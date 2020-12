STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am letzten Handelstag des Jahres 2020 etwas fester. Die Voraussetzungen für eine knapp positive Jahresperformance des SMI scheinen damit günstig. Etwas getrübt wird die Stimmung von der vorläufigen Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur. - SMI vorbörslich: +0,11% auf 10'693,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,22% auf 30'336 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,38% auf 12'850 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,45% auf 27'444 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIX Regulation einigt sich mit Sika wegen Verletzung von Regelmeldepflichten - EPH European Property Holdings übernimmt Immobilie in Wien - Relief: Patientenrekrutierung für Studie mit Corona-Mittel abgeschlossen Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse Ende Januar/Anfang Februar FDA lehnt Notfallzulassung für Zyesami gegen Covid-19 ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Störung im Netz vom Salt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EFG: Aktionärsgruppe EFG/BTGP-BSI meldet Anteil von 101,03%/30,28% - Leclanché meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 2,14% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,82% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von 3,02% - Wisekey: Gruppe um Carlos Moreira meldet Anteil von 45,66% PRESSE MITTWOCH - Novartis-Präsident überlässt Personal Corona-Impfentscheid (TA) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag/Freitag: - SIX geschlossen Montag (4.1.): - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr) - CS-CFA Index Dezember (10.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q3 (Donnerstag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 11/20 (vorläufig. 14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 12/20 (15.45 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 11/20 (16.00 Uhr) EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche, 16.30 uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0843 - USD/CHF: 0,8826 - Conf-Future: -28 BP auf 170,54% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,527% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,74% auf 10'682 Punkte - SLI (Dienstag): +0,53% auf 1'683 Punkte - SPI (Dienstag): +0,80% auf 13'318 Punkte - Dax (Dienstag): -0,21% auf 13'761 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,42% auf 5'612 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)