STIMMUNG - Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage dürfte sich am Freitag fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind einmal mehr positiv. Die Anleger setzten auf die Karte Konjunkturaufschwung, heisst es am Markt. Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen hätten, könne der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, nun leichter durchsetzen. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten dürften sich die Aktivitäten und Kursbewegungen in Grenzen halten, heisst es. Ein besonderes Augenmerk dürfte den Aktien der Credit Suisse sicher sein. Die Bank erwartet wegen neuerlicher Rückstellungen im 4. Quartal 2020 einen Verlust. - SMI vorbörslich: +0,38% auf 10'819,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,69% auf 31'041 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,56% auf 13'067 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,36% auf 28'139 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS wird Rückstellungen für Hypothekenstreit wohl um 850 Mio USD erhöhen bekräftigt Aktienrückkaufprogramm für 2021 - Begiann am 12.1.2021 erwartet im vierten Quartal 2020 einen Reinverlust - CS: Erträge der Investment Bank im Q4 in USD 15% über dem Vorjahr Handelsergebnis im Dez auf Niveau, das am 15.12. präsentiert wurde Früher angekündigtes Aktierückkaufprogramm startet am 12. Januar 2021 Erträge in Investment Bank in USD in Q4 mehr als 15% über VJ Generalversammlung im April ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre Stärkere Transaktionsaktivität im WM im Q4 - v.a. in Asien CS vorbörsliche Indikation -0,5% - LafargeHolcim: S&P bestätigt Rating "BBB/A-2" mit Ausblick "stabil" vorbörsliche Indikation +1,0% - Cembra: Holger Laubenthal wird neuer CEO - Rapid Nutrition: Alternative Gestion kauft Wandelanleihen über 300'000 USD - SHL-Aktionäre beschliessen Erhöhung des genehmigten Kapitals - SNB 2020: erwartet Gewinn von 21 Mrd Fr. Gewinn auf Fremdwährungspositionen 13 Mrd Fr. (9 Mte: +5,3 Mrd) Gewinn auf Goldbestand 7 Mrd Fr. (9 Mte: +9,1 Mrd) Erfolg auf Frankenpositionen bei gut 1 Mrd. Franken Bund und Kantone erhalten für 2020 Ausschüttung von 4 Mrd. Franken - Softwareone nominiert Isabelle Romy und Adam Warby für Verwaltungsrat - Stadler erhält Auftrag für Bau von Zügen für Centovalli-Bahn Auftragsvolumen von rund 94 Millionen Franken - Titlis 2019/20: Betriebsertrag 38,2 Mio Fr. (VJ 77,6 Mio) Verlust 19,6 Mio Fr. (VJ 13,3 Mio) Verzicht auf Dividendenausschüttung (VJ 9,40 Fr.) Betriebsaufwand konnte um 30% gesenkt werden Titlis: Trotz Krisenjahr überzeugt von eingeschlagener Strategie Dividendenverzicht soll notwendige Liquidität sichern - U-Blox: Telit beendet Gespräche über möglichen Zusammenschluss Mögliche Übernahme von Telit bleibe offen bekräftigt strategischen Sinn von Telit-Übernahme NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Mehrere Grossverteiler rufen Fertigsalate wegen Listerien zurück (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote 2020 im Jahresmittel 3,1% nach 2,3% in 2019 Seco: Arbeitslosenquote Dezember 3,5% (VM 3,3%), saisonber. 3,4% (VM 3,4%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Medacta: Gruppe Siccardi/Medacta meldet Anteil von 69,46% - Rapid Nutrition meldet Veräusserungspositionen von 8,3% - The Native: Diverse Beteiligungsmeldungen - U-blox: Invesco meldet Anteil von 3,565% - Valora meldet Erwerbspositionen von 14,59% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Sika: Umsatz 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Dezember 2020 (09.00 Uhr) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0857 - USD/CHF: 0,8856 - Conf-Future: -36 BP auf 170,11% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,543% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,29% auf 10'779 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,77% auf 1'718 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,27% auf 13'392 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,55% auf 13'968 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,70% auf 5'670 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)