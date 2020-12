STIMMUNG - Die Schweizer Börse wird zum Start in die durch die Weihnachtsfeiertage verkürzte Woche schwächer erwartet. Die Anleger sind verunsichert wegen der Nachrichten über eine viel ansteckendere Mutation des Coronavirus. Auch die Einigung über ein 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket in den USA dürfte die Anleger kaum aus der Reserve locken. Denn dieses dürfte zu einem grossen Teil bereits in die Kurse eingepreist sein. - SMI vorbörslich: -0,80% auf 10'439,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,41% auf 30'179 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,07% auf 12'756 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,18% auf 26'714 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: EU-Kommission genehmigt Aimmunes Erdnussallergiemittel Palforzia - Novartis: Inclisiran-Zulassung in den USA verzögert sich - Roche: Faricimab erfüllt Ziele in Phase-III-Studie - Lonza erweitert Konjugationsanlage mit zwei zusätzlichen Produktionssuiten - SGS übernimmt Mehrheitsanteil an Ryobi Geotechnique International Ryobi Geotechnique setzte 2020 41 Mio Singapur-Dollar um - Zurich-CEO Greco: Corona-Krise wird Branche nicht grundlegend verändern - Aevis Victoria verkauft Liegenschaft der Privatklinik Belair - Aryzta: Neuer Verwaltungsrat lehnt Angebot von Elliot einstimmig ab - GLKB-GV 2021 findet ohne Publikum statt - Glarner Kantonalbank und Valora intensivieren Zusammenarbeit - Intershop veräussert Gewerbeliegenschaft in Dietikon für 54 Mio Fr. - Medacta-Aktionäre wählen Riccardo Braglia in den Verwaltungsrat - MCH Group schliesst Bezugsrechtsemission für 2. Tranche der Kapitalerhöhung ab - Relief Therapeutics ernennt Chris Stijnen zum Chief Commercial Officer - SIG-Chef: Übernahme in Saudi-Arabien ist bedeutender Wachstumsschub - Straumann erhält weltweite Vertriebsrechte für Medit-Intraoralscanner NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Schweiz genehmigt Biontech-Impfstoff - "erste ordentliche Zulassung" PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 24,715% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7,72%/0,05% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Swiss Steel aoGV (Kapitalerhöhung, ohne physische Teilnahme) Mittwoch: - Keine Termine - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Dienstag) Ausland: - US: CFNA-Index 11/20 (14.30 Uhr) - EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig, 16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 22.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0810 - USD/CHF: 0,8864 - Conf-Future March21: -28 BP auf 170,57% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,533% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,16% auf 10'524 Punkte - SLI (Freitag): -0,23% auf 1'655 Punkte - SPI (Freitag): -0,07% auf 13'104 Punkte - Dax (Freitag): -0,27% auf 13'631 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,39% auf 5'528 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)