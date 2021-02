STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine festere Eröffnung zu. Damit zeichnet sich zu Beginn der Woche eine Gegenbewegung zum schwachen Freitag ab, als der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten Roche und Nestlé nach unten gezogen worden war. Gestützt werden die hiesigen Aktien von positiven Vorgaben. - SMI vorbörslich: +0,61% auf 10'821,53 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,30% auf 31'148 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,57% auf 13'856 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +2,12% auf 29'389 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält von FDA Status 'Therapiedurchbruch' für Asciminib bei Leukämie - Roche: FDA erteilt "Elecsys Growth" die Breakthrough Device Designation - ABB: Chef rechnet unter US-Präsident Biden mit "riesigem Potenzial" vorbörsliche Indikation +1,5% - Richemont-Modemarke Alaia gewinnt Pieter Mulier als Creative Director - Sika übernimmt Mörtelhersteller in Russland Kreps LLC generiert Jahresumsatz von 15 Mio CHF - GLKB: Benjamin Mühlemann als neuer Kantonsvertreter in Verwaltungsrat gewählt - Relief Therapeutics-Partner NeuroRx startet mit Studie mit inhaliertem RLF-100 - Swiss Steel publiziert Jahresbericht eine Woche früher wegen Kapitalerhöhung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Migros-Online-Chefin sieht in Corona-Krise riesige Chance - Postfinance-Chef will Kredite vergeben und strebt Privatisierung an - Swiss kündigt Gesamtarbeitsvertrag mit Piloten PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Januar 3,7% (VM 3,5%), saisonber. 3,5% (VM 3,5%) Zürcher: Kurzarbeit liegt im Vergleich zum letzten Frühling klar tiefer - Ausland: - DE: GESAMTPRODUKTION DEZ 0,0% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) GESAMTPRODUKTION DEZ -1,0 % GG VORJAHR (PROGNOSE -1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: Invesco meldet Anteil von 4,976% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Dätwyler: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis 2020 - AMS: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis 2020 Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Januar 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EUR: Sentix-Investorenvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 10.2.: - Varia US (0,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0830 - USD/CHF: 0,8998 - Conf-Future: -9 BP auf 168,33% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,389% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,97% auf 10'755 Punkte - SLI (Freitag): -0,64% auf 1'716 Punkte - SPI (Freitag): -0,87% auf 13'429 Punkte - Dax (Freitag): -0,03% auf 14'057 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,90% auf 5'659 Punkte

