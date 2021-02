STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch zum Wochenschluss eine erneut moderat freundliche Eröffnung ab. Die Vorgaben sind einmal mehr eher verhalten. In den USA hat sich die Wall Street am Vortag weitgehend behauptet. Befürchtungen über zunehmende Spannungen zwischen China und dem Westen hätten den Kursen einen Dämpfer gegeben, hiess es. In Asien bleiben die chinesischen Börsen wegen des Neujahrfestes weiter geschlossen, so dass ein wichtiger Impulsgeber fehlt. - SMI vorbörslich: +0,05% auf 10'857,99 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,02% auf 31'431 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,38% auf 14'026 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,14% auf 29'520 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert detaillierte Daten zum Augenmittel Faricimab - CS legt US-Rechtsstreit mit Zahlung von 600 Millionen Dollar bei - Ems-Chemie 2020: Umsatz 1'802 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'788 Mio) EBIT 515 Mio Fr. (AWP-Konsens: 505 Mio) Reingewinn 440 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426 Mio) 2020: Dividende 17,00 Fr. (AWP-Konsens: 16,92 Fr.; 2019: 20,00 Fr.) Produktionsanlagen wurden im H2 wieder sukzessive hochgefahren Versorgungsengpässe und knappe Logistikkapazitäten im H2 2021: Höherer Umsatz und ein höheres EBIT erwartet als im Vorjahr Das Geschäftsjahr hat erfreulich begonnen vorbörsliche Indikation +0,9% - Bell 2020: Umsatz 4,07 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,03 Mrd) EBIT 155,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151,8 Mio) Reingewinn 118,6 (adj 117,7 Mio) Fr. (AWP-Konsens: 101,6 Mio) Dividende 6,50 Fr. (AWP-Konsens: 5,81 Fr.; 2019: 5,50 Fr.) Detailhandelskanal mit sehr guter Entwicklung Negativer Corona-Effekt auf Food Service Kanal 2021: Corona wird 2021 Spuren hinterlassen - BKW 2020: Betriebsergebnis wird über 460 Mio Franken liegen Finale Entschädigung für das frühere Übertragungsnetz steht fest Abschluss bringt positiven Einmaleffekt in Höhe von 30-40 Mio Franken Positiver Effekt auf Abschluss 2020 von 30-40 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +3,0% - Achiko: JV mit PT Indonesia Farma Medis für Covid-19-Testplattform - Basilea präsentiert Daten zu Krebskandidaten Derazantinib an Fachkongress NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bühler: Ruth Metzler-Arnold tritt aus dem Verwaltungsrat zurück - ZKB 2020: Konzerngewinn 865 Mio Fr. (VJ 845 Mio) Geschäftserfolg 801 Mio Fr. (VJ 846 Mio) Netto-Neugeldzufluss 22,1 Mrd Fr. (VJ 11,7 Mrd) Kundenvermögen 362 Mrd Fr. (Ende 2019: 333,3 Mrd) Geschäftsertrag 2'513 Mio Fr. (+4,1%) 2021: Sind gut aufgestellt für erneut ansprechendes Ergebnis schüttet an Kanton u. Gemeinden 456 Mio inkl. Corona-Sonderdividende aus verbessert Gewinn im Coronajahr 2020 leicht (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ascom: Veraison senkt Anteil auf 4,85% - Cosmo: Credit Suisse meldet Anteil von 9,04%/0,0004% - Obseva: Sofinnova Venture Partners senkt Anteil unter 3% - Santhera: JPMorgan senkt Erwerbspositionen auf 13,479% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,92% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - Veraison senkt Beteiligung an Ascom unter 5 Prozent-Schwelle PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: BMK 2020 (9.00 Uhr) Montag: - Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2020 (BMK, online 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2020 (Webcast 16.00 Uhr) - Sunrise UPC: Ergebnis 2020 - Glencore: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.00 Uhr/BMK online 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2021 (08.30 Uhr) - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q4/2020 (Dienstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion 12/20 (11.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/21 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - CHN/KOR/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0795 - USD/CHF: 0,8904 - Conf-Future: +60 BP auf 168,75% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,383% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,25% auf 10'853 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,18% auf 1'733 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,31% auf 13'543 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,77% auf 14'041 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,02% auf 5'670 Punkte

awp-robot/sw/tt

(AWP)