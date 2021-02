STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag leicht zulegen. Händler hoffen auf einen versöhnlichen Wochenschluss nach den schwachen Vortagen. Positiv sei, dass sich die US-Aktien nach einer Aufholjagd im Schlussgeschäft von ihren Tiefstkursen noch hätten lösen können. Allerdings setzten sich in Asien die Gewinnmitnahmen fort. Zudem könnte der kleine Eurex-Verfall bei einzelnen Aktien eine stützende Rolle spielen, heisst es am Markt. Doch dürften die neu erwachten Inflationssorgen die Marktteilnehmer weiterhin beschäftigen und damit höhere Gewinne verhindern. - SMI vorbörslich: +0,23% auf 10'742,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,38% auf 31'493 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,72% auf 13'865 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,72% auf 30'018 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 2020: EBIT 1'130,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'101 Mio) Konzerngewinn 825,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 788 Mio) Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,40 Fr.; 2019: 2,30 Fr.) Ziele der "Strategie 2023" bleiben in Kraft Sind in allen Regionen stärker gewachsen als der Markt Viele Märkte haben sich im vierten Quartal belebt 2021: Umsatzwachstum in LW 6-8% - EBIT-Marge von 15% ernennt Thomas Hasler per 1. Mai zum Konzernchef CEO Paul Schuler wechselt im April in den Verwaltungsrat Esther Berrozpe Galindo zieht VR-Kandidatur zurück vorbörsliche Indikation +2,7% - Swiss Re 2020: Reinverlust 878 Mio USD (AWP-Konsens: -496 Mio) Dividende 5,90 Fr. (AWP-Konsens: 5,96 Fr.; 2019: 5,90 Fr.) Ohne Coronaschäden resultiert Gewinn 2,18 Mrd USD Combined Ratio P&C 109,0% (AWP-Konsens: 108,6%) Combined Ratio Corso 116,5% (AWP-Konsens: 117,1%) Verdiente Nettoprämien 40,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 40,1 Mrd) Eigenkapital 27,1 Mrd USD (AWP-Konsens: 27,7 Mrd) Schäden durch Naturkatastrophen beliefen sich auf 1,7 Mrd USD Corona-Rückstellungen Ende Dezember 3,9 Mrd USD (Ende Sep. 3,0 Mrd) SST-Quote per 1. Januar innerhalb der neuen Zielspanne von 200-250% Preisqualität in Januar-Erneuerungsrunde um 6,5% verbessert Vertragsprämienvolumen in Januar-Erneuerungsrunde -11% Corporate Solutions beim Turnaround dem Plan voraus schlägt der GV kein Aktienrückkaufprogramm vor CEO: Für 2021 sind einige weitere COVID-19-Schäden zu erwarten Covid-Exposure ist drastisch reduziert Rechnen 2021 mit Corona-Rückstellungen von unter 0,5 Mrd USD 2021: Erwarten normalisierte Combined Ratio unter 95% (2020: 96%) vorbörsliche Indikation -0,6% - BB Biotech 2020: Gewinn 691 Mio Fr. (VJ 677 Mio) 2021: anhaltende Übernahmedynamik in Biotechbranche erwartet - Cembra 2020: Reingewinn 152,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152,8 Mio) Dividende 3,75 Fr. (AWP-Konsens: 3,66; 2019: 3,75 Fr.) Forderungen ggüber Kunden 6'293 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'267 Mio) Nettoertrag 497,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 502,0 Mio) Geschäftsaufwand 247,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 246,8 Mio) 2021: Erwarten stabile Geschäftsentwicklung und Erholung der Umsätze Erwarten solide Verlustquote - bestätigen Mittelfrist-Ziele - Implenia: Restrukturierungskosten tiefer als erwartet Pos. Entwickl. von Projekten im Vergleich zur Schätzung im Oktober erwartet für 2020 ein EBITDA von rund CHF -5 Mio Franken - Romande Energie schlägt Nicolas Fulpius Verwaltungsrat vor - Swiss Steel: CRO Josef Schultheis verlässt Unternehmen - TKB 2020: Dividende 3,00 Fr. (VJ 2,80 Fr.) Reingewinn 139 Mio Fr. (VJ 135,1 Mio) Beim Netto-Zinserfolg resultierte ein Plus von 1,0% Im Hinblick auf mögliche Kreditausfälle Wertberichtigungen gebildet Geschäftserfolg 166,4 Mio Fr. (VJ 167,0 Mio) Geschäftsertrag 341,7 Mio Fr. (VJ 341,6 Mio) TKB: Strategieumsetzung auf Kurs TKB 2021: Tieferer Unternehmenserfolg als 2020 erawrtet Hintergrund sind Pandemie und Zinsen weiter auf Tiefstniveau Zudem beeinflussen strategische Projekte Kostenseite - VP Bank: Roger Barmettler wird zum Chief Financial Officer bestellt - WISeKey ernennt Patrick Williamson zum Chief Operating Officer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bundesverwaltungsgericht: Bund muss Informationen zu Syngenta-Fungizid ändern - Bank Cler nominiert Cornelia Gehrig für den Verwaltungsrat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: BlackRock erhöht Anteil auf 5,03% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - IGEA Pharma: Pierpaolo Cerani meldet Anteil von 22,79% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 27,249% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Swiss Re: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Sika: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Thurgauer KB: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Alcon: Ergebnis 2020 (Publikation: 22.30 Uhr) - Allreal: Ergebnis 2020 (BMK 09.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) - Bank Linth: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Valora: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2020 - Zehnder: Ergebnis 2020 (09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen im 2020 (11.00 Uhr) - CS-CFA Index Februar (Dienstag) Ausland: - FR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung; 09.15) - DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung; 09.30) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung; 10.00) Leistungsbilanz 12/20 (10.00 Uhr) - IT: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig; 10.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung; 10.30) - US: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorab; 15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser 01/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: PER HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0839 - USD/CHF: 0,8964 - Conf-Future: +13 BP auf 167,59% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,306% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,85% auf 10'718 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,55% auf 1'721 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,74% auf 13'395 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,16% auf 13'887 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,65% auf 5'728 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)