STIMMUNG - Der Aufwärtstrend an der Schweizer Börse dürfte zum Jahresanfang dank positiven Vorgaben aus den USA anhalten. Getrübt werden könnte die Stimmung aber von den Sorgen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. - SMI vorbörslich: +0,09% auf 10'713,51 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,65% auf 30'606,48 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,14% auf 12'888,28 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,68% auf 27'258 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse hat Aktienrückkauf 2020 abgeschlossen - Kühne+Nagel schliesst mit Devestition Restrukturierung der Kontraktlogistik ab - SGS schliesst Akquisition von SYNLAB Analytics & Services ab - UBS zieht Generalversammlung um drei Wochen vor - Edisun Power: Grösstes Sonnenkraftwerk in Portugal geht in Betrieb (HEADLINE) - Meyer Burger erhält staatliche Förderung zum Aufbau von Solarzellenproduktion - Nebag mit innerem Wert unter Vorjahr - ObsEva ernennt David Renas zum Chief Financial Officer - Ypsomed: Einigung im Rechtsstreit mit früherem Partner Insulet erhält von Insulet eine Gesamtentschädigung von 41,25 Mio USD erhöht wie angekündigt Ausschüttung um 1 Fr. je Aktie vorbörsliche Indikation +2,2% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Georg Fischer: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3% - Peach Property baut Veräusserungspositionen auf 11,72% ab - Swiss Re: BlackRock erhöht Anteil auf 5,14% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7,62%/0,06% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Jungfraubahn: Frequenzen 2020 Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) Dezember 2020 (09.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Dezember 2020 (Dienstag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (10.00 Uhr) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/20 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 5.1.: - Barry Callebaut (22,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8828 - Conf-Future: -28 BP auf 170,54% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,525% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,20% auf 10'704 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,04% auf 1'682 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,08% auf 13'328 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,31% auf 13'719 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): xx% auf xx Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)