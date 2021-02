STIMMUNG - Die am Vortag eingeleitete Gegenbewegung scheint sich am Donnerstag nach sechs schwachen Börsentagen zumindest in der Eröffnungsphase fortzusetzen. Die Vorgaben aus den USA sind ebenso positiv wie die Indexstände in Asien. Es treibt die Hoffnung auf eine weiterhin expansive Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. - SMI vorbörslich: +0,48% auf 10'779,17 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,35% auf 31'962 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,99% auf 13'598 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,67% auf 30'168 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco 2020: Dividende 2,50 Fr. (AWP-Konsens: 2,50 Fr.; 2019: 2,50 Fr.) Organisches Wachstum (adj.) -15% Q4: Organisches Wachstum (adj.) -5% (AWP-Konsens: -7,7%) Bruttogewinnmarge 19,6% (VJ 19,3%) Umsatz 5'406 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'283 Mio) EBITA (adj.) 260 Mio EUR (AWP-Konsens: 227 Mio) Reingewinn 149 Mio EUR (VJ 256 Mio) EBITA-Marge bereinigt 4,8% (VJ 4,9%) Wachstumsrate Januar -2%, Februar ähnlicher Trend Wachstumsrate Dezember 2020 -2% Rachel Duan (AXA) soll neu in Verwaltungsrat gewählt werden Umsatzrückgang April 33%, danach Erholung - im Dezember nur noch -2% nimmt Aktienrückkaufprogramm wieder auf vorbörsliche Indikation +2,5% - Credit Suisse Schweiz ernennt Floriana Scarlato zur Chief Compliance Officer - Roche-Tochter Genentech veröffentlicht Evrysdi-Daten in Fachjournal - Evolva 2020: EBITDA -14,1 Mio Fr. (VJ -18,4Mio) Umsatz 6,5 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Liquide Mittel 19,7 Mio Fr. (H1: 25,3 Mio; 2019: 39,9 Mio) 2021: verbessertes EBITDA gegenüber Vorjahr erwartet - Kudelski 2020: Umsatz 741,5 Mio USD (AWP-Konsens: 734,4 Mio) EBITDA adj. 64,3 Mio USD (AWP-Konsens: 60,2 Mio) Dividende 0,10 Fr. (AWP-Konsens: 0,10; 2018: 0,10 CHF) Verlust 18,0 Mio USD (AWP-Konsens: +1,2 Mio) CEO: Rückkehr in Gewinnzone 2021 im Bereich des Machbaren Restrukturierung von Skidata nicht so schnell wie 2020 geplant 2021: EBITDA zwischen 65 und 80 Mio Dollar erwartet - Peach Property ernennt Thorsten Arsan zum neuen Finanzchef - Pierer 2021: Expansion mit E-Bike-Bereich in weitere europ. Märkte geplant Rechnen mit Umsatz zwischen 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro Rechnen mit EBIT-Marge von 8-9%, EBITDA-Marge über 15% - SPS 2020: Mietertrag 424.7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 426,3 Mio) Reingewinn vor Neubew. 476.6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 450,4 Mio) Dividende 3,35 Fr. (AWP-Konsens: 3,25; 2019: 3,80 Fr.) EBIT vor Neubewertung 558,9 Mio Fr. (AWP Konsens: 553,1 Mio) CFO Markus Meier geht - Nachfolger wird Marcel Kucher 2021: Erwarten einen Anstieg des Mietertrags vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq erzielt 2020 wieder Gewinn und sucht neuen Finanzchef - Axa Schweiz wegen Corona mit deutlichem Gewinnrückgang (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: GFK-KONSUMKLIMA FÜR MÄRZ -12,9 PKT (PROGNOSE -14,0); GG -15,5 VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,8% - Jungfraubahn: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 4,4% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 38,447% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 2,9777% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Adecco: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - Evolva: Conf. Call Ergebnis 2020 (10.00 Uhr) - Kudelski: Conf. Call Ergebnis 2020 (14.00 Uhr) - SPS: BMK 2020 (10.00 Uhr) Freitag: - LafargeHolcim: Ergebnis + BMK 2020 - Bobst: Ergebnis Ergebnis + BMK 2020 - Ina Invest: Ergebnis 2020 - GV: Pierer Mobility (aoGV zu Anpassung Satzung) Titlisbahnen Montag: - Energiedienst: Ergebnis + BMK 2020 - Obseva: Ergebnis 2020 - Logitech: Investorentag - GV: SHL (aoGV) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q4 2020 (Freitag) - KOF Konjunkturbarometer Februar (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2021 (Montag) - CS: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2021 (Montag) - SNB: Ergebnis 2020 (definitiv) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (endgültig, 11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 02/21 (11.00 Uhr) Geschäftsklima 02/21 (11.00 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (vorläufig, 14.30 Uhr) BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) Privater Konsum Q4/20 (2. Veröffentlichung, 14.30 Uhr) USA: Schwebende Hausverkäufe 01/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1033 - USD/CHF: 0,9064 - Conf-Future: +22 BP auf 167,17% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,277% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,12% auf 10'728 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,23% auf 1'736 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,02% auf 13'385 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,80% auf 13'976 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,31% auf 5'798 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)