STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche starten. Börsianern bereiten die steigenden Anleiherenditen zunehmend Sorgen. Dies hatte an der Wall Street am Freitag für eine klar nachlassende Dynamik nach dem europäischen Handelsschluss gesorgt. In Asien präsentieren sich die Märkte zum Wochenstart uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: -0,20% auf 10'683,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,00% auf 31'494 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,07% auf 13'874 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,46% auf 30'156 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel übernimmt chinesische Apex mit Umsatz von über 2,1 Mrd Fr. Apex "einer der führenden asiatischen Luftfrachtdienstleister" Apex ist grösste je vorgenommene Akquisition Stillschweigen zu finanziellen Details vorbörsliche Indikation +1,2% - Belimo: Europachef Lukas Eigenmann tritt per Ende 2021 zurück - Castle PE steigert Gewinn deutlich im 2020 - Hypo Lenzburg gewinnt Findependent als Kunden für Online-Onboarding-Lösung - Landis+Gyr verlängert mit Evergy Dienstleistungs-/Advanced-Metering-Vertrag - SHL prüft Zweitlisting in den USA oder in Tel Aviv - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Post-Chef Cirillo warnt vor Privatisierung von Postfinance (Inti NZZ) - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Ci Com: IFM Independent/Herculis senken Anteil auf 3,65% - IGEA Pharma: Pierpaolo Cerani erhöht Anteil auf 30,12% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,05% - Temenos: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% PRESSE MONTAG - siehe auch Presseschau vom Wochenende - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - CPH: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Novavest: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr) - SIG Combibloc: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2020 (nachbörslich, Webcast 19.30 Uhr) Mittwoch: - Allreal: Ergebnis 2920 (BMK 09.30 Uhr) - Bank Linth: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr, Webcast 13.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) ) - Valora: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2020 (BMK) - Zehnder: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2020 (22.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (Dienstag) - CS-CFA Index Februar (Mittwoch) Ausland: - DE: ifo-Geschäftsklima (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) Frühindikator (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (angekündigt, aber verschoben) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0882 - USD/CHF: 0,8983 - Conf-Future: -38 BP auf 167,21% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,281% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,12% auf 10'705 Punkte - SLI (Freitag): +0,51% auf 1'730 Punkte - SPI (Freitag): +0,07% auf 13'404 Punkte - Dax (Freitag): +0,77% auf 13'993 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,79% auf 5'774 Punkte

