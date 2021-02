STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine klar tiefere Eröffnung zu. Mit dem Wiederaufflackern der Zinsängste ziehen dunkle Wolken auf. Die Vorgaben aus den USA sind tiefrot. - SMI vorbörslich: -0,86% auf 10'567,36 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,75% auf 31'402 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -3,52% auf 13'119 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +NA% auf 28'966 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Matti Alahuhta stellt sich an GV nicht mehr zur Wahl CEO erhielt im ersten Jahr gut 9,1 Millionen Franken - Kühne+Nagel erhält Auftrag für Vertrieb von Sinovac-Impfstoff - LafargeHolcim 2020: Dividende 2,0 Fr. (AWP-Konsens: 2,00; 2019: 2,00 Fr.) Umsatz 23,14 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 23,1 Mrd) Adj. EBIT 3'676 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3'478 Mio) Reingewinn 1'900 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'802 Mio) Umsatz vergl. -5,6% (VJ +3,1%) Q4: Umsatz vergl. +1,5% (AWP-Konsens: +0,3%) Umsatz auf vgl. Basis +1,5% auf 5,99 Mrd Fr. Guter Fortschritt bei Nachhaltigkeitszielen CEO: Sind mit gutem Momentum ins laufende Jahr getartet Erwarten positiven Beitrag durch Stimulus-Programme 2021: Gute Nachfragedynamik in allen Regionen erwartet Wachstum wiederkehrender EBIT auf vgl. Basis mind. 7% Konjunkturprogramme werden Nachfrage zusätzlich ankurbeln vorbörsliche Indikation -0,2% - Novartis erhält in der EU eine erweiterte Zulassung für Cosentyx - Partners Group übernimmt für Kunden finnische Bildungsplattform Parmaco - Roche will Trendsetter für personalisierte Medizin sein - Bobst 2020: Umsatz 1'372 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'316 Mio) Reingewinn 17 Mio Fr. (AWP-Konsens: 20,1 Mio) EBIT 43,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,6 Mio) Höherer Auftragsbestand als Ende 2019 Keine Dividende (AWP-Konsens: 0,75 Fr.; 2019: 1,50 Fr.) EBIT-Marge 3,2% - hält an lanfristigem Ziel von 8% fest 2021: Voraussichtlich leicht höherer Umsatz und EBIT als 2020 - Dottikon: Bezugsrechte für bestehende Aktionäre - Bezugsverhältnis 10:1 Nicht bezogene Aktien am Markt angeboten; Bandbreite 160 - 195 CHF Erwarteter Nettoerlös bei 220,4 Mio Fr. erwartet Hauptaktionär Blocher wird Mehrheit von 2/3 nicht unterschreiten Freefloat soll auf über 21% steigen, Ziel: Aufnahme in SPI - Georg Fischer: Zhiqiang Zhang stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl für VR - Ina Invest 2020: Betriebsergebnis von 5,3 Mio Fr. Gewinn bei 3,9 Mio Fr. Immobilienportfolio bei 366 Mio Fr. 2021: fokussieren uns auf Wachstum - SIG Combibloc schliesst Übernahme von Obeikan ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SIX: Mehr als 2 Millionen zahlen in der Schweiz ihre Rechnungen mit eBill PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: JAN INDUSTRIAL OUTPUT +4.2% M/M; DEC -1.0% FEB TOKYO CORE CPI -0.3% Y/Y; JAN -0.4% - DE: EINFUHRPREISE JAN -1,2% GG VORJAHR (PROGNOSE -2,2) EINFUHRPREISE JAN +1,9% GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bobst: J. Safra Sarasin Investmentfonds erhöht Anteil auf 3,0027% - Cembra Money Bank: Norges Bank meldet Anteil von 3,04% - Ci Com: IFM Independent/Herculis senken Anteil auf <3% - Obseva: Armistice senkt Anteil auf <3%; Eigenanteil sinkt auf 14,63%/13,639% - TX Group: Franziska Reinhardt-Scherz meldet Anteil von 3,94% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - LafargeHolcim: BMK 2020 - Bobst: Ergebnis BMK 2020 - GV: Pierer Mobility (aoGV zu Anpassung Satzung) Titlisbahnen Montag: - Energiedienst: Ergebnis + BMK 2020 - Obseva: Ergebnis 2020 - Logitech: Investorentag - GV: SHL (aoGV) Dienstag: - Swiss Life: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Arbonia: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Bellevue: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Elma: Ergebnis 2020 - Emmi: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Feintool: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Gurit: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Intershop: Ergebnis 2020 + Conf. Call - IVF Hartmann: Ergebnis 2020 - Lindt & Sprüngli: Ergebnis 2020 + BMK 2020 - Oerlikon: Ergebnis 2020 + BMK 2020 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q4 2020 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Februar (09.00 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Januar 2021 (Montag) - CS: Einkaufsmanager-Index (PMI) Februar 2021 (Montag) Ausland: - US: Private Einkommen und Ausgaben 01/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 01/21 (vorläufig) (14.30 Uhr) MNI Chicago PMI 02/21 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.02.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (bis spätestens 22. März 2021 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0991 - USD/CHF: 0,9053 - Conf-Future: -67 BP auf 166,00% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,246% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,64% auf 10'659 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,49% auf 1'727 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,56% auf 13'310 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,69% auf 13'879 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,24% auf 5'784 Punkte

