STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Wochenschluss etwas leichter gesehen. Die Stimmung ist laut Händlern weiterhin gut. Aber nach der guten Woche könnte es zu einer Konsolidierung kommen. Im Fokus der Anleger steht dabei der grosse Eurex-Verfall, der Hexensabbat, an dem es jeweils zu hohen Umsätzen und grossen Kursschwankunen kommt. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 10'533,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,49% auf 30'303 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,84% auf 12'765 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,16% auf 26'763 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz erhält Zulassung für Biosimilar Hyrimoz in Kanada - Roche Diagnostics eröffnet Hub für Softwareentwicklung am Hauptsitz in Kanada - SGS beendet Aktienrückkaufprogramm Total Aktien im Umfang von 169,3 Millionen Fr. zurückgekauft - Sika erweitert Zusammenarbeit mit US-Firma Cidra Concrete Systems vereinbart Wachstumsfinanzierung mit Eigenkapital mit Cidra vorbörsliche Indikation +0,2% - BLKB: baut schweizweite digitale Finanzdienstleisterin auf Neue Digitalbank wird unabhängige Tochter - ohne Staatsgarantie CFO Kumbartzki wechselt zu Digitalbank - verlässt BLKB-GL per Mitte 2021 - BKB-Geschäftsleitungsmitglied Luca Pertoldi wird neuer BLKB-Finanzchef - Bobst übernimmt restliche Anteile an Mouvent AG von Radex und SEI Laser kooperieren bei digitalen Laserschneidlösungen vorbörsliche Indikation +1,3% - Plazza: Operative Geschäftsentwicklung 2020 bestätigt die Erwartungen Erwarten ein Betriebsergebnis von rund 19 Mio Franken (VJ 18,9 Mio) Sind von Auswirkungen von Covid-19 bisher verschont geblieben 2021: Bleiben positiv gestimmt - Zehnder 2020: Umsatz von 613 bis 618 Mio EUR erwartet EBIT von 49 bis 51 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 42.1 Mio. EUR) Mittelfristziel von EBIT-Marge von 8% in Griffweite H2: Covid-bedingter Umsatzrückgang vom H1 reduziert - Cosmo mit Wechsel im Management - COO Giuseppe Cipriano geht per Ende 2020 - Energiedienst erhält für Power-to-Gas-Anlage Förderung vom deutschen Staat - Hochdorf verkauft Marbacher Ölmühle und schliesst Neuausrichtung ab - Implenia veräussert die Tüchler Ausbau GmbH in Österreich - Landis+Gyr geht langfristige Partnerschaft mit Google Cloud ein - Mobilezone: Refinanzierung von bilateralen Krediten abgeschlossen Neuer Syndikatsrahmenkredit über 140 Mio Fr. - Relief-Aktionäre segnen an ausserordentlicher GV Kapitalerhöhung ab - Romande Energie kündigt Umbau der Geschäftsleitung an - SGKB-Kunden reichen bei SBVg-Aufsichtskommission Anzeige ein - U-Blox: Brit. Übernahmekommission verlängert Frist für Kaufangebot für Telit - Wisekey: Wisecoin erweitert Blockchain-Technologie um AI-Fähigkeiten - Zwahlen&Mayr: CEO und Managing Director treten zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: ERZEUGERPREISE NOV -0,5% GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6) ERZEUGERPREISE NOV +0,2% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 2,98% - Implenia: Norges Bank meldet Anteil von 3% - Lem: Invesco meldet Anteil von 2,998% - Novavest: Joseph Safra meldet Anteil von <3%, Bank Safra 7,53% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 25,007% - V-Zug: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,0087% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag - The Native: ao GV (Nennwertreduktion, Kapitalerhöhung) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Swiss Steel ao GV (Kapitalerhöhung, ohne physische Teilnahme) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB Zahlungsbilanz Q3 (09.00 Uhr) KOF Consensus Forecast (Dienstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 10/20 (10.00 Uhr) - DE: ifo-Geschäftsklima 12/20 - US: Leistungsbilanz Q3/20 (14.30 Uhr) Frühindikator 11/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.12.2020 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0838 - USD/CHF: 0,8844 - Conf-Future: +72 BP auf 170,85% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,53% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,80% auf 10'540 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,81% auf 1'659 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,82% auf 13'113 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,75% auf 13'667 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,03% auf 5'549 Punkte

