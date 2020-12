STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein leicht erholter Start in den Handel ab. Die Stimmung sei aber weiter angeschlagen, da das mutierte Corona-Virus in Grossbritannien die Sorgen vor einer langsameren wirtschaftlichen Erholung befeuere, kommentieren Händler. Entsprechend sind die Vorgaben aus Übersee auch eher mau. - SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'333,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,12% auf 30'216 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,10% auf 12'743 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,04% auf 26'436 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Steel: Frank Koch wird neuer CEO Arbeitgsbeginn von Frank Koch spätestens 1. Januar 2022 nennt Details zur Kapitalerhöhung will 1,03 Milliarden neue Aktien ausgeben Ausgabepreis voraussichtlich am 20. Januar bekannt Ausgabepreis mindestens 0,21 Franken pro neue Aktie Bezugsfrist für neue Aktien 12.1. bis 19.1.2021 BigPoint wird alle Bezugsrechte ausüben und ist 'Backstop' 63 neue Aktien werden für 124 Bezugsrechte zugeteilt Big Point verpflichtet sich zu Haltefrist von 6 Monaten - VFMCRP und ChemoCentryx präsentieren erste Ergebnisse von ACCOLADE-Studie Vifor vorbörsliche Indikation +1,7% - Baloise Swiss Property Fund erwirtschaftet leicht tieferen Nettoertrag - Hypi Lenzburg: Spar + Leihkasse Gürbetal wechselt auf Finstar-Plattform - LLB: Staatsanwaltschaft hat die Vorerhebungen gegen Wohlwend eingestellt nominiert Georg Wohlwend wieder als VR-Präsident - Polyphor darf mit Antibiotikum Murepavadin erste klinische Studie starten - Rapid-Nutrition-Aktien werden per 23. Juli 2021 dekotiert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR JANUAR -7,3 PKT (PROGNOSE -7,6); GG -6,8 VM - GB: BIP Q3 +16,0% GG VQ (PROGNOSE +15,5) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Norges Bank meldet Anteil von 2,87% - Novavest: Credit Suisse Funds meldet leicht tieferen Anteil von 3,28% - Pierer Mobility: Stefan Pierer senkt Anteil auf 65,47% - Zur Rose: CS Group mit 8,09%/1,41%; UBS meldet Anteil von 6,95%/0,05% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Steel aoGV (Kapitalerhöhung) Mittwoch: - Keine Termine - Donnerstag: - SIX geschlossen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr) Ausland: - USA: CFNA-Index (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition (geplant, bei SIX beantragt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0839 - USD/CHF: 0,8870 - Conf-Future: +18 BP auf 170,75% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,564% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -2,07% auf 10'306 Punkte - SLI (Montag): -1,87% auf 1'624 Punkte - SPI (Montag): -1,89% auf 12'856 Punkte - Dax (Montag): -2,82% auf 13'246 Punkte - CAC 40 (Montag): -2,43% auf 5'393 Punkte

