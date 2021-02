STIMMUNG

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag zunächst Zurückhaltung vorherrschen. Die Vorgaben aus den USA sind verhalten und die aus Asien gar negativ. Trotz der Hoffnungen auf das billionenschwere Hilfspaket der US-Regierung und der guten Ergebnisse der US-Technologiefirmen konnten die Kurse an der Wall Street nicht weiter zulegen. Dies zeigt laut Händlern, dass es derzeit etwas an Schwung fehle und es daher da und dort auch zu Gewinnmitnahmen kommt.

- SMI vorbörslich: -0,47% auf 10'725,44 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,12% auf 30'724 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,02% auf 13'611 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,06% auf 28'342 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB 2020: Dividende 0,80 Fr. (AWP-Konsens: 0,81 Fr.; 2019: 0,80 Fr.) Q4: Umsatz 7,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,97 Mrd) Auftragseingang 7,00 Mrd USD (AWP-Konsens: 6,97 Mrd) EBITA 825 Mio USD (AWP-Konsens: 780 Mio) EBITA-Marge 11,5 (AWP-Konsens: 11,2%) Reinergebnis n.M. -79 Mio USD (AWP-Konsens: +108 Mio) Operativer Cashflow 1'182 Mio USD (VJ 1'911 Mio) Nettofinanzaufwand von rund 200 Mio USD; u.a. wg. Rückzahlung Anleihe Ausblick für Segmente Öl+Gas, Stromerzeugung und Schifffahrt gedämpft CEO: Im Q4 hat sich Marktumfeld gegenüber Vorquartal verbessert Situation in einigen wichtigen Absatzmärkten weiter herausfordernd Für 2021 und darüber hinaus gut aufgestellt 2021: Sind mit Strategie gut aufgestellt Schrittweise Verbesserung des Marktumfelds im Verlauf 2021 erwartet Wachstum des vergleichbaren Umsatzes erwartet Klare Margenzuwächse gegenüber 2020 erwartet vorbörsliche Indikation +1,0% - Roche 2020: Gruppenumsatz 58,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 59,8 Mrd) Pharma-Umsatz 45,53 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 45,6 Mrd) Dividende 9,10 Fr. (AWP-Konsens: 9,21 Fr.; 2019: 9,00 Fr.) Diagnostics-Umsatz 13,79 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 13,7 Mrd) Core-EBIT 21,54 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 21,8 Mrd) IFRS-Konzerngewinn 15,07 Mrd Fr. (VJ 14,1 Mrd) Verkäufe Evrysdi 55 Mio Fr. (9 Mte: 8 Mio) Umsatzerosion durch Biosimilars lag bei 5,1 Mrd Fr. Anhaltend starker Franken hat Umsatz belastet Q4: Umsatz Avastin 0,97 Mrd Fr. (Q3: 1,2 Mrd; Q2: 1,3 Mrd) Umsatz Rituxan 0,78 Mrd Fr. (Q3: 1,0 Mrd; Q2: 1,1 Mrd) Umsatz Ocrevus 1,1 Mrd Fr. (Q3: 1,2 Mrd; Q2: 964 Mio) Umsatz Herceptin 653 Mio Fr.(Q3: 879 Mio; Q2: 993 Mio) Umsatz Hemlibra 615 Mio Fr. (Q3: 572 Mio; Q2: 482 Mio) Umsatz Tecentriq 723 Mio Fr.(Q3: 718 Mio; Q2: 653 Mio) Diagnostics-Sparte macht mit Covid-Tests andere Rückgänge wett CEO: Angebot bei Covid-19-Tests unterschiedlich PCR-Covid-19-Tests immer noch leichte Angebotslücke erwarten anhaltend starke Nachfrage für Covid-19-Tests Pharma-Geschäft noch weiter von Coronakrise beeinflusst Diagnostik dürfte längerfristig wichtiger werden für Roche Patientenverhalten hatte stark negat. Umsatzeinfluss Hoffen, Lage verbessert sich ab H2 2021 Umsatzerosion durch Biosimilars war höher als erwartet erwarten 2021 Umsatzerosion durch Biosimilars von ca 4,6 Mrd Fr. CEO Schwan erhält für 2020 Entschädigung von 11,0 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) 2021: Umsatzwachstum im tiefen-mittleren 1-stelligen Prozentbereich erw Wachstum Core-EPS auf gleichem Niveau wie Umsatz erwartet Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt vorbörsliche Indikation -2,2% - Swisscom 2020: Umsatz 11,10 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,08 Mrd) Dividende 22 Fr. (AWP-Konsens: 22 Fr.; 2019: 22 Fr.) EBITDA 4,38 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,35 Mrd) Reingewinn 1,53 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,44 Mrd) Umsatz in Schweiz sinkt um 3,5% Umsatz in Italien steigt um 3,9% Umsatzminus mit Effizienz grösstenteils aufgefangen Guus Dekkers für Verwaltungsrat nominiert Marktumfeld von aggressiven Promotionen etc. geprägt 2021: Erneut Dividende von 22 Fr. angestrebt Umsatz von rund 11,1 Mrd Fr. angestrebt Geplante Investitionen von rund 2,3 Mrd Fr. EBITDA von rund 4,3 Mrd Fr. angestrebt Kostenbasis soll erneut um 100 Mio Fr. gesenkt werden Rechnen mit leicht rückläufigem Stellenangebot in der Schweiz vorbörsliche Indikation +0,9% - GKB 2020: Konzerngewinn 180,9 Mio Fr. (VJ 185,5 Mio) Geschäftserfolg 188,2 Mio Fr. (VJ 201,8 Mio) Dividende 40,00 Fr. (2019: 40,00 Fr. plus Jubiläumsdividende 6 Fr.) GKB 2021: Konzerngewinn im Rahmen von 2020 erwartet - Idorsia 2020: Betriebsaufwand 482 Mio Fr. (AWP-Konsens: 502 Mio) Operativer Verlust 411 Mio Fr. (AWP-Konsens: 433 Mio) Nettoverlust 445 Mio Fr. (AWP-Konsens: 456 Mio) 2021: US-GAAP-Betriebsaufwand von rund 685 Mio Fr. erwartet - Lem Q3: Umsatz 74,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,9 Mio) EBIT 15,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,7 Mio) Reingewinn 12,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,4 Mio) Geschäft hat sich als agil und widerstandsfähig erwiesen 2020/21: Umsatz bei rund 290 Mio Fr. und EBIT-Marge nahe 20% erwartet Geringe Visibilität aufgrund des Verlaufs der Pandemie - Pierer: Vorbereitungen laufen - Bajaj will KTM-Anteil in Pierer einbringen Opting-Out zu Angebotspflicht angestrebt - ao GV am 26.02. geplant Übernahmekommission hat zu Opting-Out-Klausel grünes Licht gegeben - Ascom schliesst US-Vertriebsvertrag für Myco-Smartphones mit Primary Systems - Clariant unterzeichnet Partnerschaft für Katalyseforschung mit ETH - Molecular Partners sieht Covid-19-Mittel auch bei Mutationen wirksam - Wisekey schliesst mit Turing Cryptography eine strategische Partnerschaft ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: Negma Group meldet Anteil von 6,05% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - ABB: Conf. Call 2020 (09.00 Uhr) - Roche BMK (08.45 Uhr), Conf. Call (14.00 Uhr) - Swisscom: BMK (9.30 Uhr), Analysten-Meeting (14.00 Uhr) - Graubündner KB: Conf. Call (09.30 Uhr) - Idorsia: Conf Call (14 Uhr) - Lem: Conf Call Q3 (10 .00Uhr) Freitag: - Aluflexpack: Umsatz 2020 - Mobimo: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Ergebnis 2020 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturumfragen Januar (10.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Januar 2021 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2021 (Montag) Ausland: - EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 12/20 (11.00 Uhr) - GB: BoE, Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Auftragseingang Industrie 12/20(16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (endgültig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0815 - USD/CHF: 0,9006 - Conf-Future: -8 BP auf 168,66% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,417% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,26% auf 10'776 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,22% auf 1'715 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,18% auf 13'452 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,71% auf 13'934 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,00% auf 5'563 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)