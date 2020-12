STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen am Donnertag auf eine leicht höhere Eröffnung zu. Der SMI dürfte damit zumindest in der Startphase an die Vortagesgewinne anknüpfen. Weiterhin bewegt er sich aber innerhalb der seit Anfang November gültigen Bandbreite von 10'300 bis 10'500 Punkte. Die Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend lieferte keine wesentlichen Impulse. - SMI vorbörslich: +0,30% auf 10'487,76 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,15% auf 30'155 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,50% auf 12'658 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,18% auf 26'807 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis kündigt Übernahme von Neurospezialisten Cadent Therapeutics an vorbörsliche Indikation mit +0,5% - Swisscom: Weko eröffnet Untersuchung zum Glasfaserausbau Weko verfügt vorsorgliche Massnahmen wehrt sich gegen Weko-Vorwürfe wird Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen der Weko einreichen vorbörsliche Indikation -0,8% - UBS: Gericht bestätigt laut Reuters Urteil gegen Ex-Angestellte und Komplizen - Coltene: Absatz und Ergebnis liegen im zweiten Halbjahr über den Erwartungen Brasilianische Produktionsstätte Vigodent wird verkauft Geschäftsverlauf bleibt mit erheblichen Risiken behaftet 2020: Umsatz 235-240 Mio Fr.; EBIT adj. 28-30 Mio Fr. - Emmi: Verkauf sorgt im 2020 für EBIT-wirksame Belastung von rund 15 Mio Fr. verkauft Ziegenkäsemanufaktur in Spanien - HBM: NAV profitiert von Börsengängen von Bioatla und Seer - Huber+Suhner: Lieferverzögerungen sollen bis Ende Jahr abgebaut werden Produktion an den Schweizer Standorten erfolgreich angelaufen nimmt Produktion nach Cyberattacke schrittweise wieder auf - Hypi Lenzburg: Ursula McCreight-Ernst tritt aus VR zurück - LUKB: Markus Hongler folgt auf Doris Russi Schurter als VR-Präsident - Mobilezone: Jens Barth wird per 2021 Chief Digital Officer - Molecular Partners mit Pipeline-Updates am Investorentag - Perrot Duval H1: Reinergebnis -1,8 Mio Fr. (VJ -0,1 Mio) 2020/21: Verlust von 1,0 Mio Fr. erwartet - Romande Energie kauft 28'737 eigene Aktien von Holdigaz zurück - SHL Telemedicine vollzieht Kapitalerhöhung - Mittelzufluss von CHF 35 Mio. - Swiss Steel-Aktionäre stemmen sich gegen erneute Kapitalerhöhung - Valartis Group erwirbt im Zuge der Kapitalerhöhung 4,9% an EPH - Vaudoise: Stanislas Bressange tritt als CTO in Direktion ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte November zum VM real +4,6%, nominal +4,8% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss November 3,09 Mrd Fr. (saisonbereinigt) EZV: Importe November zum VM real +4,8%, nominal +4,2% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte November unbereinigt 1,94 Mrd Fr. (nom. -3,2% gg VJ) FHS: Uhrenexporte November China +69,5%, USA -2,8%, Hongkong -14,0% - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 3,11% - EPH: Diverse Beteiligungsmeldungen im Zshg. mit Kapitalerhöhung - Highlight E&E: Ehepaar Burgener meldet 19,89%; Clive Ng Cheang Neng <3% - Klingelnberg: Henderson Global meldet Anteil von 5% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 9,94%/1,56% PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Molecular Partners: Investorentag (online, 15.00 Uhr) - Relief: aoGV (Kapitalerhöhung) Freitag - The Native: ao GV (Nennwertreduktion, Kapitalerhöhung) Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (09.30 Uhr, MK ab 10.00 Uhr) Ausland: - FR: Geschäftsklima 12/20 (08.45 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 11/20 (endgültig; 11.00 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Baugenehmigungen- und beginne 11/20 (14.30 Uhr) Philly Fed Index 12/20 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0803 - USD/CHF: 0,8832 - Conf-Future: -89 BP auf 170,13% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,532% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,12% auf 10'457 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,09% auf 1'645 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,01% auf 13'007 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,52% auf 13'566 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,31% auf 5'548 Punkte

