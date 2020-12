STIMMUNG Die Schweizer Börse dürfte aufgrund leicht negativer Vorgaben aus den USA und aus Fernost wenig verändert starten. Angesichts der hohen Kurse könnte es zu Gewinnmitnhamen kommen. Zudem dürften die Anleger wegen des Gezerres im Zusammenhang mit dem Brexit und vor allem vor der Veröffentlichung der Zinsbeschlüsse der EZB dürften die Anleger wohl keine Risiken eingehen, heisst es am Markt.

- SMI vorbörslich: -0,21% auf 10'407,68 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,35% auf 30'069 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,94% auf 12'339 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,23% auf 26'756 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS und Senova nehmen Produktionslinie für Coronaschnelltests in Betrieb - Sonova kann in den USA Cochlea-Implantate um "Marvel"-Technik ergänzen vorbörsliche Indikation +1,7% - Aryzta: Leiter Europageschäft Gregory Sklikas tritt per sofort zurück - Barry-Callebaut-GV genehmigt alle Anträge - Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen November -86,6% gg VJ auf 245'187 Flugbewegungen -71,5%, Frachtvolumen -29,5% - Fundamenta Group schafft neuen Bereich Business Development - Hypi Lenzburg gewinnt Zürcher Fintech-Unternehmen Everon für seine Plattform - Meyer Burger einigt sich mit Photovoltaik-Hersteller EcoSolifeR Nettoverlust aus Ecosolifer-Geschäft in Höhe von 1,97 Mio Fr - Obseva sieht Wirksamkeit von Linzagolix bei Menstruationsblutungen bestätigt - Wisekey beruft Maria Aqueveque Jabbaz und Cristina Dolan ins Beratungskomitee - Zur Rose: Olaf Heinrich verlässt Gruppe, Nachfolger wird Walter Hess - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Kanton Solothurn verkauft seine letzten Alpiq-Aktien - Axpo 2019/20: Reingewinn 570 Mio Fr. (VJ 865 Mio) EBIT 791 Mio Fr. (VJ 850 Mio) Gesamtleistung 4,81 Mrd Fr. (VJ 4,86 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cicor: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,19% - Schweiter: UBS Fund Management meldet Anteil von <3% - Varia: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,52% - Wisekey: T. Peizer meldet Erwerbspositionen von 8,95% und Nice&Green von 3,34% - PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - GV: SHL aoGV zu Optionen-Zuteilung etc. (10.00 local Time), Tel Aviv Freitag: - keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - FR: Industrieproduktion 10/20 (08.45 Uhr) - DE: DIW-Konjunkturprognose 2020 - 2022 Online-Pk (10.00 Uhr) - ZO: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr, Pk 14.30 Uhr) - US: Verbraucherpreise 11/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) Realeinkommen 11/20 (14.30 Uhr) - CH: SNB Direktinvestitionen 2019 (Freitag) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (geplant nach Übernahme durch Liberty) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EPH: Kapitalerhöhung (bis 10.12.2020) - MCH: Kapitalerhöhung 2 Tranchen (ab 30. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - EFG International (0,15 Fr.) per 11.12: - Datacolor (7,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0753 - USD/CHF: 0,8892 - Conf-Future: +13 BP auf 170,40% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,505% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,35% auf 10'430 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35% auf 1'639 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,42% auf 12'965 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,47% auf 13'340 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,25% auf 5'547 Punkte

