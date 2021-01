STIMMUNG - Zur Wochenmitte zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt ein freundlicher Auftakt ab. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine klare Richtung vor. In den USA schloss die Wall Street angesichts mangelnder Impulse nur minimal über dem Stand, den sie zum europäischen Börsenschluss hatte. In Asien weisen die wichtigsten Börsen keine einheitliche Tendenz auf. - SMI vorbörslich: +0,39% auf 10'917,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,19% auf 31'069 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,28% auf 13'072 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,04% auf 28'457 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: Regeneron liefert an USA zusätzliche Dosen zur Covid-19-Behandlung - Temenos Q4: EBIT 130,2 Mio USD (VJ 116,2 Mio) Lizenzeinnahmen 141,7 Mio USD (VJ 163,4 Mio) Umsatz 277,1 Mio USD (VJ 309,6 Mio) CEO: Sind sehr gut positioniert für das laufende Jahr 2021: Zuversichtlich für 2-stelliges Wachstum bei Softwarelizenzen ernennt Alexa Guenoun zum Chief Operating Officer vorbörsliche Indikation +3,2% - Zurich platziert nachrangige Anleihe in Höhe von 1,75 Mrd USD - Kudelski erhält Auftrag von koranischer SK Broadband - Schaffner-Aktionäre heissen alle Anträge gut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 3,02% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Dezember 2020 (nachbörslich) Donnerstag: - Geberit Umsatz 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Bossard Umsatz 2020 - Partners Group: Verwaltete Vermögen 2020 (nachbörslich; Conf Call 18.15 Uhr) Freitag: - Hypo Lenzburg: Ergebnis + BMK 2020, Zehnder: Umsatz 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergung November 2020 (Freitag) Ausland: - EUR: Industrieproduktion (11.00 Uhr) - USA: Verbraucherpreise (14.30 Uhr) Realeinkommen (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.1.: - Schaffner (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0820 - USD/CHF: 0,8858 - Conf-Future: -94 BP auf 169,02% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,47% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,04% auf 10'875 Punkte - SLI (Dienstag): +0,10% auf 1'724 Punkte - SPI (Dienstag): +0,14% auf 13'492 Punkte - Dax (Dienstag): -0,08% auf 13'925 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,20% auf 5'651 Punkte

