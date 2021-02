STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte an seine Vortagesgewinne anknüpfen, wenn auch mit gedrosseltem Tempo. Die Vorgaben aus Übersee sprechen denn auch für einen freundlichen Auftakt. Sowohl die Wall Street als auch die asiatischen Börsen weisen Gewinne auf. - SMI vorbörslich: +0,38% auf 10'781,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,76% auf 30'212 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +2,55% auf 13'403 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +NA% auf 28'362 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - EMA prüft Roche-Antikörper-Medikament für Einsatz gegen Corona - Roche lanciert nasalen Sars-Cov-2-Antigentest Mitte Februar - Clariant lizenziert Sunliquid-Technologie an chinesische Harbin Hulan - SGS kauft Firma Autoscope/CTOK - Umsatz 0,7 Mio EUR - Asmallworld und Miles&More verlängern Zusammenarbeit - Dufry eröffnet ersten Laden in Hainan - HBM: Horizon Therapeutics übernimmt Portfoliofirma Viela für 3,05 Mrd USD - Idorsia gewinnt Schiedsverfahren gegen ehemalige Axovan-Aktionäre - LUKB 2020: Konzerngewinn 210,9 Mio Fr. (VJ 204,9 Mio) Geschäftserfolg 250,3 Mio Fr. (VJ 238,9 Mio) Dividende 12,50 Fr. (VJ Nennwertrückzahlung von 12,50 Fr.) Netto-Neugeldzufluss 1,314 Mrd Fr. (VJ 603,2 Mio) 2021: Streben Konzerngewinn in der Grössenordnung des Jahres 2020 an LUKB zahlt Tier-1-Anleihe von 130 Mio Fr. vorzeitig zurück - Sulzer schliesst Akquisition von Nordic Water ab - Vifor Pharma schlägt Alexandre LeBeaut als Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Swiss streicht Angebot in Genf und Zürich weiter zusammen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 7,81%/0,33% - Basilea: UBS Group senkt Anteil auf <3% - Zur Rose: Credit Suisse Group senkt Anteil unter 3% PRESSE DIENSTAG - SNB hält trotz US-Kritik an Fremdwährungskäufen fest (SRF) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Luzerner KB: BMK Ergebnis 2020 (08.30 Uhr) Mittwoch: - Conzzeta: Umsatz 2020 Donnerstag: - ABB: Ergebnis 2020 - Roche Ergebnis 2020 (BMK 08.45 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 2020 (BMK 9.30 Uhr/Analysten-Meeting 14.00 Uhr) - Graubündner KB: Ergebnis 2020 (BMK 09.30 Uhr) - Idorsia: Ergebnis 2020 (Conf Call 14 Uhr) - Lem: Ergebnis Q3 (Conf Call 10 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Januar) (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen Januar (mit MK) (Donnerstag) Ausland: - EU: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8969 - Conf-Future: -15 BP auf 169,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,439% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,41% auf 10'740 Punkte - SLI (Montag): +1,36% auf 1'701 Punkte - SPI (Montag): +1,41% auf 13'379 Punkte - Dax (Montag): +1,41% auf 13'622 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,16% auf 5'462 Punkte

