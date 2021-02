STIMMUNG - Die Schweizer Börse dürfte wenig verändert starten. Nach den Gewinnmitnahmen der Vortage dürfte es zu einer technischen Gegenbewegung kommen. Wie stark diese ausfällt, ist aber ungewiss. Denn die Ergebnisse der Schwergewichte CS und Nestlé beeinflussen den Markt in entgegengesetzte Richtrungen. Während CS vorbörslich fester ist, werden Nestlé tiefer indiziert. Zudem beschäftigen sich die Anleger weiterhin mit den Themen steigende Anleiherenditen und Inflationssorgen, der Ausbreitung der mutierten Coronaviren und der Entwicklung der Konjunktur. Mit dem am Vorabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll konnte die US-Notenbank Fed die Ängste wieder etwas abkühlen, gab es doch keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der laschen Geldpolitik. - SMI vorbörslich: +0,03% auf 10'812,49 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,29% auf 31'613 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,58% auf 13'965 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,19% auf 30'236 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS 2020: Vorsteuergewinn 3,5 Mrd Fr. (VJ 4,72 Mrd) Reingewinn 2,7 Mrd Fr. (VJ 3,42 Mrd) Dividende 0,2926 Fr. (AWP-Konsens: 0,2917 Fr.; 2019: 0,2776 Fr.) Nettoneugeld 42 Mrd Fr., davon Vermögensverwaltung 19,4 Mrd Rückstellung für Kreditrisiken in Höhe von 1,1 Mrd Fr. (VJ 324 Mio) Q4: Vorsteuerergebnis -88 Mio Fr. (AWP-Konsens: -311 Mio) Reinergebnis -353 Mio Fr. (AWP-Konsens: -459 Mio) Harte CET1-Kernkapitalquote nach Basel III 12,9% (Q3 13,0%) Vorsteuerergebnis Swiss Universal Bank 487 Mio Fr. (VJ 867 Mio) Vorsteuerergebnis IWM -12 Mio Fr. (VJ 630 Mio) Vorsteuerergebnis APAC 237 Mio Fr. (VJ 201 Mio) Vorsteuerergebnis IB 318 Mio Fr. (VJ 57 Mio) Geschäftsertrag 5'221 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'034 Mio) Geschäftsaufwand 5'171 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5'194 Mio) Nettoneugeld 8,4 Mrd Fr. (Q3 18,0 Mrd) CET1-Leverage-Ratio nach Basel III 4,4% (Q3 4,5%) Verwaltete Vermögen 1'511,9 Mrd Fr. (Ende Sept: 1,478,3 Mrd) Rückstellung für Kreditrisiken in Höhe von 138 Mio Fr. (Q3 94 Mio) Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten von 757 Mio Fr. Gewinn aus der Neubewertung Beteiligung an SIX von 158 Mio Fr. Gewinn aus Neubewertung Beteiligung an Allfunds Group von 127 Mio Fr. CS: Sehr guter Start in das Jahr 2021 Deutliche Zunahme Kundenaktivität im Vorjahresvergleich im 2021 bisher Per 16.2. Aktien im Umfang von 112 Mio. Fr. zurückgekauft IB profitiert bisher im 2021 von besonders starken Emissionstätigkeit Angestrebte Investitionen von 300-600 Mio. Fr. in Vermögensverwaltung Integration von NAB und Filialnetzoptimierung sind auf Kurs Erwarten "normalere" Rückstellungen für Kreditrisiken im Jahr 2021 Restrukturierungsprogramm soll bis Ende 2021 beendet sein CS-CFO: Starker Jahresbeginn - Höherer Vorjahresgewinn in allen Divisionen Ungünstige Trends von Währungen und Zinsen dürften sich stabilisieren Erwarte Normalisierung bei Kredit-Rückstellungen in kommenden Jahren Unwahrscheinlich, dass Rückstellungen 2021 ähnlich ansteigen wie 2020 2021: Kapitaldistribution an Aktionäre von mind. 1,8 Mrd Fr. erwartet Erwarten Brutto-Kosteneinsparungen von 250 bis 300 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,26% - Nestlé 2020: Organisches Wachstum 3,6% (AWP-Konsens: 3,5%) Dividende 2,75 Fr. (AWP-Konsens: 2,77 Fr.; 2019: 2,70 Fr.) Internes Realwachstum RIG 3,2% (AWP-Konsens: 3,3%) Reingewinn 12,2 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 11,7 Mrd) Operative Marge adj. 17,7% (AWP-Konsens: 17,8%) Umsatz 84,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 84,5 Mrd) Organisches Wachstum Industrieländer bei +3,8% (9 Mte +3,9%) Organisches Wachstum Emerging Markets +3,4% (9 Mte +2,8%) E-Commerce +48,4% - Anteil am Umsatz von 12,8% Purina-Produkte mit dem höchsten Wachstumsbeitrag Nespresso wies ein organisches Wachstum von 7,0% aus Umsatz mit Starbucks-Produkten kletterte auf 2,7 Milliarden Fr. Covid-19 bedingte Kosten von 420 Millionen Fr. Restrukturierungsausgaben 1,9 Mrd tiefer bei 670 Mio Fr. Q4: Organisches Wachstum 3,9% (AWP-Konsens: 3,5%) CEO: Wollen 2021 organisches Wachstum von über 3,6% Möglichkeit, sogar Marke von 4% zu knacken Ausserhaus-Erholung wird kommen, aber wohl 2 bis 3 Jahre dauern Portfolio Transformation "fully on track" 2021: Weitere Steigerung OG in Richtung eines mittleren 1st. Wachstums Kontinuierliche Verbesserung bei der operativen Marge schlägt Lindiwe Majele Sibanda für Zuwahl in VR vor vorbörsliche Indikation -0,8% - Temenos 2020: EPS 3,43 USD (VJ 3,47 USD) Dividende 0,90 Fr. (VJ 0,85 Fr.) Aktienrückkauf von 200 Mio USD startet am 19. Februar Chef: Europa ist klar auf Wachstumskurs im 2021 Sehen klare Verbesserung des Umfelds im 2021 2021: Erwarten Wachstum von SaaS-Umsatz von 30% Erwarten starkes zweistellige Wachstum der Softwarelizenzen Erwarten Umsatzwachstum von 8-10% Erwarten EBIT-Wachstum von 12-14% (364-371 Mio USD) Starker Start ins Q1 2025: Nicht-IFRS-Gesamtumsatzwachstum von 10-15% CAGR Booking-Wachstum von 17-22% auf über 1 Mrd USD Streben Non-IFRS EBIT-Marge von ca. 41% an Streben Software-Lizenzwachstum von 15%-20% CAGR an schlägt James (Jim) Benson neu in VR vor vorbörslich +3,2 % nach Jahreszahlen - SIX spricht Busse gegen CI Com wegen Vorschriften zur Ad hoc-Publizität aus - Ascom gewinnt Auftrag in Norwegen - BKB 2020: Konzerngewinn 108,3 Mio Fr. (VJ 111,8 Mio) Dividende 3,10 Fr. (VJ 3,10 Fr.) Jahresgewinn Stammhaus 98,6 Mio Fr. (VJ 100,8 Mio) Geschäftserfolg Stammhaus 118, Mio Fr. (VJ 138,3 Mio) - BCV 2020: Reingewinn 331 Mio Fr. (AWP-Konsens: 315 Mio) Geschäftserfolg 373 Mio Fr. (AWP-Konsens: 361 Mio) Geschäftsertrag 945 Mio Fr. (AWP-Konsens: 950 Mio) Dividende 3,60 Fr. (AWP-Konsens: 3,60 Fr.; 2019: 3,60 Fr.) Rückgang im Ertrag durch Kostenkontrolle zum Teil kompensiert Rückgang im Ertrag hpts. wegen Covid und Negativzinsumfeld - Cosmo und RedHill Biopharma schliessen diverse Produktionsvereinbarungen vorbörsliche Indikation +1,2% - Dottikon 2020/21: Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent zum Vorjahr erwartet konkretisiert Ausbaupläne am Standort Dottikon Schaffung von über 200 neuen Arbeitsplätzen Ausbauinvestitionen von rund 600 Mio Fr. in nächsten 7 Jahren 130 Mio bereits kommittierte Darlehen stehen ab 2022 bereit Bis zu 10% Kapitalerhöhung - Ausgabe von bis zu 1,27 Mio Aktien Platzierung nicht bezogener Aktien am Markt mit Bookbuilding Erhöhung Freefloat auf über 21% und Aufnahme in SPI angestrebt Hauptaktionär M. Blocher wird bis 25% seiner Bezugsrechte ausüben Blocher will Mehrheitsanteil von 2/3 nicht unterschreiten - EFG ernennt Enrico Piotto zum Chief Risk Officer - GAM 2020: Operatives Vorsteuerergebnis -14,9 Mio Fr. (VJ +10,5 Mio) IFRS-Konzernergebnis -388,4 Mio Fr. (VJ -3,5 Mio) Verwaltete Vermögen bei 122,0 Mrd Fr. (VJ 132,7 Mrd) Verwaltete Vermögen im IM 35,9 Mrd Fr. (VJ 48,4 Mrd) Verwaltete Vermögen im PL 86,1 Mrd Fr. (VJ 84,3 Mrd) Keine Bonuszahlungen für die Konzernleitung im Jahr 2020 Finanz. Ziele bleiben unverändert, sollen aber erst 2024 erreicht werden vorbörsliche Indikation -1,9% - Kardex: AutoStore-Lager- und Kommissionier-Lösungen ergänzen Portfolio - Phoenix Mecano 2020: Bruttoumsatz 687,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 683,2 Mio) Reingewinn rund 9 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,4 Mio) Adj. EBIT "rund" 22 Mio EUR (VJ 23,4 Mio) Nachfrage in wichtigen Kernmärkten der Gruppe weiter erholt Umbau Spartenstruktur wegen Teilbörsengang von DewertOkin Dynamisches Wachstum im Produktbereich DewertOkin 2021: Steigerung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr erwartet Überproportionale Verbesserung der Profitabilität erw. Betriebsergebnis von rund 40 Mio Euro erwartet - Schweiter schlägt Daniel Bossard und Stephan Widrig zur Wahl in VR vor - SGKB 2020: Konzerngewinn 167,2 Mio Fr. (VJ 163,9 Mio) Dividende 16 Fr. (VJ 16,00 Fr.) Geschäftsertrag 486,7 Mio Fr. (VJ 479,2 Mio) Geschäftserfolg 191,7 Mio Fr. (VJ 197,4 Mio) Verwaltete Vermögen 48,6 Mrd Fr. (Ende 2019: 45,8 Mrd) 2021: Ergebnis leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet - SHL Telemedicine schliesst zweite Kapitalerhöhung ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Montana Tech-Tochter Varta zahlt erstmals seit Börsengang Dividende PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Januar zum VM real +5,7%, nominal +5,4% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Januar bei 3,58 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Importe Januar zum VM real +1,4%, nominal +3,3% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte Januar unbereinigt 1,59 Mrd Fr. (nom. -11,0% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Clariant: APG Asset Management meldet Anteil von 4,9855% - IGEA Pharma: Carolina Cerani meldet Anteil von <3% - Komax: BlackRock meldet Anteil von 3% - Lastminute.com: Gruppe um Cannavale/Freesailors meldet Anteil von 45,01% - Medacta: Artisan Partners meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - keine Meldungen Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Nestlé: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr/Conf. Call 14.00 Uhr) - BCV: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Basler Kantonalbank (BMK 09.00 Uhr) - GAM: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - St. Galler KB: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) Freitag: - Swiss Re: Ergebnis 2020 (BMK 10.30) - Sika: Ergebnis 2020 (BMK 10.00) - BB Biotech: Ergebnis 2020 - Cembra: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2020 (BMK 09.00) Montag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4 (08.30 Uhr) - BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik sek. Sektor im Q4 (Freitag) - BFS: Touristische Beherbergungen im 2020 (Freitag) Ausland: - EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig, 11.00 Uhr) EZB Geschäftsbericht (11.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 21.1.21 (13.30 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/21 (vorab, 16.00 Uhr) - USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/21 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 01/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Philly Fed Index 02/21 (14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0827 - USD/CHF: 0,8993 - Conf-Future: +27 BP auf 167,46% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,288% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,90% auf 10'809 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,15% auf 1'731 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,96% auf 13'495 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,10% auf 13'909 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,36% auf 5'766 Punkte

