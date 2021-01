STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt werden am Dienstag gemäss vorbörslichen Indikationen zunächst keine stärkeren Kursausschläge erwartet. Die Vorgaben aus Asien seien zwar negativ, dürften aber bereits am Vortag in die Kurse eingepreist worden sein, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer dürften am Berichtstag ihren Fokus vor allem auf die Aktien von Unternehmen richten, die Angaben zu ihrem Geschäft gemacht haben. Dabei stehen die Grossbank UBS und der Pharmariese Novartis im Mittelpunkt. - SMI vorbörslich: -0,09% auf 10'915,95 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,12% auf 30'960 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,69% auf 13'636 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,96% auf 28'546 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis 2020: Nettoumsatz Konzern 48,7 Mrd USD (AWP-Konsens: 49,18 Mrd) Core-EBIT 15,42 Mrd USD (AWP-Konsens: 15,81 Mrd) Reingewinn 8,07 Mrd USD (VJ 7,15 Mrd) Dividende 3,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,06 Fr.; 2019: 2,95 Fr.) COVID-19 wirkte sich negativ auf Haut- und Augenheilkunde aus Q4: Nettoumsatz Konzern 12,77 Mrd USD (VJ 12,4 Mrd) Core-EBIT 3,50 Mrd USD (VJ 3,46 Mrd) Reingewinn 2,1 Mrd USD (VJ 1,1 Mrd) 2021:Umsatzwachstum im niedrigen-mittleren 1-stelligen %Bereich erw. Gewinnplus im mittleren 1stelligen %-Bereich erw. Will bis 2024 Aktien im Umfang von max. 10 Mrd Fr. zurückkaufen Vorbörsliche Indikation -0,73% CEO: Wollen China-Umsatz bis 2025 verdoppeln Erwarten weiteren Pandemie-Effekt im H1 2021 Erachten Dividende als adäquat - UBS 2020: Reingewinn 6,63 Mrd USD (VJ 4,30 Mrd) Gewinn vor Steuern 8,23 Mrd USD (VJ 5,58 Mrd) Dividende 0,37 USD (AWP-Konsens: 0,36; 2019: 0,73 USD) Netto-Neugeld Global Wealth Management 43,3 Mrd USD Q4: Reinergebnis 1'708 Mio USD (AWP-Konsens: 977 Mio) Gewinn vor Steuern 2'057 Mio USD (AWP-Konsens: 1'329 Mio) Geschäftsertrag 8'117 Mio USD (AWP-Konsens: 7'619 Mio) Geschäftsaufwand 6'060 Mio USD (AWP-Konsens: 6'179 Mio) Verwaltete Vermögen (AuM) 4'187 Mrd USD (30.9.: 3'807 Mrd) Vorsteuerergebnis GWM 936 Mio USD (AWP-Konsens: 935 Mio) Netto-Neugeld Global Wealth Management 21,1 Mrd USD Vorsteuerergebnis IB 529 Mio USD (AWP-Konsens: 247 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 353 Mio USD (VJ 310 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 401 Mio USD (VJ 180 Mio) Vorsteuerergebnis Group Functions -161 Mio USD (VJ -306 Mio) 2021: Jüngste Entwicklungen wecken Zweifel an Verlauf/Tempo der Erholung Saisonale Faktoren dürften Q1 2021 positiv beeinflussen Neues Aktienrückkaufprogramm von 4 Mrd Fr. über 3 Jahre Insgesamt Aktienrückkäufe von 1,1 Mrd USD im Q1 2021 erw. schlägt Claudia Böckstiegel und Patrick Firmenich zur Wahl in VR vor Vorbörsliche Indikation +3,3% CEO: Sind jetzt fokussiert auf Definition der strategischen Prioritäten Wandel ist die einzige Konstante - müssen UBS noch fitter machen Habe immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt bei ING Glaube, dass das ING-Verfahren gut ausgehen wird Werden vollumfänglich mit den Behörden kooperieren - BCJ 2020: Reingewinn 7,1 Mio Fr. (VJ 9,2 Mio) Geschäftserfolg 13,5 Mio Fr. (VJ 17 Mio) Hypothekarforderungen 2,6 Mrd Fr. (VJ 2,5 Mrd) Dividende 1,20 Fr. (VJ 1,85 Fr.) - GAM verliert Private-Labelling-Kunden mit Vermögen von 21,5 Mrd Fr. Umsatzverlust durch Kundenabgang von rund 5 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation -4,1% - Interroll 2020: Umsatz 530,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 511,4 Mio) Auftragseingang 547,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 524,2 Mio) Beim Ergebnis wird ein markanter Anstieg geg. Vorjahr erwartet 2021: Blicken zuversichtlich ins Geschäftsjahr - Komax 2020: Umsatz rund 325 Mio Fr. (AWP-Konsens: 316,6 Mio) Auftragseingang 345,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,2 Mio) EBIT von "mindestens" 10 Mio Fr. Verbessertes Umfeld im zweiten Semester Vorbörsliche Indikation +4,3% - Schlatter 2020: Umsatz 78,8 Mio Fr. (VJ 93,3 Mio) Bestellungseingang 83,3 Mio Fr. (VJ 74,4 Mio) Negative operatives Ergebnis im mittleren 1-st. Mio-Bereich Auftragsbestand per Ende 2020 bei 30,8 Mio Fr. Spürbare Erholung der Märkte gegen Jahresende - Baloise: Anpassung der Umwandlungssätze in der beruflichen Vorsorge - Burckhardt Compression übernimmt chinesische Shenyang Yuanda vollständig - DKSH wird Produkte von Kraft Heinz neu auch in Hongkong und Macau vertreiben - LLB-CEO Roland Matt wechselt zur LGT - Wisekey vereinbart strategische Partnerschaft mit Arago und Neoris NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Avaloq geht Partnerschaft mit Crypto Finance ein - SIX lässt Exane Solutions als neuen Emittenten von strukturierten Produkten zu - Helsana ernennt Roman Sonderegger zum neuen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aluflexpack: Legal&General meldet Anteil von 2,95%; Capital Group von 5,17% - Kuros: Verschiedene Beteiligungsmeldungen nach Umgruppierung von Aktionären - Obseva meldet Verkaufspositionen von 19,921%; Armistice meldet Anteil 6,93% - Relief Therapeutics: Mehrere Beteiligungsmeldungen - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 19% PRESSE DIENSTAG - Raiffeisen Schweiz empfiehlt neu Negativzinsen für "Fluchtgelder" (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Novartis: BMK 2020 (9.30 Uhr, Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis 2020 (Webcast 09.00 Uhr) - BC Jura: BMK 2020 (09.00 Uhr) Mittwoch: - Lonza: Ergebnis + BMK 2020 (online) - Barry Callebaut: Ergebnis Q1 - Mikron: Umsatz 2020 - Rieter: Umsatz 2020 (Conf Call 9.00 Uhr) - Landis+Gyr: Investorentag (ab 10.00 Uhr) Donnerstag: - SGS: Ergebnis + BMK 2020 - Bucher: Umsatz 2020 - Emmi: Umsatz 2020 - Zuger KB: Ergebnis + BMK 2020 - aoGV: Wisekey WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Januar (Mittwoch) - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember 2020/Gesamtjahr (Donnerstag) Ausland: - US: FHFA-Index November (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen Januar (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex Januar (16.00 Uhr) API Ölbericht Woche (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0780 - USD/CHF: 0,8888 - Conf-Future: +33 BP auf 169,59% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,47% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,05% auf 10'926 Punkte - SLI (Montag): -0,46% auf 1'716 Punkte - SPI (Montag): -0,22% auf 13'534 Punkte - Dax (Montag): -1,66% auf 13'644 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,57% auf 5'472 Punkte

