa ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Mark Angelo meldet Anteil von 7,06% via YA II - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Aluflexpack: The Capital Group senkt Anteil auf 4,99% - Landis+Gyr: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - SIG Combibloc: Fahad al Obeikan meldet Anteil von 5,4577%, - Swiss Re: BlackRock senkt Anteil auf 4,76% - Temenos: Capital Group Companies senkt Anteil unter 3% - The Native meldet eigene Veräusserungspositionen von 30,94% - U-blox: Credit Suisse erhöht Anteil auf 6,4% - Varia: Lock-up Gruppe Stoneweg Asset Management meldet Anteil von 12,5% PRESSE DONNERSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Also: Investorentag (online, 14.00 - 17.00 Uhr) Freitag: - Glencore: Investor Update (ab 14.00 Uhr) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: PMI Dienste November 2020 (2. Veröffentlichung) (10:00) - GB: PMI Dienste November 2020 (2. Veröffentlichung) (10:30) - EU: Einzelhandelsumsatz Oktober 2020 (11:00) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) - US: Markit PMI Dienste November 2020 (endgültig) (15:45) - US: ISM Service November 2020 (16:00) - CH: Touristische Beherbergungen Oktober 2020/Sommersaison (Montag) SNB-Devisenreserven November 2020 (Montag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Dottikon ES: Split 1 zu 10 per 4.12. - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Credit Suisse (0,1388 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,8936 - Conf-Future: +3 BP auf 172,54% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,504% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,13% auf 10'435 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,50% auf 1'642 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,13% auf 12'961 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,52% auf 13'313 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,02% auf 5'583 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)