STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im vorbörslichen Geschäft etwas fester, gestützt vor allem von den Pharmaschewrgewichten und den Grossbanken. Nach der schwachen Vorwoche scheint aber auch zu Beginn der neuen Handelswoche Zurückhaltung die bevorzugte Losung für die Investoren. Die starken Vorgaben aus den USA vom Freitag vermögen daran ebenso wenig zu ändern wie ermutigende Konjunkturdaten aus China. - SMI vorbörslich: +0,19% auf 10'384,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,83% auf 30'218 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,70% auf 12'464 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,76% auf 26'547 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Studien bestätigen Vorteile von Kymriah bei bestimmten Lymphomen gibt erste Daten aus REACH3-Studie mit Jakavi(R) bekannt - Roche: Daten bestätigen Vorteile von Venclexta-Komibation bei präsentiert Daten zu Polivy in Kombination mit MabThera/Rituxan stellt längerfristige Daten zum Blutermittel Hemlibra vor - Sika tätigt Erweiterungsinvestition in Düdingen - Aryzta: bestätigt: Neues Angebot von Elliott zu 0,80 Franken pro Aktie GL-Mitglieder Tony Murphy und John Heffernan treten per sofort zurück Verkaufen nordamerikanisches Pizza-Geschäft an Brynwood Partners - Baloise: Thomas von Planta soll an nächster GV VRP werden Von Planta wird eingeschlagenen Kurs fortsetzen - Burkhalter erhält 175 Stellen der Elektrotechnik AG EAGB in Basel - GLKB: Einberufung ausserordentlicher GV am 5. Februar 2021 - Hypi Lenzburg gründet interaktive Beratungsplattform Lusee - IGEA Pharma schliesst Vertriebspartnerschaft mit CSM im Bereich Alzheimer - MCH: Abschluss der Bezugsrechtsemission für erste Tranche - Relief und NeuroRx erreichen Rekrutierungsziel für Studie für Corona-Mittel NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore-Chef Ivan Glasenberg übergibt an Gary Nagle will CO2-Emissionen bis 2035 um 40 Prozent senken - SIX übernimmt Anteil an Swisscom- und Sygnum-Joint-Venture Custodigit Institutionelles Gateway für digitale Vermögenswerte geplant PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Bundesrat Berset: Nächste 20 Tage sind entscheidend - Ausland: - DE: GESAMTPRODUKTION OKTOBER +3,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,6) GESAMTPRODUKTION OKTOBER -3,0 % GG VORJAHR (PROGNOSE -4,6) - CN: IMPORTE NOVEMBER +4,5% IN DOLLAR GEMESSEN (PROG 7,0) IMPORTE NOVEMBER -0,8% IN YUAN GEMESSEN (PROG +0,6) EXPORTE NOVEMBER +21,1% IN USD GEMESSEN (PROG +12,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 2,79% - Highlight E&E: Igor Migushov meldet Anteil von 4,7% - U-blox: Sumitomo Mitsui senkt Anteil auf 2,85% - The Native: Aston Fallen erhöht Anteil auf 32,78% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2019/20 (Conf. Call 10.00 Uhr) - EFG International: aoGV (2. Dividendentranche) Mittwoch: - GV: Barry Callebaut, Datacolor - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Touristische Beherbergungen Oktober/Sommersaison (08.30 Uhr) - SNB-Devisenreserven November 2020 (09.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2020 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Dienstag(Mittwoch) Ausland: - 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/20 (08.00 Uhr) 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/20 (10.30 Uhr) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/20 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.12: - EFG International (0,15 Fr.) per 11.12: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0809 - USD/CHF: 0,8915 - Conf-Future: +0,39 BP auf 173,36% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,539% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,21% auf 10'365 Punkte - SLI (Freitag): +0,16% auf 1'631 Punkte - SPI (Freitag): +0,21% auf 12'889 Punkte - Dax (Freitag): +0,35% auf 13'299 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,62% auf 5'609 Punkte

