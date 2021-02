STIMMUNG Für den Schweizer Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte kaum verändert in die Eröffnung gehen. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen. Am Markt wurde dies mit Gewinnmitnahmen infolge mangelnder Impulse begründet. Die Vorgaben aus Übersee geben keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: +0,08% auf 10'916,66 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,20% auf 31'523 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,34% auf 14'048 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,58% auf 30'292 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verkauft Wassergeschäft in USA und Kanada für 4,3 Mrd USD Käufer des US-Wassergeschäfts sind Rock Capital und Metropoulos Perrier, S. Pellegrino und Acqua Panna nicht unter verkauften Brands Umsatz des verkauften Wassergeschäfts 2019 bei 3,4 Mrd Fr. Vorbörsliche Indikation +1,0% - Novartis erhält FDA-Zulassung für Entresto bei chronischer Herzinsuffizienz startet Sichelzellanämie-Forschungsprojekt mit Gates-Stiftung Vorbörslich Indikation +1,0% - Schindler 2020: Auftragseingang 11,02 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,12 Mrd) Umsatz 10,64 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,61 Mrd) EBIT 1'032 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'036 Mio) Reingewinn 774 Mio Fr. (AWP-Konsens: 762 Mio) Dividende 4,00 Fr. (AWP-Konsens: 3,94 Fr.; 2019: 4,00 Fr.) Q4: Auftragseingang stieg in Lokalwährungen um 1,1% 2021: Umsatzplus von 0% bis 5% in LW erwartet Nur wenige Märkte erholten sich schnell, bleiben aber volatil Erholung auf Niveau 2019 frühestens 2022 Im Rahmen der Kostenoptimierung werden 2000 Stellen abgebaut Rudolf W. Fischer scheidet aus VR aus - Günter Schäuble nominiert Vorbörsliche Indikation -2,1% - Temenos erhält Auftrag von DXC Technology - Addex 2020: Liquide Mittel per Ende Jahr bei 18,7 Mio Fr. Cash-Verbrauch lag bei 12,8 Mio Fr. - LM Group: Marco Corradino tritt im Juni als exekutiver VR und CEO zurück VR-Präsident Ottonel Popesco verstorben - Alpine Select 2020: Gewinn von rund 5,1 Mio Fr. erwartet (VJ 13,7 Mio) - BCJ nomminiert Philippe Milliet zur Wahl in den Verwaltungsrat - Santhera-Finanzchef: Grossaktionär Idorsia unterstützt Refinanzierungspläne - Wisekey will unabhängiger Identitätsanbieter für Schweizer E-ID werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Banque Profil de Gestion meldet verschiedene Beteiligungen - Basilea: Norges Bank meldet Anteil von 2,93637% - Burckhardt: Federated Hermes meldet Anteil von 3% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% - Investis: UBS Fund Mgt. senkt Anteil unter 3% - Obseva meldet verschiedene Beteiligungsmeldungen - PSP: Norges Bank meldet Anteil von 3,09724% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Schindler: Conf. Call Ergebnis 2020 (9.30 Uhr) - Temenos: Ergebnis 2020 (Conf. Call 18.00 Uhr) Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Nestlé: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Basler Kantonalbank - GAM: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis 2020 - St. Galler KB: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis 2020 (BMK 10.30) - Sika: Ergebnis 2020 (BMK 10.00) - BB Biotech: Ergebnis 2020 - Cembra: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2020 (BMK 09.00) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2021 (Donnerstag) - BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 (Donnerstag) - BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q4 (Freitag) - MK BFS: Touristische Beherbergungen im 2020 (Freitag) - Schweiz Tourismus: Jahresmedienkonferenz (online) (Freitag) Ausland: - US: Erzeugerpreise Januar 2021 (14:30) Einzelhandelsumsatz Januar 2021 (14:30) Industrieproduktion Januar 2021 (15:15) Kapazitätsauslastung Januar 2021 (15:15) Lagerbestände Dezember 2020 (16:00) NAHB-Index Februar 2021 (16:00) FOMC-Sitzungsprotokoll 27.1.21 (20:00) API Ölbericht (Woche) (22:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0796 - USD/CHF: 0,8939 - Conf-Future: -35 BP auf 167,19% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,317% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,31% auf 10'908 Punkte - SLI (Dienstag): -0,02% auf 1'751 Punkte - SPI (Dienstag): -0,16% auf 13'625 Punkte - Dax (Dienstag): +NA% auf 14'065 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +NA% auf 5'787 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)