STIMMUNG Nach dem fulminanten Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag mit leichten Abgaben in den Handel starten. Generell sprechen Marktteilnehmer aber von einem schwungvollen Start in den neuen Monat, der nicht zuletzt durch die etwas gesunkenen Anleiherenditen und die Hoffnung auf Konjunkturmassnahmen in den USA gestützt werde. Die Kursavancen am gestrigen Montag seien auch eine Reaktion auf die zum Teil deutlichen Abgaben der Vorwoche gewesen, meint ein Händler. In diesem Umfeld hätten Investoren relativ günstige Aktien gekauft. - SMI vorbörslich: -0,15% auf 10'690,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,95% auf 31'536 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +3,01% auf 13'589 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,86% auf 29'408 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 2020: Reingewinn 1,05 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,07 Mrd) Dividende 21,00 Fr. (AWP-Konsens: 20,30 Fr.; 2019: 20 Fr.) Prämieneinnahmen 20,02 Mrd Fr. (VJ 23,0 Mrd) Betriebsgewinn 1,47 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,53 Mrd) Nettoneugelder Drittkunden 7,5 Mrd Fr. (VJ 8,9 Mrd) Fee-Ergebnis 601 Mio Fr. (VJ 553 Mio) Eigenkapitalrendite 9,4%; Mittelfristiges Ziel 8-10% SST-Quote am 1.1. geschätzt 195% (Ende September: rund 190%) Laufendes Aktienrückkaufsprogramm wird bis Mai abgeschlossen Gespräche mit DOJ noch nicht abgeschlossen CEO: Gut auf Kurs, alle unsere Ziele zu erreichen Steigende Cash Remittence stützt Dividendenerhöhung Können derzeit nichts weiteres zu DoJ-Verhandlungen sagen Rückstellung von 70 Mio Fr. auf Portfolios mit US-Kunden Vorbörsliche Indikation -0,2% - Schindler baut Zusammenarbeit mit Hotelkette CitizenM weltweit aus - Sika kann neu beim Wiederaufbereiten von Altbeton CO2 binden - Aevis Victoria 2020: Umsatz von 733 Millionen Franken Erwarten Rückkehr auf Wachstumspfad ab Ende 2021 und im 2022 - Arbonia 2020: Umsatz 1'416 Millionen Fr. (AWP-Konsens: 1'388 Mio) EBITDA 157,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 151 Mio) EBIT ohne Sondereffekte 52,3 Mio Fr. (VJ 52,3 Mio) Reingewinn 44,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42 Mio) Dividende 0,47 Fr. (AWP-Konsens 0,40 Fr.; 2019: 0,22 Fr.) Neuer Leiter HLK Vorbörsliche Indikation +2,4% - Bellevue 2020: Geschäftsertrag 109,9 Mio Fr. (VJ 101,4 Mio) Netto-Neugeldzufluss 377 Mio. Fr. (VJ 422 Mio) Konzerngewinn 22,3 Mio Fr. (VJ 14,0 Mio) 2021: Sehr erfreuliche Geschäftsentwicklung in ersten Monaten Weiterhin volatiles Marktumfeld erwartet - Elma 2020: Umsatz 147 Mio Fr. (VJ 151 Mio) EBIT 6,6 Mio Fr. (VJ 6,4 Mio) Reingewinn 5,6 Mio Fr. (VJ 5,1 Mio) Weiterhin keine Dividendenausschüttung 2021: Verzichten wegen Unsicherheiten auf konkreten Ausblick Mit solidem Auftragsbestand in das Geschäftsjahr gestartet - Emmi 2020: EBIT 256,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,1 Mio) Reingewinn 188,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 184,9 Mio) Dividende 13,00 Fr. (AWP-Konsens: 13,67 Fr; 2019: 12,00 Fr.) 2021: Stabiles organisches Umsatzwachstum von 1% bis 2% erwartet Leicht steigender EBIT (275 - 290 Mio Fr.) Vorbörsliche Indikation +1,4% - Feintool 2020: EBIT 3,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 0,7 Mio) Reinergebnis -3,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -4,7 Mio) Verzicht auf Dividende (AWP-Konsens: 0 Fr.; 2019: 1,00 Fr.) Geschäft im H2 deutlich positiv, regional unterschiedlich 2021: Marktkonforme Umsatzsteigerung erwartet Deutlich höhere Profitabilität erwartet - Gurit 2020: EBIT 64,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 58,5 Mio) Reingewinn 46,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,7 Mio) Dividende 30,00 Fr. (AWP-Konsens: 27,97 Fr.; 2019: 25,00 Fr.) 2021: Umsatz von 530 bis 580 Mio Fr. und EBIT-Marge von 9 bis 11% - Intershop 2020: Reingewinn 78,4 Mio Fr. (VJ 71,0 Mio) EBIT 107,6 Mio Fr. (VJ 88,9 Mio) Nettoliegenschaftsertrag 70,4 Mio Fr. (VJ 73,9 Mio) Bewertungsveränderungen 13,4 Mio Fr. (VJ 16,6 Mio) Dividende pro Aktie 25 Fr. (VJ 25 Fr.) 2021: Rückgang der Mieterträge im mittleren einstelligen %-Bereich Rückgang der Leerstandsquote in Grössenordnung von 10% EK-Rendite im Mehrjahresdurchschnitt von mindestens 8% Gewinn von leicht über 10 Mio aus Verkauf Projekt Gellertstr. - IVF Hartmann 2020: Umsatz 172,9 Mio Fr. (VJ 138,0 Mio) EBIT 21,2 Mio Fr. (14,4 Mio) Konzerngewinn 17,8 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) Dividende 3,50 Fr. (VJ 2,50 Fr.) Wachstumstreiber waren Desinfektionsmittel und Schutzgüter 2021: EBIT auf solidem Niveau, aber unter dem Niveau 2020 - Lindt&Sprüngli 2020: EBIT 420,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 418,3 Mio) EBIT-Marge 10,5% (AWP-Konsens: 10,4%) Reingewinn 320,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 322,0 Mio) 2021: Erwarten ein organisches Umsatzwachstum von 6-8% Erwarten Betriebsgewinnmarge von 13-14% 2022: Erwarten Betriebsgewinnmarge von circa 15% Erwarten mittel- bis langfristig org. Wachstum von 5-7% Marge soll mittelfristig um 20-40 BP p.a. gesteigert werden Vorbörsliche Indikation +0,7% - Oerlikon 2020: Auftragseingang 2'241 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'207 Mio) Umsatz 2'258 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2'227 Mio) EBITDA 320 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269 Mio) Reinergebnis 38 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,4 Mio) Dividende 0,35 Fr. (AWP-Konsens: 0,25 Fr.; 2019: 1,00 Fr.) Surface Solutions durch pandemiegeschwächte Zielmärkte belastet Manmade Fibers mit stabilem Ergebnis Q4: Hohe Profitabilität aufgrund starker Jahresendnachfrage 2021: Konzernumsatz von 2,35 bis 2,45 Mrd Fr. erwartet EBITDA-Marge von 15,5% bis 16,0% nach Investitionen erwartet Profitabilität von Kostensenkungsprogrammen unterstützt Jürg Fedier zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen Vorbörsliche Indikation +2,4% - Also findet Abnehmer für seine Gaming-Plattform in Spanien - BLKB lanciert mit Partnern neues Beratungsangebot für Start-ups - Dufry erhält Konzessionen für Flughafen in Jamaika - Evolva: CFO André Pennartz verlässt Firma per sofort - Kuros unterzeichnet Vertriebsvereinbarung für MagnetOs-Knochentransplantat - Perrot Duval verstärkt Füll-Gruppe mit Zukauf - SHL Telemedicine-Aktionäre stimmen an a.o. GV allen Traktanden zu - SoftwareONE übernimmt SAP-Spezialisten ITPC - Swiss Steel: Bezugsrechtsangebot startet am 8. März - TX Group erhält 13,25 Millionen US-Dollar aus Trendsales-Verfahren (HEADLINE) - Valiant und Vaudoise arbeiten im Hypothekarbereich zusammen (HEADLINE) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bank J. Safra Sarasin steigert Reingewinn um 5 Prozent PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: Conf Call Ergebnis (09.00 Uhr) + BMK 2020 (11.00 Uhr) - Arbonia: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Bellevue: BMK 2020 (08.30 Uhr) - Emmi: BMK 2020 (08.00 Uhr) - Feintool: BMK 2020 (09.00 Uhr) - Gurit: BMK 2020 (09.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis-Conf. Call (10.00 Uhr) - Lindt & Sprüngli: BMK 2020 (10.00 Uhr) - Oerlikon: BMK 2020 (10.00 Uhr) - GV: Novartis (14.00 Uhr) Mittwoch: - Kühne+Nagel: Ergebnis + BMK 2020 - Bossard: Ergebnis + BMK 2020 - Bucher: Ergebnis + BMK 2020 - Dormakaba: Ergebnis + BMK H1 2020/21 - Autoneum: Ergebnis 2020 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis + BMK 2020 - Implenia: Ergebnis + BMK 2020 - Plazza: Ergebnis 2020 - Swiss Steel: Ergebnis + BMK 2020 - Vifor: Ergebnis + BMK 2020 Donnerstag: - Forbo: Ergebnis 2020 - Kardex: Ergebnis 2020 + Conf Call - Inficon: Ergebnis 2020 + BMK - Meier Tobler: Ergebnis 2020 + BMK - VAT: Ergebnis 2020 + Conf. Call WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Februar 2021 (Mittwoch) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 02/21 (09.55 Uhr) - EU: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot ab 8.3.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,1004 - USD/CHF: 0,9164 - Conf-Future: +91 BP auf 167,48% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,259% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,75% auf 10'707 Punkte - SLI (Montag): +1,83% auf 1'731 Punkte - SPI (Montag): +1,74% auf 13'364 Punkte - Dax (Montag): +1,64% auf 14'013 Punkte - CAC 40 (Montag): +1,57% auf 5'793 Punkte

