STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen höher gesehen. Die Anleger dürften sich am Tag der Amtsübergabe in den USA wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Andere Faktoren wie Konjunkturzahlen dürften wohl in den Hintergrund rücken. Hierzulande dürften aber die Zahlen von Richemont grössere Beachtung finde - SMI vorbörslich: +0,40% auf 10'920,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,38% auf 30'931 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,53% auf 13'197 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,38% auf 28'523 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont Q3: Umsatz 4,19 Mrd Euro (AWP-Konsens: 4,05 Mrd) Wachstum in Lokalwährungen +5% (AWP-Konsens: -0,4%) Wachstum in China 80% 9 Mte: Wachstum -16% /-14% in Lokalwährungen (H1: -25%) Netto-Cash-Position per 31.12.20 bei 2,9 Mrd EUR (VJ 2,4 Mrd) Vorbörsliche Indikation +3,3% - Adecco ernennt Benita Barretto zur Head Investor Relations - Alcon lanciert Precision1-Linse in USA bei Hornhautverkrümmung - Zurich Insurance bestätigt Rückzug von Nord Stream 2 - Tornos 2020: Umsatz 103,4 Mio Fr. (VJ 205,3 Mio) Auftragseingang 98,0 Mio Fr. (VJ 135,5 Mio) Positive Nachfrageentwicklung im vierten Quartal EBIT und Nettoergebnis unter H1 erwartet Rückstellungen auf Warenvorräte belasten Ergebnis - Cembra-Veraltungsratsmitglied Katrina Machin tritt auf GV zurück - Evolva bringt Zuckerblocker L-Arabinose auf den Markt - Novavest nominiert Daniel Ménard für die Wahl in den Verwaltungsrat - Relief Therapeutics übernimmt deutsche AdVita Für Aktien im Wert von 25 Mio Euro Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 20 Mio Euro vereinbart NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,71% - Aryzta: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,09% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3% - Blackstone Resources meldet Veräusserungspositionen von 59,96% - Galenica: Black Rock meldet Anteil von 3,02% - Partners Group meldet eigene Positionen von 1,281%/4,992% - SoftwareOne: Eleva Ucits Fund meldet Anteil von 3% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5% - Valora: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 4,9% - Wisekey: Pierre Vannineuse senkt Anteil auf 13,31% PRESSE MITTWOCH - Credit Suisse wirbt Lazard-Schweiz-Manager ab (ReutersE) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Donnerstag: - Autoneum: Umsatz 2020 - Belimo: Umsatz 2020 - Galenica: Umsatz 2020 - Medacta: Umsatz 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Zur Rose: Umsatz 2020 Freitag: - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2020 - BB Biotech: Portfolio per Ende 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EUR: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig 11.00 Uhr) - USA: NAHB-Index 01/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche, 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (xx.xx Uhr) - EUR/CHF: 1,0790 - USD/CHF: 0,8879 - Conf-Future: +21 BP auf 169,55% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,468% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,11% auf 10'877 Punkte - SLI (Dienstag): -0,42% auf 1'714 Punkte - SPI (Dienstag): -0,28% auf 13'495 Punkte - Dax (Dienstag): -0,24% auf 13'815 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,33% auf 5'599 Punkte

