Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein positiver Start in die neue Woche ab. Angesichts der weitgehend fehlenden Unternehmensnachrichten und der wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen sei indes mit einem eher ruhigen Handelstag zu rechnen, heisst es.

- SMI vorbörslich: +0,36% auf 10'919,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,09% auf 31'458 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,50% auf 14'095 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,91% auf 30'084 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Robert Karofsky wird alleiniger Präsident der UBS Investment Bank Piero Novelli tritt als Co-Präsident zurück - Basilea verkauft chinesisches F&E-Tochterunternehmen an PHT für 6,3 Mio USD - DKSH ernennt drei neue Geschäftsleitungsmitglieder - Hypi Lenzburg sieht die Schweiz beim Open Banking der EU voraus (CEO in FuW) - IGEA Pharma: Fusion mit Blue Sky verzögert sich bis spätestens April 2021 - Interroll nominiert Susanne Schreiber für Verwaltungsrat (HEADLINE) - Rapid Nutr 2020: Gewinn tiefer als im Vorjahr erwartet, BG-Marge stabil - Sensirion-CEO sieht Licht und Schatten im Corona-Jahr (CEO in FuW) - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq erhält zusätzliche Entschädigung von Swissgrid - Bühler 2020: Umsatz 2,7 Mrd. Fr. (VJ 3,25 Mrd.) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: JO Hambro senkt Anteil auf 3,48% - Ascom: Norges Bank meldet Anteil von 3,08% - Clariant: Schmitz-Morkramer und Bierbaum melden Anteil von 3,035% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 11,202% - SPS: Norges Bank meldet Anteil von 3,02% - Temenos: Invesco meldet Anteil von 2,877% - UBS Group: Massachusetts Financial Services meldet Anteil von <3% PRESSE MONTAG -Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Straumann: Ergebnis 2020 (BMK, online 10.30 Uhr) - Basilea: Ergebnis 2020 (Webcast 16.00 Uhr) - Sunrise UPC: Ergebnis 2020 Mittwoch: - Schindler: Ergebnis 2020 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2020 (Conf. Call 18.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q4/2020 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 12/20 (11.00 Uhr) Industrieproduktion 12/20 SONSTIGES - USA/CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0817 - USD/CHF: 0,8914 - Conf-Future: -40 BP auf 168,35% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,391% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,25% auf 10'880 Punkte - SLI (Freitag): +0,28% auf 1'738 Punkte - SPI (Freitag): +0,24% auf 13'576 Punkte - Dax (Freitag): +0,06% auf 14'050 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,60% auf 5'704 Punkte

