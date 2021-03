STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an den Aufwärtstrend der Vortage anknüpfen. Die Vorgaben aus den USA seien zwar negativ, aber in Fernost habe sich der Aufwärtstrend bereits wieder fortgesetzt, sagt ein Händler.

- SMI vorbörslich: +0,37% auf 10'856,82 - Dow Jones (Dienstag): -0,46% aif 31'392 - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,69% auf 13'359 - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,51% auf 29'559 UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS: Fitch bestätigt Rating von 'A+' und erhöht Ausblick auf 'stabil' - Kühne+Nagel 2020: Nettoumsatz 20'382 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19'893 Mio) EBIT 1'070 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'061 Mio) Reingewinn n. Mind. 788 Mio Fr. (AWP-Konsens: 780 Mio) Dividende 4,50 Fr. (AWP-Konsens: 3,85; 2019: 4,00 Fr.) schlägt Tobias B. Staehelin zur Wahl in Verwaltungsrat vor - Autoneum 2020: 27,8 EBIT Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,1 Mio) Reinergebnis -10,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -11,1 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.; 2019: 0,00 Fr.) - Bossard 2020: EBIT 86,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84,0 Mio) Gewinn nach Minderheiten 67,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,0 Mio) Dividende 4,40 Fr. (AWP-Konsens: 3,19 Fr.; 2019: 4,00 Fr.) - Bucher 2020: EBIT 204 Mio Fr. (AWP-Konsens: 197 Mio) Konzerngewinn 152 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149 Mio) Dividende 6,50 Fr. (AWP-Konsens: 6,46; 2019: 8,00 Fr.) - Dormakaba H1: Umsatz 1'227,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'236 Mio) EBITDA 181,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164,8 Mio) Reingewinn 99,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 82,6 Mio) - GF 2020: Umsatz 3,18 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,13 Mrd) EBIT 166 Mio Fr. (AWP-Konsens: 142 Mio) Reingewinn 116 Mio Fr. (AWP-Konsens: 93 Mio) Dividende 15,00 Fr. (AWP-Konsens: 11,40 Fr.; 2019: 25,00 Fr.) - Implenia 2020: Umsatz 3,99 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,01 Mrd) EBITDA -4,89 Mio Fr. (AWP-Konsens: -4,7 Mio) Reingewinn -132,1 Mio Fr. (VJ 33,9 Mio) Dividende 0,00 Fr. (AWP-Konsens: 0,00 Fr.; 2019 0,75 Fr.) - Plazza 2020: Liegenschaftenertrag 24,6 Mio Fr. (VJ 24,3 Mio) Gewinn 63,3, Mio Fr. (VJ 36,7 Mio) Dividende 6,00 Fr. Namen A (VJ 6,00); 1,20 Fr. Namen B (1,20 Fr) - Swiss Steel 2020: Umsatz 2,29 Mrd EUR (VJ 2,98 Mrd) EBIT -272,7 Mio EUR (VJ -425,4 Mio) Reinergebnis -310,2 Mio EUR (VJ -521,0 Mio) - Vifor Pharma 2020: Umsatz 1'706 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'757 Mio) EBITDA 575,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 575 Mio) Dividende 2,00 Fr. (AWP-Konsens: 2,17; 2019: 2,00 Fr.) - Cicor: HEB Swiss Investment hat Aktien an One Equity Partners (OEP) verkauft - Glarner Kantonalbank hilft Sportbahnen Braunwald bei Bilanzsanierung - Idorsia reicht Zulassungsantrag für Schlafmittel Daridorexant bei EMA ein - New Value erhält mit Omnia einen neuen Ankeraktionär - Private Equity Holding signalisiert deutlich höheren Jahresgewinn - Santhera: Studie mit Vamorolone schreitet voran NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BFS: CPI Februar steigt um 0,2% auf 100,2 Punkte Jahresteuerung Februar bei -0,5% (Vormonat -0,5%, CPI) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 2,99% - Lastminute.com: Francesco Signoretti meldet Anteil von <3% - Santhera: JPMorgan meldet Erwerbspositionen von 37,744% - SPS: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 3,04% - Tecan: Norges Bank meldet Anteil von 3,0159% - U-blox: Norges Bank meldet Anteil von 2,97% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Autoneum: BMK 2020 - Bossard: BMK 2020 - Implenia: BMK 2020 - Bucher: BMK 2020 - Dormakaba: MK H1 2020/21 - Kühne+Nagel: BMK 2020 - Swiss Steel: BMK 2020 - Vifor: BMK 2020 - Georg Fischer: BMK 2020 Donnerstag: - Forbo: Ergebnis 2020 - Kardex: Ergebnis 2020 - Inficon: Ergebnis + BMK 2020 - Meier Tobler: Ergebnis + BMK 2020 - VAT: Ergebnis 2020 Freitag: - Starrag: Ergebnis + BMK 2020 - Coltene: Ergebnis + BMK 2020 - Schweiter: Ergebnis + BMK 2020 - SFS: Ergebnis + BMK 2020 - VZ Holding: Ergebnis + BMK 2020 - Calida: Ergebnis 2020 - Polyphor: Ergebnis 2020 - Zug Estates: Ergebnis + BMK 2020 - UBS: Publikation Geschäftsbericht WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Februar 2021 (Freitag) Ausland: - DE: PMI Dienste 02/21 (09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 02/21 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 01/21 (11.00 Uhr) - IT: BIP Q4/20 (10.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 02/21 (10.30 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 02/21 (14.15 Uhr) PMI Dienste 02/21 (15.45 Uhr) ISM Service 02/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.03.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Sunrise (bewilligt, Termin noch nicht bekannt) - Rapid Nutrition: per 23.07.2021 (letzter Handelstag 22.07.) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Swiss Steel (Bezugsrechtsangebot 8.-15. März 2021) - EX-DIVIDENDE DATEN: per 4.3.: - GKB (40,00 Fr.) - Novartis (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr) - EUR/CHF: 1,1065 - USD/CHF: 0,9150 - Conf-Future: -1 BP auf 167,47% (Dienstag) - BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,03% auf 10'817 - SLI (Dienstag): +0,97% auf 1'748 - SPI (Dienstag): +0,88% auf 13'481 - Dax (Dienstag): +0,19% auf 14'040 - CAC 40 (Dienstag): +0,29% auf 5'810

