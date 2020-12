STIMMUNG Die Schweizer Börse wird dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien fester erwartet. Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und der Corona-Impfbeginn sowie neue Bewegung bei den Brexit-Verhandlungen stimmen die Anleger zuversichtlich. Da diverse wichtige Konjunkturdaten und am Abend die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed veröffentlicht werden, dürften sich die Anleger aber wohl nicht voll aus der Deckung trauen.

- SMI vorbörslich: +0,48% auf 10'390,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,13% auf 30'199 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,25% auf 12'595 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,26% auf 26'757 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: FDA-Beraterkommittee empfiehlt erweiterte Zulassung von Entresto Iptacopan (LNP023) erhält von FDA den Status 'Therapiedurchbruch' - Lonza und Aurinia erweitern Kooperation bei niedermolekularen Wirkstoffen - Aryzta: Veraison zeigt sich "erfreut über die bedeutenden Fortschritte" Baut Beteiligung von 9,8 auf auf 4,5% ab Baloise gewinnt Pensionskasse Basel-Stadt als Kunden - BKB: Regierungsrat wählt Kristyna Ters und Mathis Büttiker neu in den Bankrat - Georg Fischer erweitert Präsenz in Südamerika - Orell Füssli schliesst Umbau seiner Verlage ab - Sensirion nimmt an Serie-A-Finanzierungsrunde von MaxWell Biosystems teil V-ZUG Gruppe erwartet für 2020 ein Betriebsergebnis deutlich über dem Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Veraison reduziert Anteil auf 4,46% - Evolva meldet Eigennateil an Erwerbspositionen von 3,33% - Novavest: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,31% - U-blox: Robeco meldet Anteil von <3% - Wisekey: Global Tech Opportunities meldet Anteil von 22,96% PRESSE MITTWOCH - Phoenix-Mecano-VRP rechnet in China mit höherer Bewertung von DewertOkin (FuW) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Molecular Partners: Investorentag (online, 15.00 Uhr) - Relief: aoGV (Kapitalerhöhung) Freitag - The Native: ao GV (Nennwertreduktion, Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte November 2020 (Donnerstag) - BFS: Baupreisindex im Oktober 2020 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) - SNB: Zahlungsbilanz Q3 (Freitag) Ausland: - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) (09.30 Uhr) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/20 (vorläufig) (10.00 Uhr) - EU: Handelsbilanz 10/20 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 11/20 (14.30 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe+Dienste 12/20 (vorläufig, 15.45 Uhr) - US: Lagerbestände 10/20 (16.00 Uhr) - US: NAHB-Index 12/20 (16.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) - US: FOMC Zinsentscheid (20.00 Uhr, 20.30 Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0770 - USD/CHF: 0,8852 - Conf-Future: +5 BP auf 170,99% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,547% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,31% auf 10'341 Punkte - SLI (Dienstag): -0,01% auf 1'627 Punkte - SPI (Dienstag): -0,19% auf 12'877 Punkte - Dax (Dienstag): +1,06% auf 13'363 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,04% auf 5'530 Punkte

