STIMMUNG An der Schweizer Börse stehen am Donnerstag die Ampeln auf Grün. Händler rechnen dank der positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo die Märkte mit neuen Rekordwerten auf den Machtwechsel im Weissen Haus reagiert haben, mit Kursgewinnen auf breiter Front. - SMI vorbörslich: +0,27% auf 10'974,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,83% auf 31'188 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,97% auf 13'457 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,82% auf 28'757 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Finma klärte Verantwortlichkeit von Julius-Bär-Managern wegen Geldwäscherei ab eröffnet Verfahren gegen Julius-Bär-Manager wegen Geldwäsche rügt Ex-CEO Boris Collardi Collardi: Akzeptiere Finma-Rüge - Angelegenheit für mich abgeschlossen Heutiger Arbeitgeber Pictet drückt Collardi Vertrauen aus - Roche erhält für Lungenmittel Esbriet beschleunigtes US-Zulassungsverfahren - Autoneum 2020: Umsatz 1740,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'739 Mio) Organischer Rückgang -18,7% (AWP-Konsens: -19,5%) Umsatzentwicklung in Asien und SAMEA deutlich besser als Markt EBIT-Marge rund 1,5% - Free Cashflow leicht über 100 Mio Fr. 2021: Aussichten stark von Pandemieentwicklung abhängig - insbes. H1 Globale Fahrzeugproduktion wird 2019er-Niveau nicht erreichen Peter Spuhler verlässt VR - Zuwahl von Liane Hirner/Oliver Streuli Vorbörsliche Indikation +2,2% - Belimo 2020: Umsatz 661,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 671,5 Mio) Umsatz in Lokalwährungen stabil Umsatz in LW Europa wächst leicht, Amerika und APAC negativ EBIT-Marge innerhalb des Zielkorridors von 16 bis 18 Prozent Vorbörsliche Indikation -1,8% - Galenica 2020: Umsatz 3,48 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,43 Mrd) Umsatz Services 2,63 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,57 Mrd) Umsatz Health & Beauty 1,67 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,66 Mrd) EBIT in etwa auf Vorjahreshöhe erwartet Dividende mit 1,80 Fr. (VJ 1,80 Fr.) vorgeschlagen Geschätsbereiche durch Lockdown unterschiedl. stark betroffen VR Philippe Nussbaumer stellt sich nicht zur Wiederwahl Vorbörsliche Indikation +2,7% - Medacta 2020: Umsatz 302,5 Mio Euro (AWP-Konsens: 300,9 Mio) Umsatz in grösstem Bereich Hüfte -6,6% auf 153,1 Mio EUR Umsatz in grösster Marktregion Europa -5,0% auf 129,3 Mio EUR Umsatz im zweiten Halbjahr 2020 um 7,6% gestieggen - Zur Rose 2020: Umsatz 1'477 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'471 Mio) Umsatz inkl. Übernahmen 1'752 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'736 Mio) Umsatzwachstum 2020 inkl. Übernahmen bei 11,7 Prozent Umsatzwachstum Q4 inkl. Übernahmen bei 23,0 Prozent erwartet exkl. Wachstumsinitiativen ausgeglichenen EBITDA 2021: Deutliches Wachstum bei rezeptpflichtigen Medikamenten Erwartet mittelfristig weiterhin 3 Mrd Umsatz Erwartet mittelfristig weiterhin bereinigte EBITDA-Marge von 8% Vorbörsliche Indikation +1,2% - Addex-Partner Janssen hat US-OK für Start von Epilepsie-Phase-IIa-Studie - Asmallworld wird Mitglied des Reiseprogramms der Shangri-La Hotels - BKW: Roger Baillod soll auf Urs Gasche als VR-Präsident folgen - Fundamenta Real Estate prüft Kapitalerhöhung - Leclanché trauert um GL-Mitglied Karl Bohman - Newron schliesst Rekrutierung für Studie mit Evenamide ab - Pierer stoppt Aktienrückkauf und trennt sich wieder von eigenen Anteilen - Plazza erwirbt von Vorsorgeeinrichtung der Conzzeta zwei Immobilien in Zürich Preis der Wohnimmobilien bei 61,1 Mio Fr. - Relief schliesst Aktienzeichnungs-Fazilität mit GEM über 50 Mio Fr. ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros Bank 2020: Geschäftserfolg -23% auf 236,5 Mio Fr. Gewinn -16% auf 192,9 Mio Fr. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Credit Suisse Group meldet Anteil von <3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,97% - Orior: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,99% - Santhera meldet Eigenanteil von 5% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,96% - Temenos: BNP Paribas erhöht Anteil auf 10,46% - Zur Rose: UBS meldet Anteil von 7% PRESSE DONNERSTAG - Migros Bank sagt Kooperation mit Kartengesellschaft Cembra ab (HaZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Medacta: Umsatz 2020 (Conf. Call 15.00 Uhr) Freitag: - HBM: Ergebnis Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 2020 - BB Biotech: Portfolio per Ende 2020 Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - EU: EZB Zinsentscheid (13:45, 14:30 h Pk) Verbrauchervertrauen Januar 21 (vorab) (16:00) - US: Baubeginne- und genehmigungen Dezember 2020 (14:30) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14:30) Philly Fed Business Outlook Januar 2021 (14:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.18 Uhr) - EUR/CHF: 1,0783 - USD/CHF: 0,8889 - Conf-Future: -1 BP auf 169,56% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,472% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,63% auf 10'945 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,74% auf 1'727 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,60% auf 13'576 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,77% auf 13'921 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,53% auf 5'628 Punkte

(AWP)