STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss schwächer gesehen. Der Markt sei nach wie vor technisch überkauft und dürfte daher den Pfad der Konsolidierung noch etwas fortsetzen, heisst es am Markt. Impulse dürften aber von der Berichtssaison ausgehen. Heute Nachmittag beginnt der Reigen der Bankabschlüsse. - SMI vorbörslich: -0,41% auf 10'806,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,22% auf 30'992 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,12% auf 13'113 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,62% auf 28'519 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group 2020: AuM 109,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 100,4 Mrd) Kundenzusagen 16,0 Mrd USD (AWP-Konsens: 14,9 Mrd) Partners-Group-CFO: Haben Personalbestand 2020 um 5 Prozent erhöht Partners-Group-Co-CEO: Belassen Anlagestrategie unverändert 2021: Erwarten Kundennachfrage von 16 bis 20 Mrd USD vorbörsliche Indikation +2,5% - Lonza-Produktionsstätte in China fertiggestellt - Hypi Lenzburg 2020: Dividende 110 Fr. (VJ 110 Fr.) Jahresgewinn 18,1 Mio Fr. (VJ 21,0 Mio) Geschäftserfolg 20,8 Mio Fr. (VJ 25,5 Mio) Hypi Lenzburg: Rahmenbedingungen für 2021 bleiben herausfordernd Hypi Lenzburg schlägt Christoph Käppeli zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - Inficon 2020: Umsatz von rund 398 Mio USD (VJ 381,7 Mio) Betriebsgewinn von rund 62 Mio USD (VJ 64,8 Mio) Reto Suter soll Thomas Staehelin im Verwaltungsrat ersetzen vorbörsliche Indikation +1,4% - Zehnder 2020: Umsatz 617,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 616,6 Mio) Rückgang im ersten Halbjahr konnte teilweise aufgeholt werden Wachstum bei Lüftungen - Rückgang bei Heizkörpern Projektgeschäft China erholt - starkes Lüftungsgeschäft Nordamerika Wachstum in Europa im zweiten Halbjahr - Asmallworld wird Mitglied der Marriott International STARS-Programme - Bâloise: Friday will weiter wachsen und Profitabilität steigern Insurtech Friday baut Versicherungsplattform weiter aus - Banque Profil de Gestion erwartet 2020 noch höheren Verlust als im Vorjahr - Stadler liefert 30 Lokomotiven an britische Rail Operations NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock senkt Anteil auf 2,99% - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 2,97% - Landis+Gyr: Deutsche Bank meldet Anteil von <3% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,1% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Hypo Lenzburg: BMK 2020 Montag: - Keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q3 - Lindt&Sprüngli: Umsatz 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergung November 2020 (08.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember 2020 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 11/20 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 12/20 (14.30 Uhr) Empire State Index 01/21 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/20 (14.30 Uhr) Kapazitätsauslastung 12/20 (15.15 Uhr) Industrieproduktion 12/20 (15.15 Uhr) Lagerbestände 11/20 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.01.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsfrist 12. bis 19.1.) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0788 - USD/CHF: 0,8887 - Conf-Future: +48 BP auf 169,98% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,474% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,04% auf 10'851 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,01% auf 1'722 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,16% auf 13'487 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,35% auf 13'989 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,33% auf 5'681 Punkte

