STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag ganz im Zeichen der anhaltend hohen Infektionszahlen weltweit. Zwar schüre die Aussicht auf eine effektive Impfung die Hoffnung für 2021, so ein Marktteilnehmer. Die wirtschaftlichen Folgen seien aber angesichts der verstärkt verhängten harten Lockdowns nicht absehbar. - SMI vorbörslich: -0,32% auf 10'339,67 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,62% auf 29'862 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,50% auf 12'440 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,17% auf 26'688 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse gibt am Investorentag Update über Umsetzung Strategie und Ziele will Vermögensverwaltung forcieren und Infrastruktur ausbauen will in Vermögensverwaltung 2023 Vorsteuergewinn von 5-5,5 Mrd plant Investitionen in Infrastruktur; Kosten 150-200 Mio 2021 bekräftigt geplante Dividenden und Kapitalausschüttungen 2020/21 Q4: In Vermögensverwaltung ist Transaktionsvolumen gg VJ gestiegen Trends wie im Vorjahr, ähneln denen von Q3 CEO: Asien bleibt die am schnellsten wachsende Region im WM Weiteres Kreditwachstum angestrebt CFO: Erwarten 2021 mehr reguläre Rückstellungen für Kreditausfälle Vorbörsliche Indikation +1,0% - Kühne+Nagel erhält Auftrag für Impfstofftransport in Deutschland - Novartis erreicht in zweiter Phase-III-Studie mit Augenmittel Beovu Ziele - Roche erhält FDA-Zulassung für Ocrevus 2-Stunden Infusion erhält Zulassung in der Schweiz für Krebstherapie Rozlytrek lanciert speziellen Test zur Erkennung von Brustkrebs - Schindler beruft Tobias Staehelin als Personalchef in Konzernleitung - Sonova investiert 5 Millionen Euro in französische Sensorion - Addex bereitet Kapitalerhöhung über ADS in den USA vor - Cosmo und Acacia passen ihre Investitions-Vereinbarung für Byfavo an - Huber+Suhner ist Ziel einer Cyberattacke - Produktion steht still - Implenia gewinnt Grossauftrag von UBS für Sanierung von Hauptsitz - SHL Telemedicine übernimmt Firma Jumedi - Softwareone ernennt Susanna Parry-Hoey zur Marketingchefin - Stadler erhält Lokomotiv-Auftrag aus Uruguay - Straumann ernennt Rahma Samow zur Leiterin des Dentalklinik-Ketten-Geschäfts - Wisekey startet IoT-Partnerschaften über die Trust Protocol Association NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo beruft Alena Weibel als neue Kommunikationschefin PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: BIP-Prognose 2020 -3,3% (alt: -3,8%), 2021 +3,2% (alt: +4,2%) BIP Prognose für 2022 bei +3,3% (erstmalige Schätzung) Unsicherheit bleibt ausserordentlich gross Zweite Corona-Welle unterbricht Wirtschaftserholung WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Kenneth C. Griffin/Citadel Equity meldet Anteil von 3,19% - Evolva: Marc Catellani meldet Erwerbspositionen von 45,27% - Kardex: Invesco meldet Anteil von 5,041% - Santhera: JPMorgan senkt Erwerbspositionen auf 26,375% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von 4,83% - Valartis: Rolf Hänggi senkt Anteil zuletzt auf <3% - VAT Group: Ameriprise meldet Anteil von 3,165% - Wisekey: Nice & Green meldet leicht tieferen Anteil von 2,9% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Credit Suisse: Investorentag (online, 13-18 Uhr) - GV: Aryzta (ohne physiche Teilnahme) Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Molecular Partners: Investorentag (online, 15.00 Uhr) - Relief: aoGV (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex November 2020 (08.30 Uhr) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2020 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober 2020 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: Empire State Index 12/20 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 11/20 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 11/20 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 11/20 (15.15 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0785 - USD/CHF: 0,8878 - Conf-Future: -9 BP auf 171,00% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,556% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,18% auf 10'373 Punkte - SLI (Montag): +0,01% auf 1'628 Punkte - SPI (Montag): -0,18% auf 12'902 Punkte - Dax (Montag): +0,83% auf 13'223 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,37% auf 5'528 Punkte

