STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag zur Eröffnung leicht freundlich erwartet. Damit würde er sich gegen die eher durchwachsenen Vorgaben aus Übersee stemmen. - SMI vorbörslich: +0,25% auf 10'724,56 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,09% auf 31'522 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,46% auf 13'533 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,46% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - AMS kündigt baldige Wirksamkeit des Beherrschungsvertrags mit Osram an Vorbörsliche Indikation +0,9% - BCGE 2020: Betriebsergebnis 113,0 Mio Fr. (VJ 165,4 Mio) Reingewinn 104,96 Mio Fr. (VJ 96,8 Mio) Dividende unverändert 3,75 Franken je Aktie 2021: Leichte Gewinnerhöhung gegenüber Vorjahr erwartet - CPH 2020: Umsatz 445,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 427,9 Mio) EBIT 24,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,6 Mio) Nettoergebnis 47,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,8 Mio) (KORREKTUR) Dividende 1,80 Fr. (AWP-Konsens: 1,80 Fr.; 2019 Nennwertred.: 1,80) 2021: Dürften EBIT und Nettoergebnis (ohne Sonderertrag) nicht verbessern Werden Effizienz weiter steigern Investieren dazu rund 40 Mio Fr. in Sachanlagen Erwarten im Bereich Papier wegen Marktlage erneut tieferes EBIT - Novavest 2020: Dividende 1,65 Fr. (VJ 1,65 Fr.) 2021: Liegenschaftenportfolio soll weiter ausgebaut werden Auswirkungen von Covid weiterhin sehr unklar Fokus auf Mieterträge aus Wohnnutzung bleibt unverändert steigert 2020 Gewinn deutlich (HEADLINE) - PSP 2020: Liegenschaftsertrag 296,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 295,4 Mio) Reingewinn 292,1, Mio Fr. (AWP-Konsens: 244,3 Mio) Reingewinn exkl. NB von 215,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 206,9 Mio) EBITDA vor Neubewertung 271,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270,1 Mio) Dividende bei 3,65 Fr. (AWP-Konsens: 3,64; VJ 3,60 Fr.) Bis heute Herausforderungen der Corona-Krise gut gemeistert 2021: Erwarten höheren Ebitda ohne Liegenschaftserf. von rund 275 Mio. Fr Non-Food-Retail-Vermietungsmarkt bis auf weiteres sehr schwierig Vorbörsliche Indikation +1,7% - SIG Combibloc 2020: Kernumsatz 1,80 Mrd Euro (AWP-Konsens: 1,82 Mrd) Adj. EBITDA 498,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 499 Mio) Adj. Reingewinn 232,3 Mio Euro (AWP-Konsens: 221 Mio) Dividende 0,42 Fr. (AWP-Konsens: 0,39; 2019: 0,38 Fr.) 2021: Kernumsatzwachstum in unterer Hälfte der Spanne von 4-6% Bereinigte EBITDA-Marge 27 bis 28% erwartet An mittelfristiger Prognose wird festgehalten Martine Snels neu zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen Entscheid zur Schliessung der Papierfabrik Whakatane (NZ) Vorbörslichee Indikation -0,9% - Hiag sucht neuen Finanzchef und nominiert Zenker und Wiesendanger für VR - Orascom: Ägyptische Tochter verkauft 2020 weniger Immobilien - Vaudoise: Philippe Hebeisen soll Nachfolger von P.A. Sanglard als VRP werden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX übernimmt Mehrheit an kanadischer Orenda Software Solutions - Axpo erwartet nach Entschädigung von Swissgrid besseres Ergebnis 2020/21 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 2,95% - Credit Suisse: BlackRock meldet Anteil von 5,01% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,06% - Landis+Gyr: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Santhera meldet eigene Anteile von 9,91%/51,68% - SHL Telemedicine: Verschiedene Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,99816% - Wisekey: Terren S. Peizer senkt Anteil auf 6,45% PRESSE DIENSTAG - Presse: Swiss richtet Hilferuf an Bundesrat (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - CPH: BMK 2020 (09.00 Uhr) - PSP Swiss Property: BMK 2020 (09.00 Uhr) - Novavest: BMK 2020 (10.00 Uhr) - BCGE: BMK 2020 (10.30 Uhr) - SIG Combibloc: BMK 2020 (10.30 Uhr) - Also: Ergebnis 2020 (nachbörslich, Webcast 19.30 Uhr) Mittwoch: - Allreal: Ergebnis 2920 (BMK 09.30 Uhr) - Bank Linth: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis 2020 (BMK 10.30 Uhr, Webcast 13.30 Uhr) - Sulzer: Ergebnis 2020 (BMK 11.00 Uhr) - Valora: Ergebnis 2020 (BMK 08.30 Uhr) - Walliser KB: Ergebnis 2020 (BMK) - Zehnder: Ergebnis 2020 (BMK 09.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis 2020 (22.30 Uhr) Donnerstag: - Adecco: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Evolva: Ergebnis 2020 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis 2020 (Conf. Call 14.00 Uhr) - SPS: Ergebnis 2020 (BMK 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Januar (08.30 Uhr) - CS-CFA Index Februar (Mittwoch) Ausland: - EZ: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: FHFA-Index 12/20 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 02/21 (16.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 02/21 Fed-Chef Jerome Powell - Präsentation halbjährlicher geldpolitischer Bericht API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Börse Tokio wegen Feiertag geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0905 - USD/CHF: 0,8959 - Conf-Future: +46 BP auf 167,67% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,252% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,07% auf 10'697 Punkte - SLI (Montag): -0,04% auf 1'729 Punkte - SPI (Montag): -0,08% auf 13'393 Punkte - Dax (Montag): -0,31% auf 13'950 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,11% auf 5'767 Punkte

